圖片去背不再是美工的專利，因為去背工具越來越多元，也越來越方便，這次跟大家推薦的是 Leawo Photoins BG Remover 去背工具，讓你輕鬆完成圖片去背的任務，使用方式超級簡單，加入圖片後馬上可以取得成果，加上簡易化的操作方式，你也可以成為去背大師！簡單實用的去背工具，限時免費請大家快收下囉！

△ 進入活動頁面之後，輸入名稱與信箱，之後點選 Get it Now 來取得活動序號。

△ 之後馬上就可以取得這次的活動序號，免安裝版在文末替大家準備好了，可以直接到文末下載。

△ 開啟 Leawo Photoins BG Remover 軟體之後會跳出序號輸入視窗，貼上之後送出，就可以看到一年份的授權。

△ 這款軟體具備 Photo Enhancer 與 Photoins BG Remover 兩大功能，不過這次的序號只有取得 Photoins BG Remover，因此點選右方進去。

△ 進入之後可以加入當張照片或是整個資料夾，照片就會在視窗之中，點選兩下就可以進入編輯模式。

△ 軟體預設就會幫你自動去背，當然會有美中不足的地方，少的地方透過 + 的工具來補足，多的地方透過 - 來擦除，就是這麼簡單唷！！！

△ 去背快速又方便，成果也很不錯唷！

https://www.leawo.org/photo-bg-remover/

免安裝版：

Leawo Photoins BG Remover 3.0.0.0.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）

檔案大小：210 MB