人像去背通常是一件非常困難的事情，不過現在有了 Apowersoft Background Eraser 人像專業去背軟體之後，好像一切都變得相當相當簡單，只要將圖片拖曳到軟體之中，幾秒鐘的時間就可以將人像照片去背完成，你根本不用學會什麼繪圖軟體，更不用在網路求大神們幫你 PS 去背，現在開始你也可以成為人像去背大師，此刻 Apowersoft Background Eraser 正在限時免費當中，只要安裝好軟體就直接提供你 50 張的人像去背使用次數，相當於台幣 490 元的價格，雖然不是非常昂貴，不過這樣的人像去背神器錯過非常非常可惜唷！

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，開啟軟體後登入或是註冊帳號。

△ 若是之前有帳號的話，可以直接登入；若是沒有帳號的話，選擇 Sign up 來註冊就可以囉！

△ 登入帳號完成之後，應該就可以看到 50 個剩餘次數，這就是這次活動的福利次數！若是要自己新增次數的話，100 張價格為 690 元台幣、50 張為 490 元台幣、20 張為 390 元台幣，想當然是買 100 張划算啊！

△ Apowersoft 摳圖主要功能是人像去背，但是並不代表物品不能去背，只是因為主打人像的去背，在邊緣上會有一些虛化與透明的效果，如果是用在拍攝物品上，可能很難像是產品圖那樣，這個大家自己測試看看應該就會明白。用方式很簡單，在軟體首頁點選人像辨識，然後將圖片拖曳到軟體當中即可。（設定中可以更改為繁體中文）

△ 人像去背只是幾秒鐘之間的事情，一下下就完成了！上方工具可以放大圖片來查看邊緣的細節。

△ 上方還有清除與保留的工具，類似筆刷來新增刪剪去背不完整的細節，不過這只是很簡易的筆刷工具，若是要修到很細節是沒有辦法的，不過依照我自己實測來看，人像去背的完成度已經算高了！

△ 編輯圖片功能可以新增純色的背景，內建就有很多種顏色可挑選使用。

△ 也內建了很多種不同的圖片背景，要載入自己選定的照片也可以。

△ 內建好的裁切功能，有預設的常見比例可以直接選用。

△ 簡易的移動功能。

△ 支援圖片翻轉與旋轉。基本上我覺得光是去背就很好用了，若是有一點點美編技巧的話，將去背圖片再拉到其他軟體使用就好；若是電腦內沒有其他繪圖工具，那就使用內建的簡易編輯圖片功能。

△ 來看看去背的效果吧！以一般去背工具來看，在人像邊緣會都是比較生硬的線條，不過 Apowersoft Background Eraser 在人像邊緣有使用虛化與半透明的效果，讓邊緣的呈現不會那麼生硬，這點其實頗值得推薦的，當去背的人像在合成其他背景時，感覺就必較不會那麼突兀唷！

△ 我實際與之前也很推的 remove.bg 去背工具相比，大家可以比較上圖人像的邊緣差異，我個人覺得 remove.bg 在毛髮細節上有他的強項，雖然在邊緣比較生硬，實際上 remove.bg 也有比較多邊緣的毛髮細節；而 Apowersoft Background Eraser 在人物邊緣有它的優勢在，半透明的虛化效果在純色的背景下，感覺一點都不生硬，我自己覺得兩個軟體可以交叉使用比較看看，基本上Apowersoft 摳圖我也是很推薦唷！

https://www.apowersoft.tw/background-eraser

安裝版：

Apowersoft Background Eraser.exe（AOSCDN下載）

Apowersoft Background Eraser.exe（GOOGLE下載）

Apowersoft Background Eraser.exe（1DRV下載）

Apowersoft Background Eraser.exe（MEDIAFIRE下載）

Apowersoft Background Eraser.exe（RAPIDGATOR下載）

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