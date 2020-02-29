Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

人像去背通常是一件非常困難的事情，不過現在有了 Apowersoft Background Eraser 人像專業去背軟體之後，好像一切都變得相當相當簡單，只要將圖片拖曳到軟體之中，幾秒鐘的時間就可以將人像照片去背完成，你根本不用學會什麼繪圖軟體，更不用在網路求大神們幫你 PS 去背，現在開始你也可以成為人像去背大師，此刻 Apowersoft Background Eraser 正在限時免費當中，只要安裝好軟體就直接提供你 50 張的人像去背使用次數，相當於台幣 490 元的價格，雖然不是非常昂貴，不過這樣的人像去背神器錯過非常非常可惜唷！

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

這次限時免費不用去什麼網址參加活動直接到文末下載安裝檔案直接安裝，開啟軟體後登入或是註冊帳號。

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 若是之前有帳號的話，可以直接登入；若是沒有帳號的話，選擇 Sign up 來註冊就可以囉！

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 登入帳號完成之後，應該就可以看到 50 個剩餘次數，這就是這次活動的福利次數！若是要自己新增次數的話，100 張價格為 690 元台幣、50 張為 490 元台幣、20 張為 390 元台幣，想當然是買 100 張划算啊！

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ Apowersoft 摳圖主要功能是人像去背，但是並不代表物品不能去背，只是因為主打人像的去背，在邊緣上會有一些虛化與透明的效果，如果是用在拍攝物品上，可能很難像是產品圖那樣，這個大家自己測試看看應該就會明白。用方式很簡單，在軟體首頁點選人像辨識，然後將圖片拖曳到軟體當中即可。（設定中可以更改為繁體中文）

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 人像去背只是幾秒鐘之間的事情，一下下就完成了！上方工具可以放大圖片來查看邊緣的細節。

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 上方還有清除與保留的工具，類似筆刷來新增刪剪去背不完整的細節，不過這只是很簡易的筆刷工具，若是要修到很細節是沒有辦法的，不過依照我自己實測來看，人像去背的完成度已經算高了！

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 編輯圖片功能可以新增純色的背景，內建就有很多種顏色可挑選使用。

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 也內建了很多種不同的圖片背景，要載入自己選定的照片也可以。

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 內建好的裁切功能，有預設的常見比例可以直接選用。

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△ 簡易的移動功能。

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△ 支援圖片翻轉與旋轉。基本上我覺得光是去背就很好用了，若是有一點點美編技巧的話，將去背圖片再拉到其他軟體使用就好；若是電腦內沒有其他繪圖工具，那就使用內建的簡易編輯圖片功能。

Apowersoft Background Eraser 人像去背專業軟體 Free License

△ 來看看去背的效果吧！以一般去背工具來看，在人像邊緣會都是比較生硬的線條，不過 Apowersoft Background Eraser 在人像邊緣有使用虛化與半透明的效果，讓邊緣的呈現不會那麼生硬，這點其實頗值得推薦的，當去背的人像在合成其他背景時，感覺就必較不會那麼突兀唷！

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△ 我實際與之前也很推的 remove.bg 去背工具相比，大家可以比較上圖人像的邊緣差異，我個人覺得 remove.bg 在毛髮細節上有他的強項，雖然在邊緣比較生硬，實際上 remove.bg 也有比較多邊緣的毛髮細節；而 Apowersoft Background Eraser 在人物邊緣有它的優勢在，半透明的虛化效果在純色的背景下，感覺一點都不生硬，我自己覺得兩個軟體可以交叉使用比較看看，基本上Apowersoft 摳圖我也是很推薦唷！

https://www.apowersoft.tw/background-eraser

安裝版：
Apowersoft Background Eraser.exe（AOSCDN下載）
Apowersoft Background Eraser.exe（GOOGLE下載）
Apowersoft Background Eraser.exe（1DRV下載）
Apowersoft Background Eraser.exe（MEDIAFIRE下載）
Apowersoft Background Eraser.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：35.61 MB

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