需要字型的時候沒有靈感怎麼辦？最近小編發現 Font Meme 字體靈感庫，它收集了近期的流行迷因文化，像是遊戲、音樂、電影、書籍等，透過視覺化的方式直接將字體效果呈現出來，如此一來如果找到自己中意的字型，使用者就能夠輕鬆了解到字型的授權方式、下載位置、是否能夠商業使用等，如果你不知道海報、簡報、設計該用什麼字體，Font Meme 或許能夠成為你的字體靈感資料庫，沒靈感的時候就上來逛逛吧。需要更多英文字體嗎？那你絕對不能錯過 Fontshare，裡面的字體個人及商業用途通通 OK。

進入 Font Meme 就能夠看到許多迷因縮圖，也可以點擊網站上方的 Fonts in Use 選單，就能夠看到各種分類，例如：LOGO、電影、音樂、遊戲、書籍等。

我們也可以透過網頁最上方的搜尋欄位，輸入關鍵字搜尋，這樣就能夠以最快的速度來找到自己想找的遊戲字體、電影字體...

點擊進入縮圖，就可以看到該流行文化的簡介，像是小編上圖就是一款最近很流行的遊戲，透過文字介紹，就能夠順便了解現在流行什麼遊戲、電影及書籍。

文字介紹下方，就是主角字體啦，這邊就可以看到字體名稱，也可以知道該字體是不是可以免費商業使用，若不能商業使用的話，購買位置也會幫大家整理出來，也可以線上輸入文字，按下 GENERATE 就能夠即時觀看字體效果啦。連結幫大家準備在下方，下次用字體沒靈感時，就可以上來逛逛啦。

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