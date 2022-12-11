常用的繁體中文字體用膩了，有推薦最新又好看的字體嗎？那麼這款新出的「WD-XL 滑油字」你一定要試試看！「WD-XL 滑油字」是基於「站酷慶科黃油體」的字型進行繁體（正體）字補字，修整了原有的標點符號及增加了中文排版所需要的符號，還提供了四種 SC、TC、JPS 和 JPN 地域字型，並可免費用於個人及商業用途，喜歡的朋友趕緊收下吧！更多好看的繁中字體，可參考這篇：隨峰體免費硬筆書字體，可商業使用免費下載！

「WD-XL 滑油字」取得教學

首先，請進到「WD-XL 滑油字」官網，點擊「立即下載」。

接著網站便會開啟 Github 下載頁面，共有 SC（簡體）、TC（繁體）、JPS（日文字型）、JPN（日文字型） 四種版本讓你選擇下載，要下載的繁體中文就點「WD-XLLubrifontTC-Regular.otf」取得 .ttf 字型檔。

開啟檔案後，點選「安裝」便可在記事本工具、文書軟體、圖像編輯器中使用「WD-XL 滑油字」。

上圖就是使用「WD-XL 滑油字」打出來的效果，是不是相當好看呢！喜歡的朋友趕緊將這款好看的「WD-XL 滑油字」收藏起來，以備不時之需吧！

WD-XL 滑油字官網：https://nightfurysl2001.github.io/WD-XL/zh-Hant.html

字型下載：

WD-XL 滑油字 WD-XLLubrifontTC-Regular.otf（GOOGLE下載）

WD-XL 滑油字 WD-XLLubrifontTC-Regular.otf（MEDIAFIRE下載）

WD-XL 滑油字 WD-XLLubrifontTC-Regular.otf（RAPIDGATOR下載）

WD-XL 滑油字 WD-XLLubrifontTC-Regular.otf（MEGA下載）

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