本周 Epic 推出 4.4 星好評《黑街聖徒 IV：再次當選》動作冒險遊戲，即刻領取讓你現省$549元！

本周 Epic Games 推出 4.4 星好評《黑街聖徒 IV：再次當選》動作冒險遊戲，從即日起至 2022 年 12 月 16 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$549 元的《黑街聖徒 IV：再次當選》驚險動作冒險遊戲，讓你在這充滿被外星生物入侵的城市中，帶領聖徒們一路從頂樓豪宅到成功入主白宮，並運用一整個軍火庫的超能力與怪異武器來拯救地球！喜歡這種緊張刺激的動作冒險遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！　

《黑街聖徒 IV：再次當選》遊戲介紹

本周 Epic 推出 4.4 星好評《黑街聖徒 IV：再次當選》動作冒險遊戲，即刻領取讓你現省$549元！

《黑街聖徒 IV：再次當選》是由 Volition 公司開發，Deep Silver 發行，是黑街聖徒系列的第四作以及《黑街聖徒3》的續作。

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遊戲中聖徒幫成為了世界上具有權利的組織，而你目前角色就是美國總統，你必須帶領聖徒們一路從頂樓豪宅到成功入主白宮，並運用一整個軍火庫的超能力與怪異武器來拯救地球。遊戲中除和融入了科幻遊戲和電影元素，還有許多出色的惡搞特色。

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遊戲特色：

  • 超級英雄統帥-飛越建築物、利用心智殺人、衝撞坦克，這些僅是你可以在任務中發揮的其中一部分超能力而已。
  • 外星毀滅性玩具-掌控一系列驚人的外星車輛和武器——充氣雷射槍、偏光器、解體槍，還有更多其他武器。
  • 自訂武器、自訂大亂鬥-除了自訂角色和服裝之外，現在還有一套功能強大的武器自訂系統。
  • 徹底再次當選-《黑街聖徒 IV：再次當選》包含了令人印象深刻的 25 款可下載內容組合包。

遊戲領取步驟

《黑街聖徒 IV：再次當選》領取位置：點我前往

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！

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