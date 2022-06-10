Epic 本周釋出超好玩的 Maneater 動作角色扮演遊戲！即刻領取讓現省$593元！

本周 EPIC Games 釋出評分 4.5 顆星的《Maneater》動作角色扮演遊戲，從即日起至 2022 年 06 月 16 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$593 元緊血腥又刺激的《Maneater》開放世界動作角色扮演遊戲，在遊戲中你必須你將從扮演一隻小鯊魚，而你的任務就是在嚴酷的海洋世界中生存，同時藉由吃人類與野生動物衝上生態系統的頂端，喜歡這種令人緊張刺激遊戲場景遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動吧！

《Maneater》遊戲介紹

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《Maneater》是由 Tripwire Interactive 公司開發和發行的動作角色扮演遊戲，該遊戲於 2020 年 5 月 22 日在微軟 Windows、PS4、Xbox One以及任天堂 Switch 上發布。

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在《Maneater》遊戲中你將扮演一隻小鯊魚，而你的任務是在嚴酷的世界中生存，同時一路吃上生態系統的頂端。

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為了達成任務，你將探索龐大多元的開放世界，並面對各式各樣的敵人，包含人類與野生生物，現在請你找到正確的資源，就能移路成長並進化成超越自然的存在，成為傳說中的頂級獵食者巨鯊吧！

遊戲領取步驟

《Maneater》遊戲領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/maneater

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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