本周 EPIC Games 遊戲好康大放送活動又來囉！一款是兒時回憶的《Sonic Mania（音速小子狂熱）》而另一款則是好玩又刺激的賽車遊戲《Horizon Chase Turbo》，即日起至 7 月 01 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取原價要 NT$590 的《Sonic Mania》以及 NT$289 的賽車遊戲《Horizon Chase Turbo》，想回到以前與好友玩音速小子或是你有賽車夢無法實現的朋友，趕緊把握這次的 EPIC 限免活動吧！

《Sonic Mania（音速小子狂熱）》遊戲介紹

《Sonic Mania》是由 Headcannon、PagodaWest Games 與 SEGA共同開發，並由 SEGA 發行在各種遊戲平台上的遊戲，遊戲以系列初期的復古畫面風格作為賣點，並加入了許多向系列前作致敬的內容，在遊戲中，玩家需要控制音速小子、塔爾斯與奈克魯斯來對抗蛋頭博士和他的邪惡手下，遊戲中擁有許多獨特風格的頭目、滾動式 2D 場景以及有趣又經典的遊戲玩法。

《Horizon Chase Turbo》遊戲介紹

《Horizon Chase Turbo》是一款經典賽車遊戲，靈感來自《Out Run》、《Top Gear (SNES)》、《Rush》等八零和九零年代遊戲大作，這款賽車遊戲能重現以往經典的街機遊玩模式，提供你無拘無束無速限的極致樂趣，就讓我們油門踩到底，好好享受競速的樂趣吧！

遊戲領取步驟教學

《Sonic Mania》領取位置：點我前往

《Horizon Chase Turbo》領取位置：點我前往

首先讓我們先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著就看玩家要選哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！