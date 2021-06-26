EPIC 限免遊戲大放送！《Sonic Mania》、《Horizon Chase Turbo》2 款經典遊戲等你領取！

本周 EPIC Games 遊戲好康大放送活動又來囉！一款是兒時回憶的《Sonic Mania（音速小子狂熱）》而另一款則是好玩又刺激的賽車遊戲《Horizon Chase Turbo》，即日起至 7 月 01 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取原價要 NT$590 的《Sonic Mania》以及 NT$289 的賽車遊戲《Horizon Chase Turbo》，想回到以前與好友玩音速小子或是你有賽車夢無法實現的朋友，趕緊把握這次的 EPIC 限免活動吧！

《Sonic Mania（音速小子狂熱）》遊戲介紹

EPIC 限免遊戲大放送！《Sonic Mania》、《Horizon Chase Turbo》2 款經典遊戲等你領取！

《Sonic Mania》是由 Headcannon、PagodaWest Games 與 SEGA共同開發，並由 SEGA 發行在各種遊戲平台上的遊戲，遊戲以系列初期的復古畫面風格作為賣點，並加入了許多向系列前作致敬的內容，在遊戲中，玩家需要控制音速小子、塔爾斯與奈克魯斯來對抗蛋頭博士和他的邪惡手下，遊戲中擁有許多獨特風格的頭目、滾動式 2D 場景以及有趣又經典的遊戲玩法。

《Horizon Chase Turbo》遊戲介紹

EPIC 限免遊戲大放送！《Sonic Mania》、《Horizon Chase Turbo》2 款經典遊戲等你領取！

《Horizon Chase Turbo》是一款經典賽車遊戲，靈感來自《Out Run》、《Top Gear (SNES)》、《Rush》等八零和九零年代遊戲大作，這款賽車遊戲能重現以往經典的街機遊玩模式，提供你無拘無束無速限的極致樂趣，就讓我們油門踩到底，好好享受競速的樂趣吧！

遊戲領取步驟教學

《Sonic Mania》領取位置：點我前往
《Horizon Chase Turbo》領取位置：點我前往

EPIC 限免遊戲大放送！《Sonic Mania》、《Horizon Chase Turbo》2 款經典遊戲等你領取！

首先讓我們先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

EPIC 限免遊戲大放送！《Sonic Mania》、《Horizon Chase Turbo》2 款經典遊戲等你領取！

接著就看玩家要選哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

EPIC 限免遊戲大放送！《Sonic Mania》、《Horizon Chase Turbo》2 款經典遊戲等你領取！

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！

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