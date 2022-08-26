本周 Epic 釋出了好評《Ring of Pain》策略卡牌遊戲，從即日起至 2022 年 09 月 01 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 平台，便可取得價值 NT$289 元的《Ring of Pain》策略卡牌遊戲，在遊戲中你將踏上意想不到的旅程，會與各式各樣的事物相遇，但請務必小心，踏錯一步就有可能讓自己走上絕路，請務必謹慎挑選裝備，努力存活下去，一路揭開這遊戲所有的祕密吧！喜歡玩這種燒腦策略卡牌遊戲的朋友，感緊把握本周的 Epic 限免活動吧！

《Ring of Pain》遊戲介紹

《Ring of Pain》為 Roguelike 探索類卡牌遊戲，會與各式各樣的事物相遇，你必須觀察並規劃路線，在你搜刮、戰鬥、潛行、邂逅新事物之際，遊戲中的環形地牢也會根據你的行動而變化。

在遊戲深處，你將發現通向未知領域的新道路。路的盡頭可能是新的朋友、強力的戰利品，也可能是暗藏深意的詩句。尋得安寧祥和的片刻停留，或者躲避鬼哭狼嚎的驚悚怪物。勇敢的人可能在冒險後迎來豐厚回報，也可能因為貪婪野心而葬送小命，現在請挑選裝備，努力存活下去，一路揭開這遊戲所有的祕密吧！

遊戲特色：



16 個核心主線地牢，外加 2 個分支結局，考驗你的最終實力。

解鎖中級 (Medium) 和困難模式，適合那些在苦痛中越戰越勇的人。

每日地下城模式可解鎖超過 40 種解謎元素。

勇闖超過 25 種特殊地牢，掠奪戰利品並邂逅奇異事物。

4 種環境區域，各具獨特的恐怖風格。

解鎖超過 300 個物品，可在 15 個物品欄欄位組合搭配。

認識超過 50 種生物，了解該如何對付。其中既有友善的朋友，也有兇狠的惡棍……

回合制遊戲機制，你可以快速作戰，也可以運籌帷幄。

富含深意、耐人尋味的簡短詩句。

粗獷的圖像美術風格，靈感來自於心盲症患者。

遊戲領取步驟

《Ring of Pain》領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/ring-of-pain





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來開始盡情遊玩吧！