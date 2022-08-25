有辦法用最快的方式將照片中的你變成其它人嗎？趕緊試試這款超厲害的 Faceswapper 換臉工具吧！Faceswapper 是一個免費線上換臉工具，操作相當簡單好上手，只要將照片上傳或拖曳到網站上後，你便可以選擇網站預設的男/女頭像或是自行上傳其它頭像也行，接著按下換臉按鈕後很快就能轉換完成，換臉後的逼真效果真的相當高，一點違和感都沒有，現在就讓我們往下看怎麼操作吧！其它有趣換臉工具，請參考這篇：AI Face Swap 線上圖片換臉工具！

Faceswapper 網站使用介紹

開啟 Faceswapper 網站後，你便可以點選 Upload a Photo 上傳照片或將照片直接拖曳到網站中也行。

上傳成功後，看你要使用下方網站預設的男/女頭像或是點選上方的「Add」自行上傳其它頭像也行。

選好後便可按下「Swap Face Now」按鈕進行換臉，網站處理相當快，結果出來後你可點擊上方的「Original」來查看前後變化差異，不喜歡的話可點擊「Discard」重新來過，確定沒問題就能點選「Download」下載照片了。

以上就是透過 Faceswapper 網站變臉的效果，厲害到一點違和感都沒有，有興趣的朋友，趕緊點擊下方連結前往體驗看看吧！

Faceswapper：https://faceswapper.ai/