製作網站、PPT 簡報需要一個好看又不失美感的背景圖嗎？那麼就讓這款 Wicked Backgrounds 漸層波浪背景圖產生器來幫你吧！Wicked Backgrounds 是一款免費線上工具，除了能快速作出簡單又有美感的波浪背景圖外，也能自行調整波浪的角度、數量以及顏色深淺，若你完全沒有想法的話， 網站會有一個隨機按鈕，點擊就會隨機產生波浪圖背景給你，最後你就能選擇下載 SVG 格式背景圖或原始碼囉！其它相似工具，可參考這篇：Svg Wave 波浪背景圖產生器！

Wicked Backgrounds 使用教學

進到 Wicked Backgrounds 網站後，便可點選「Launch Generator」按鈕進行製作。

進到製作頁面後，你可以看到左右側分別是工具區與圖背景預覽區。

在左側工具區終點選點選「Pick a color」便能讓你選擇你要的背景主顏色。

若你想將你所選的顏色變亮、變暗或旋轉色彩，或調整波浪角度、數量和隨機參數的話，可在工具區中的「Color mode」、「Angle」、「Waves」、「Randomize」來進行設定。若你沒有什麼想法，工具區有一個「Regenerate」按鈕可隨機產生樣式。

都你全部都設定好後，便可點選工具區上方的「Download」下載 SVG 格式漸層波浪背景圖，或者也能點選「Copy SVG」複製 SVG 原始碼喔！對於有興趣的朋友，趕緊點擊下方的連結前往試做看看吧！

Wicked Backgrounds：https://wickedbackgrounds.com/