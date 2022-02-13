MESH·Y 超好看的 PNG 漸層背景產生器，可混搭顏色及自訂圖檔大小！

想找一個能製作好看的漸層背景圖工具嗎？不妨使用這款 MESH·Y 線上 PNG 漸層背景產生器吧！MESH·Y 是一款免費的漸層背景製作網，網站有提供 6 款精美背景模版，每個模版都是由 4 種不同顏色組合，你可以找自己喜歡的顏色來混搭，若你完全沒想法的話， 網站也有隨機按鈕，點擊就能隨機產生不同漸層背景給你，製作好之後，便可讓你下載 PNG 格式，還可讓你自由調整圖檔大小喔！更多好看的漸層背景產生器，請參考這篇：Svg Wave 波浪背景圖產生器！

MESH·Y 使用說明

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進到 MESH·Y 網站後，我們便可以看到網站提供的 6 種精美配色模版，可直接點擊套用。

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套用之後，我們就能點擊上方的 4 個色塊來搭配自己喜歡的顏色組合。

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選好你要的顏色之後，按下「Generate」才會產出你新搭配的漸層顏色背景。

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若你沒有任何顏色搭配想法的話，也可按下「Randomize」按鈕，讓網站隨機更換另一種漸層樣式給你。

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最後，確定看到你喜歡的漸層背景圖片後，便可按下「Save」。

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接著設定好你要的圖檔大小後，按下「Download PNG」便可將該圖檔儲存到你的電腦桌布做使用囉！有興趣的朋友，趕緊點擊下方連結製做一個吧！

MESH·Y：https://meshy.uxie.io/

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