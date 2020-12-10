Tint & Shade Generator 線上漸層色調產生器，是設計師不能錯過的好工具！

在找好用的漸層色調產生器嗎？試試這款 Tint & Shade Generator 線上漸層色調產生器吧！Tint & Shade Generator 是一款很實用的線上工具，你只需將「Hex Color」網站中的色碼，複製貼到 Tint & Shade Generator 網站中，點選製作按鍵，網站就會依你複製的色碼，來產生兩條深與淺的漸層色調，接著你用滑鼠點擊顏色色塊，就可輕鬆複製該色碼做使用，非常適合從事設計工作的朋友來使用，就讓我們往下看如何操作吧！想知道其他好用的色調產生器嗎？可以參考這篇：Tailwind Ink 透過 AI 技術產生 100 種相似顏色，顏色搭配免煩惱

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當我們打開 Tint & Shade Generator 網站後，你可以看到網站設計得非常簡單，中間的框框是等下要貼上 Hex Color 顏色色碼的地方。

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接著我們到 Hex Color 網站中，你會看到一堆五彩繽紛的色調，你可以在你喜歡的色塊下方將色碼進行複製。

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接著將你複製好的色碼貼到框中，若你要一次貼多個色碼的話，必須一列一列有順序的貼上，並按下「Make tints and shades」這樣才能幫網站順利將漸層色調產生出來。

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成功產生的色調就會像上圖這樣呈現，一個色碼會產生兩條深與淺漸層色調，若你想複製有 # 符號的色碼，便可將上方的「Include hashtag when copying」選項功能打開。

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那我們該如何在 Tint & Shade Generator 複製色碼呢？很簡單，只要用滑鼠點擊你想要的顏色色塊，便能自動複製色碼囉！Tint & Shade Generator 線上漸層色調產生器是個非常實用的好工具，對設計師來說必定是個值得收藏的好網站，對這網站有興趣的朋友們，趕緊將此網站收到書籤中吧！

Tint & Shade Generator：https://maketintsandshades.com/
Hex Color：https://www.color-hex.com/

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