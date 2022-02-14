Android 翻牆 APP 推薦

你有 VPN 及翻牆需求嗎？免費的翻牆 APP 不是速度太慢就是有限制流量，再不然就是能夠翻牆的國家選擇不多，不過最近小編發現一款 Urban VPN，不旦前面講的通通沒限制，而且什麼系統通通能用，不款是 Windows、Mac、Android 還是 iOS 都沒問題，最重要的是完全免費使用，各位有需要 VPN 的朋友，今年最推薦就是這一款，別再猶豫啦，趕快下載起來。另一款 VPN 雲梯 VPN 我覺得也不錯，可以收下來當作備用。

Windows VPN 軟體

首先先下載 Urban VPN，文末有下載連結，本篇小編用 Windows 電腦版作為示範。

Android 翻牆 APP 推薦

安裝完畢後，開啟 Urban VPN 就可以看到右側國家列表，總共支援超過 80 個國家，基本上全世界你要翻到哪個國家通通都有！

iOS 翻牆工具推薦

選好國家之後，點擊左側的播放鍵，就可以一鍵 VPN 啦，而且流量、網路速度都沒有限制，使用起來相當不錯，針對瀏覽器也有推出外掛可以加裝，連結放在下面，推薦給各囉！

https://www.urban-vpn.com/

電腦版下載：
Urban VPN ( Windows 下載 )
Urban VPN ( Mac 下載 )

手機版下載：
Urban VPN ( App Store 下載 )
Urban VPN ( Google Play 下載 )

瀏覽器外掛：
Urban VPN ( Chrome 下載 )
Urban VPN ( Firefox 下載 )

Urban VPN 免費 VPN 下載，支援超過 80 國家，無流量限制手機電腦皆可用 相關文章

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