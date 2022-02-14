你有 VPN 及翻牆需求嗎？免費的翻牆 APP 不是速度太慢就是有限制流量，再不然就是能夠翻牆的國家選擇不多，不過最近小編發現一款 Urban VPN，不旦前面講的通通沒限制，而且什麼系統通通能用，不款是 Windows、Mac、Android 還是 iOS 都沒問題，最重要的是完全免費使用，各位有需要 VPN 的朋友，今年最推薦就是這一款，別再猶豫啦，趕快下載起來。另一款 VPN 雲梯 VPN 我覺得也不錯，可以收下來當作備用。

首先先下載 Urban VPN，文末有下載連結，本篇小編用 Windows 電腦版作為示範。

安裝完畢後，開啟 Urban VPN 就可以看到右側國家列表，總共支援超過 80 個國家，基本上全世界你要翻到哪個國家通通都有！

選好國家之後，點擊左側的播放鍵，就可以一鍵 VPN 啦，而且流量、網路速度都沒有限制，使用起來相當不錯，針對瀏覽器也有推出外掛可以加裝，連結放在下面，推薦給各囉！

https://www.urban-vpn.com/

電腦版下載：

Urban VPN ( Windows 下載 )

Urban VPN ( Mac 下載 )

手機版下載：

Urban VPN ( App Store 下載 )

Urban VPN ( Google Play 下載 )

瀏覽器外掛：

Urban VPN ( Chrome 下載 )

Urban VPN ( Firefox 下載 )