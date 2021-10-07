Netflix 有鎖區域限制，台灣只能觀看 Netflix 官方開放的影片，大概只有不到 3,000 部影片，但是你知道嗎？日本 Netflix 有超過 6,000 部影片、美國 Netflix 有超過 5,500 部影片，不過 VPN 不是找免費的就好，因為看 Netflix 速度也不能太慢，但是免費的通常都會有限速、流量限制，因此今天小編要來跟大家分享 Surfshark 這款專門用來跨區看 Netflix 的 VPN，不會太貴、速度又足夠、無系統限制 Android、iOS、macOS、Windows 通通能用，最狂的是「無登入裝置數量上限」，也就是說你一個人買，祖宗十八代一起用都沒關係！市面上找不到比這個更划算的啦。

到文章後方下載並安裝 Surfshark，這邊用 Windows 系統作為示範，接著登入會員帳號，沒有的朋友可以點擊左下角的 Create account 建立會員。

Surfshark 並不是免費的，剛剛有提到免費 VPN 幾乎有限網速，不然就是有限流量，不適合用來看 Netflix。上面是 Surfshark 的方案，最划算的是每月 2.49 美元（換算每天不到 3 元台幣），連續訂閱 2 年。且不限登入的裝置數量，手機包含 Android、iOS，電腦 Windows、macOS 通通能用。

還能更省嗎？答案是肯定的，利用 Surfshark 的優勢「無登入裝置數量上限」，看你要找誰當分母通通沒問題，找 10 個人分每個月不用 0.25 美元，換算台幣不到 10 元，還有比這個更便宜的嗎！？我想這可以說是市面上最划算的 VPN 之一。

選擇好方案並登入會員，付費後就能夠看到上方購買成功的畫面啦。

接著打開 Surfshark VPN 就可以開始使用 VPN 啦，Surfshark 在全世界有超過 3200 個伺服器，可一鍵飛到全球 65 個國家。

Surfshark 速度快嗎？

Surfshark 的速度快嗎？我還沒 VPN 前網路下載速度是 33 Mbps。

透過 Surfshark 內建的測速功能，香港可以維持在 33Mbps、日本則是 32Mbps 以及韓國 29Mbps，其中以韓國延遲最高，速度算是維持的很好，沒有掉得太多！

解鎖 Netflix 超過千部影片

連上 VPN 之後，就可以登入 Netflix 啦！所以用 VPN 跟沒用 VPN 在 Netflix 能看的影片數量有差多少？沒有特別看數字還以為是 VPN 行銷的噱頭，一看數字不得了，小編整理在下面給大家參考：



日本 6032 部

美國 5609 部

加拿大 5460 部

英國 5108 部

愛爾蘭 5023 部

印度 4706 部

（PS 以上非 Netflix 官方數據，數據來源為國外網站 finder）

國外 Netflix 到底比台灣多了哪些電影、節目？更詳細的片單，小編也幫大家整理出來：



VPN 隱身上網

除了跨區看 Netflix 之外，SurfShark 也可以用來保護上網隱私安全，原理大概是在 A 與 B 中間加入 VPN 伺服器，如此一來 B 不知道只會知道請求是從 VPN 的伺服器發出，而不會直接找到 A 是來源，且 VPN 伺服器傳輸資料時還會經過加密，大大提升上網的安全及隱私。

CleanWeb 擋廣告、惡意軟體

除了前面兩個功能之外 Surfshark 特別的地方是還有 CleanWeb 獨家技術，在設定開啟後，瀏覽網頁時可以封鎖廣告、網頁追蹤及惡意軟體。

Kill Switch 斷線機制

如果你所在的地區有很嚴格的網路翻牆審查機制，而你又需要翻牆查詢牆外資訊時，Kill Switch 就是一個很好的功能啦，打開後當 VPN 不幸中斷，它就會一併停止網路連線。

豐富的通訊協定

Surfshark 有許多通訊協定可以選擇，包括：IKEv2、TCP、UDP、Shadowsock、Wireuard 等，沒有特殊需求的話，一律選擇自動就可以啦。

以上就是對於 Surfshark 簡單的分享啦，整體來說 Surfshark 是非常超值的服務，不論是跨區看 Netflix，還是翻牆到國外下載資料，或是你想確保上網的安全，Surfshark 提供了超低的網路延遲，讓你 VPN 無速度落差 ; 提供 256 位元的加密技術、全世界超過 3,000 個節點，最重要的是一人訂閱，全家、甚至整個家族都能免費用，因為沒有「登入數量上限」，也因為這點讓 Surfshark 成為我覺得最划算的選擇！

https://surfshark.com/servers/taiwan

手機版下載：

Surfshark VPN ( Google Play 下載 )

Surfshark VPN ( App Store 下載 )

電腦版下載：

Surfshark VPN ( Windows 下載 )

Surfshark VPN ( macOS 下載 )