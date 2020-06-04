破解地區限制 App

對岸有許多網站、服務出現 404 錯誤、版權問題進不去怎麼辦？撇開政治不討論，其實對岸有許多好用的網站、免費資源，不過用台灣的 IP 進入網站大多會出現網頁已遺失、404 錯誤、版權問題等等用語，導致頁面無法進入，因此小編今天要與大家分享一款 Chrome 擴充程式 Unblock Boundary，免用付費 VPN 工具就可以突破 IP 被限制問題，完全免費即可解決大陸網站上不去，建議大家裝在 Chrome 裡面備用這著，遇到時就可以馬上解決問題囉。你也可以參考：Unblock Youku 突破騰訊視頻、優酷頁面不存在限制，速度快無流量限制的看片神器

破解地區限制 App

上面提到的進不去的網站，有很多好用的服務，像是我自己常聽的 QQ 音樂，是一個不錯的聽歌來源，不過卻因為台灣 IP 問題，顯示為「歌曲已下架」。

大陸網站不能看

此時將今天的主角 Unblock Boundary 新增到 Chrome 瀏覽器中，文章最後方替大家準備好連結啦，點進去就可以新增。

芒果TV 台灣 不能看

Unblock Boundary 新增到 Chrome 之後，點擊右上方的圖示，就可以看到開關，開啟後就可以使用啦。

Unblock Boundary

啟用後再次回到 QQ 音樂就可以發現原本顯示歌曲已下架的頁面，歌曲又重新上架了 ( 誤 )，而且還可以看到完整的歌曲資訊並播放歌曲。

視頻版權僅限中國大陸地區播放

再舉一個大陸的影片網站芒果 tv，有部分影片點進去會顯示上圖的畫面，表示因版權限制，不提供本國家/地區播放。

Youku 地域制限解除

開啟 Unblock Boundary 之後，就可以成功播放啦。這個工具應用上，也可以提供給出國的大陸人/華人，翻回國內順暢的觀看影片、聽音樂。常常會用到的話，趕快點擊下面新增起來吧。

傳送門：Unblock Boundary

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