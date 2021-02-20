什麼是科學上網？簡單來說就是我們所謂的「翻牆」，只是對岸稱為科學上網，說到 VPN 你都用哪一款 App 呢？最近小編發現一款白鯨 VPN 科學上網 App，其官網號稱「永久免費」使用，還內建「測速」功能，可以測試翻牆網路速度在 YouTube、Netflix、Facebook 及 Instagram 上的瀏覽速度，除了免費使用外，還不須註冊會員就可使用，且不限流量，如此佛心的 VPN App 不趕快收下對不起開發者。電腦端想使用 VPN 的話可以參考 Cloudflare 推出的免費 VPN，Windows、Mac 都能用。

目前白鯨 VPN 僅限於 Android 系統適用，可在 Google Play 上免費下載，文章後有幫大家準備好載點囉，直接點擊就可以下載使用。開啟後點擊「藍色按鈕」可選擇要翻牆的國家。

免費可翻牆的國家有美國、新加坡及俄羅斯，通通都是無限流量，選取好國家後即可跳回白鯨 VPN主畫面。

點擊上方圖示即可連線到節點，連線後還可以測試 VPN 在 Google、YouTube、Facebook、Instagram、Twitter 及 Netflix 的速度，測試連線速度都相當不錯。

如果你需要更進階的功能：代理功能、IPV6 轉發、UDP 轉發等，就必須付費開通 VIP 才可以使用，或者也能夠做任務取得積分，來獲得 VIP 的功能，任務包含：每日簽到、觀看廣告、邀請好友及更多活動等...如果臨時需要翻牆下載檔案的話，滿推薦這個白鯨 VPN 給大家的唷，載點幫大家放在下面囉，趕快去收下吧。

下載：

白鯨 VPN （Google Play 下載）