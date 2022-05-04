VPN即虛擬專用網絡，主要是為使用公共網絡提供建立保護網絡連接的服務，可以加密用戶的互聯網流量，偽裝用戶的在綫身份，使第三方無法追蹤用戶的瀏覽記錄以及竊取傳輸數據。

VPN的運作方式

為什麼要使用VPN連接

通過專業配置的遠程服務器重新設定用戶的IP地址，從而進行身份隱藏，用戶在使用VPN期間，VPN服務器會成為用戶的數據來源，避免互聯網服務提供商（ISP）和其他第三方黑客獲取用戶的訪問數據、瀏覽記錄和網絡活動， VPN 服務器將所有的數據全部進行編碼，如Surfshark VPN的偽裝模式，在這種模式下，會屏蔽用戶的所有連接，偽裝成定期瀏覽，不會洩露用戶的數據隱私。在用戶連接到互聯網時，ISP通常會設置用戶的連接，并通過IP地址對用戶進行追蹤，因為所有的網絡流量是通過ISP服務器進行路由，會記錄用戶一切的在綫行為，將瀏覽歷史記錄分享給廣告商、網警或者第三方機構，而當ISP受到網絡黑客攻擊，用戶的個人隱私數據也會洩露，當用戶連接到公共WIFI網絡，所有的密碼、個人數據、支付信息、個人身份都有可能會被竊取，而Surfshark VPN採用军用级 AES-256加密、無日誌政策，将用戶真實的IP地址隱藏起来，避免DNS的洩露。





連接VPN的優勢

安全加密：VPN連接可以在綫隱藏用戶的數據流量，并保護不被外部訪問，未加密的數據可以輕易的被第三方竊取，通過VPN的連接，黑客和其他網絡破壞者將無法破譯這些數據。

偽裝用戶的真實位置：VPN服務器在實際使用中充當了互聯網代理，IP地址的統計來自於其他地區的服務器，因此無法確定用戶的實際位置，多數VPN不會存儲用戶的活動日誌，任何潛在的用戶行為記錄都會被永久隱藏。

訪問限制區域內容：部分區域網站會限制訪問地址，服務和網站只會允許本土IP進行訪問，標準連接使用所在地區的服務器來確定用戶的位置，通過VPN位置欺騙，可以切換到任何一個地區的服務器更改位置，如通過Surfshark VPN的連接，將香港、台湾用戶的IP地址虛擬到目標地區，可以訪問到需要瀏覽的網站，獲取相關的內容，是台湾香港VPN 明智之選。

安全數據傳輸：針對於企業員工，在需要訪問公司網絡上的文件，為了確保信息的安全連接和網絡的訪問權限，需要VPN連接到專用服務器，使用加密的方法降低數據洩露風險。