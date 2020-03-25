AVG Internet Security 2020 兩年免費授權

免費佛心的防毒來了！AVG 防毒軟體一直都有免費的好口碑，不過若是想要更專業的防毒、或是網路安全版的防毒軟體就一定要付費嗎？現在來跟大家報個 AVG Internet Security 2020 網路安全防毒的好康，現在有佛心的序號可以提供大家使用，授權可以到 2022 年的五月份，從今天算起還有將近 800 天的授權，這真的是很棒的消息，若你的電腦還沒有安裝防毒軟體、或是新電腦要裝防毒、或是想要安裝更好的防毒，那麼就趕快來下載 AVG Internet Security 並且起用它吧！

AVG Internet Security 2020 兩年免費授權

△ 安裝版請到文末下載，安裝後會有軟體的啟動步驟，請點選啟動來輸入這次的活動序號。

AVG Internet Security 2020 兩年免費授權

△ 開啟軟體後也可以到右上角的我的 AVG 來啟動。

AVG Internet Security 2020 兩年免費授權

△ 開啟後點選「我的訂閱」。

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△ 接著點選「輸入有效的啟動碼」。

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△ 這次的啟動碼一共提供給大家三組，分別是「GV2WLG-2A2HP2-4847H6」、「FN357Q-HYYCZ2-4PC836」與「CLXRDA-DUY5F2-5QL7ZW」，我測試故都可以使用唷！

AVG Internet Security 2020 兩年免費授權

△ 第一組「GV2WLG-2A2HP2-4847H6」包含有 AVG Internet Security 的授權到 2022/01/23，還有 AVG TuneUP、AVG Password Protection 與 AVG Secure VPN。

AVG Internet Security 2020 兩年免費授權

△ 第二組「FN357Q-HYYCZ2-4PC836」包含有 AVG Internet Security 的授權到 2022/05/30，這個序號的防毒是可以用最久的，此外包含有 AVG TuneUP。

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△ 第三組「CLXRDA-DUY5F2-5QL7ZW」包含有 AVG Internet Security 的授權到 2022/01/13，，還有 AVG TuneUP、AVG Password Protection 與 AVG Secure VPN。

AVG Internet Security 2020 兩年免費授權

△ 基本上組三組序號都可以混用，選擇使用期限最長的啟動就對了！AVG TuneUP 與 AVG Secure VPN 可以在我的訂閱中啟動和安裝。

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△ 之後就會在背景安裝成功，不過 VPN 我是沒有連線成功就是了，我也不知道為什麼？

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△ 防毒的基本功能就不多說了，包含有電腦的基本保護、網頁與電子郵件的保護，還有駭客攻擊、隱私與付款的保護等等。

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△ AVG TuneUP 我覺得頗不錯的附加電腦清理與優化工具，若是沒有習慣自己使用清理工具的話，不妨就與這款防毒一起使用就好。

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△ 初次清理就幫我清理了 2GB 左右的空間，後續還可以釋放 7.7GB 的空間，也會有電腦加速的優化、修正問題等等。

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△ 也會幫你查看有哪些工具在拖慢電腦速度，若是沒有必要的話關閉就可以囉！！！

這次活動的檔案是官方下載的試用版本，序號透過官方認證啟動，沒有盜版疑慮，請大家放心地使用吧！

https://www.avg.com/zh-tw/internet-security#pc

安裝版：
AVG Internet Security 2020.exe（AVG下載）
AVG Internet Security 2020.exe（GOOGLE下載）
AVG Internet Security 2020.exe（1DRV下載）
AVG Internet Security 2020.exe（MEDIAFIRE下載）
AVG Internet Security 2020.exe（RAPIDGATOR下載）
AVG Internet Security 2020.exe（MEGA下載）
檔案大小：263 KB

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