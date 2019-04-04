【限時免費】SecureAPlus Premium 5.3.0 集合 11 家雲端防毒引擎，安全替你多層把關的防毒軟體

2019-04-04 06:27:09 哇哇

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最近勒索病毒讓人感到害怕，甚至連防毒都不一定有效，這是很可怕的事情！只是最基本的防毒還是要裝，系統該更新還是要更新，這是限時免費的是 SecureAPlus Premium 防毒軟體工具，最特別之處就是結合了 11 家防毒引擎，包含有 Ahnlab、AVG、Avira、ClamWin、Emsisoft、ESET、McAfee、Microsoft Security Essentials、QuickHeal、Sophos 與 TotalDefense，好處到底在哪裡呢？就是相互補足可能的漏洞之處，守備範圍更加廣泛一點。此外還有應用程式白名單的設定，更能掌控系統的安全性。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/secureaplus-premium-giveaway-coupon-sale

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SECUREAPLUS PREMIUM NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的 Premium 版序號。安裝版可以到文末下載。

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△ 軟體安裝後開啟軟體，點選「資訊＆授權使用許可」之後點選「輸入激活啟動代碼」。

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△ 輸入剛剛所取得的活動序號，以及輸入自己的電子信箱。

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△ 之後會要求你去信箱收信，收信後可以完成帳號的註冊，話說既然是防毒軟體，既可以接受純數字密碼，這也頗奇怪的！之後還會收到一組啟動序號。

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△ 從「資訊＆授權使用許可」中開啟「授權使用許可」，輸入信件中的序號，之後提交應該就是啟動了！使用期限有一年半，頗不賴的！

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△ 安裝防獨後的第一件事情，當然就是完整系統掃描，初次掃描頗花時間，請耐心等待囉！

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△ 應用程式設定中可以看到防毒引擎的清單包含有 Ahnlab、AVG、Avira、BitDefender、ClamWin、Emsisoft、ESET、McAfee、Microsoft Security Essentials、QuickHeal、Sophos 與 TotalDefense，這些是線上的防毒。

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△ 離線的防毒是使用 ClamAV。

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△ 應用程式白名單我覺得是比較進階的應用，主要就是避免任何程式可以直接開啟，在各種程式啟動之前會先被封鎖，我想一般用戶應該會受不了，有興趣的玩家可以自己試試看囉！

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△ 雲端掃毒的結果有特強調「如果只有一個病毒引擎偵測到該檔案，有可能誤報的機會很高」，也請大家不要急著刪除檔案，自己再看一下清除內容。

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安裝版：
SecureAPlus Premium.exe（SHAREWAREONSALE下載）
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