【限時免費】AVG Internet Security 2018 防毒軟體免費一年授權，預防駭客攻擊與勒索軟體

2017-12-19 11:26:53 哇哇 0 0
AVG Internet Security 2018 限時免費

防毒軟體 AVG Internet Security 2018 一年限時免費來也！防毒軟體是電腦內絕對必備的軟體，許多免費的防毒軟體就很不錯了，不過很多人更愛付費的版本，畢竟功能比較強大咩！AVG 一直都是相當知名的防毒軟體，免費版本也非常受到歡迎，若真的無力購買要付費的防毒軟體時，AVG Anti-Virus FREE 的確是很方便的選擇，而 AVG Internet Security 付費版本一年的授權費用為台幣 1600 元，說貴其實也不是很貴，但是若能拿免費的不是更好？？？！！！這次活動可以取得一年免費使用，趕快來拿限時免費的吧！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-avg-internet-security-2014-54-99-value

功能特色：
  • 防毒對策強化：偵測病毒或間諜程式,　並隔離及刪除
  • 封鎖惡意網頁：主動預警並封鎖詐騙、惡意網頁
  • 線上威脅防護強化：造訪網址或下載物件的安全性掃描
  • 個人隱私的保護：將文件或程式加密以確保隱私,不留痕跡地將文件進行刪除
  • 頻繁自動更新：安全的自動更新執行每2小時
  • 垃圾信、詐騙郵件防護：自動過濾垃圾信、詐騙郵件
  • 線上防火牆：更加安全的線上購物,金融交易以及阻止資訊遭竊

AVG Internet Security 2018 限時免費
△ 點選畫面中的 DOWNLOAD AVG INTERNET SECURITY 2018 NOW。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的 AVG Internet Security 2018 序號。安裝版可以到文末下載。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 下載檔案後進行安裝。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 安裝請稍微等等囉！！

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 安裝完成請點選右上角功能表。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 接著點選關於。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 從這裡就可以看到輸入授權。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 輸入剛剛所取得的授權序號，之後點選輸入授權啟動。

AVG Internet Security 2018 限時免費

△ 註冊成功囉！！！使用期限到一年唷！！！

AVG Internet Security 2018 限時免費

https://www.avgtaiwan.com/

安裝檔下載：
AVG Internet Security 2018.exe（MediaFire下載）
AVG Internet Security 2018.exe（Rapidgator下載）
AVG Internet Security 2018.exe（ZippyShare下載）
AVG Internet Security 2018.exe（YunFile下載）
檔案大小：3.29 MB

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

【限時免費】AVG Internet Security 2018 防毒軟體免費一年授權，預防駭客攻擊與勒索軟體 相關文章


訪客留言

【限時免費】AVG Internet Security 2018 防毒軟體免費一年授權，預防駭客攻擊與勒索軟體 參考資料

免費防毒來了！AVG Internet Security 2016 限時免費下載| 安全與 ...
2016年11月24日 ... 今天要告訴大家一個好消息：AVG Internet Security 2016 免費下載來囉！不用破解、 不用找序號，直接讓你免費使用！馬上就省下1600 元，動作要快 ...
免費防毒又來囉 !! AVG INTERNET SECURITY 2018 #限時免費 (1310 ...
首先要聲明的是： 此套為一年份的試用版，每台電腦主機重灌以前都只能試用一次，每個註冊帳號亦同， 所以曾經用試用過前一版本的朋友，授權是無法直接升級的喔!! 另外，每個帳號也只能試用一遍，所以安裝後請不... #免費試用,免費軟體,限時免費 ...
AVG Internet Security
馬上免費試用AVG Internet Security 或馬上購買，以獲得完整保護。
AVG Internet Security 2016 Free Download - Get Into PC
11 Oct 2015 ... AVG Internet Security 2016 Free Download Latest Version for Windows. It is full offline installer standalone setup of AVG Internet Security 2016 ...
AVG 2016 | 最多人使用的防毒軟體| 個人資料安全| 企業防護
AVG Internet Security. 屢獲殊榮的病毒防護高度隱私控制. 立即免費下載. 立即下載 即可免費享有基本的病毒防複,並能擁有30天進階版完整功能! Windows 10 icon ...
AVG Internet Security for Unlimited Devices | Free Trial
AVG Internet Security gives you advanced protection against viruses, ransomware and other ... Internet Security is better than ever. ... AV comparatives July 2016.
AVG 2017 | FREE Antivirus &amp; TuneUp for PC, Mac, Android
Advanced mobile security to protect you against viruses, spyware, thieves, and ... AV-Comparatives Advanced+ real world protection test award - July 2016.
不用盜版免破解，AVG Internet Security 2015一年完整版免費送 - ...
不過就在今天，有網站和AVG合作，推出限時下載、免費使用完整版AVG Internet Security 2015一整年，如此好康的事情，身為精打細算一族玩家的你，怎麼能 ...
【限時免費】AVG Internet Security 2016 防毒軟體免費半年授權，網路 ...
2016年1月28日 ... 防毒軟體是電腦內絕對必備的軟體，許多免費的防毒軟體就很不錯了，不過很多人更 愛付費的版本，畢竟功能比較強大咩！AVG 一直都是相當知名的 ...
Download avg internet security 2016 - Softonic
Download avg internet security 2016 - AVG Internet Security - Unlimited 17.1. 3007: Quick and efficient defense against viruses, spyware and rootkits, and much ...