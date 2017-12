防毒對策強化:偵測病毒或間諜程式, 並隔離及刪除

封鎖惡意網頁:主動預警並封鎖詐騙、惡意網頁

線上威脅防護強化:造訪網址或下載物件的安全性掃描

個人隱私的保護:將文件或程式加密以確保隱私,不留痕跡地將文件進行刪除

頻繁自動更新:安全的自動更新執行每2小時

垃圾信、詐騙郵件防護:自動過濾垃圾信、詐騙郵件

線上防火牆:更加安全的線上購物,金融交易以及阻止資訊遭竊

防毒軟體 AVG Internet Security 2018 一年限時免費來也!防毒軟體是電腦內絕對必備的軟體,許多免費的防毒軟體就很不錯了,不過很多人更愛付費的版本,畢竟功能比較強大咩!AVG 一直都是相當知名的防毒軟體,免費版本也非常受到歡迎,若真的無力購買要付費的防毒軟體時,AVG Anti-Virus FREE 的確是很方便的選擇,而 AVG Internet Security 付費版本一年的授權費用為台幣 1600 元,說貴其實也不是很貴,但是若能拿免費的不是更好???!!!這次活動可以取得一年免費使用,趕快來拿限時免費的吧!功能特色:

△ 點選畫面中的 DOWNLOAD AVG INTERNET SECURITY 2018 NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的 AVG Internet Security 2018 序號。安裝版可以到文末下載。△ 下載檔案後進行安裝。△ 安裝請稍微等等囉!!△ 安裝完成請點選右上角功能表。△ 接著點選關於。△ 從這裡就可以看到輸入授權。△ 輸入剛剛所取得的授權序號,之後點選輸入授權啟動。△ 註冊成功囉!!!使用期限到一年唷!!!安裝檔下載:檔案大小:3.29 MB