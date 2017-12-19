防毒軟體 AVG Internet Security 2018 一年限時免費來也！防毒軟體是電腦內絕對必備的軟體，許多免費的防毒軟體就很不錯了，不過很多人更愛付費的版本，畢竟功能比較強大咩！AVG 一直都是相當知名的防毒軟體，免費版本也非常受到歡迎，若真的無力購買要付費的防毒軟體時，AVG Anti-Virus FREE 的確是很方便的選擇，而 AVG Internet Security 付費版本一年的授權費用為台幣 1600 元，說貴其實也不是很貴，但是若能拿免費的不是更好？？？！！！這次活動可以取得一年免費使用，趕快來拿限時免費的吧！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-avg-internet-security-2014-54-99-value
功能特色：
- 防毒對策強化：偵測病毒或間諜程式, 並隔離及刪除
- 封鎖惡意網頁：主動預警並封鎖詐騙、惡意網頁
- 線上威脅防護強化：造訪網址或下載物件的安全性掃描
- 個人隱私的保護：將文件或程式加密以確保隱私,不留痕跡地將文件進行刪除
- 頻繁自動更新：安全的自動更新執行每2小時
- 垃圾信、詐騙郵件防護：自動過濾垃圾信、詐騙郵件
- 線上防火牆：更加安全的線上購物,金融交易以及阻止資訊遭竊
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的 AVG Internet Security 2018 序號。安裝版可以到文末下載。
△ 下載檔案後進行安裝。
△ 安裝請稍微等等囉！！
△ 安裝完成請點選右上角功能表。
△ 接著點選關於。
△ 從這裡就可以看到輸入授權。
△ 輸入剛剛所取得的授權序號，之後點選輸入授權啟動。
△ 註冊成功囉！！！使用期限到一年唷！！！
https://www.avgtaiwan.com/
安裝檔下載：
AVG Internet Security 2018.exe（MediaFire下載）
AVG Internet Security 2018.exe（Rapidgator下載）
AVG Internet Security 2018.exe（ZippyShare下載）
AVG Internet Security 2018.exe（YunFile下載）
檔案大小：3.29 MB
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