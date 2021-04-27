你急著尋找 Google 取消免費無限相簿儲存空間的替代方案嗎？目前似乎沒有能夠取代的，所以能多一個儲存空間是一個，今天小編要分享的限時免費是有史以來最狂的，原價美金 1000 元 ( 近台幣 3 萬元 )，就是這款 Internxt Drive 雲端硬碟「終身 20GB 儲存空間」，他還是一款「重視隱私」的雲端空間，詳細介紹我們之前有寫過 Internxt Drive 的文章，當時還只有 2GB，小編只能說這次的限時免費真的很狂啊，比它們家官網的付費方案還狂，建議各位有看到文章的都去領起來，然後分享給你身邊的好友們知道當積功德吧～

為什麼說是史上最狂？小編馬上拉出它們家官網的價格頁面給你看，你看看 20GB 的付費方案每月要付 0.95 歐元，就算年繳也要 0.89 歐元，換算這 20GB 付費版的話每年要付 360 元台幣。這次活動直接終身免費使用，用 10 年省 3600、20 年省 7200、100 年省 36 萬...用越久省越多，所以標題下原價近新台幣 3 萬元絕對是低估了。

這次的活動實在是太超值了，開放太久對公司太虧，所以只到 2021/4/30 下午 2 點止。那要如何領取呢？到 Internxt Drive 活動頁面輸入 Email 並點選 Start for free。

然後輸入使用者名稱來建立帳戶，並按下 Contitnue。這個方案並不是用於舊會員，也就是說舊會員原有 2GB 無法領取 20GB 變成 22GB，想擁有終身 20GB 方案的話必須重新註冊一個帳號。



然後勾選同意協議並按下 Continue。

最後設定你的帳戶密碼就大功告成啦。

進入 Internxt Drive 帳戶後，就可以看到 20GB 的容量入袋啦！終身免費的 20GB 雲端空間，而且同樣有 iOS、Android 手機端 App 能夠使用，這次的限免讓它完勝 Dropbox、Google Drive 幾個老牌雲端硬碟，活動連結在下面，記得於 4/30 前領取！

https://internxt.com/

傳送門：

限時免費 Internxt Drive 終身 20GB 免費空間

下載：

Internxt Drive ( Windows 下載 )

Internxt Drive ( macOS 下載 )

Internxt Drive ( Google Play 下載 )

Internxt Drive ( App Store 下載 )