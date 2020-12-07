Internxt Drive免費雲端空間

Google 雲端硬碟免費容量只有 15GB 不夠用了嗎？有沒有其它免費雲端儲存空間？最近小編發現 Internxt Drive 這個雲端空間，永久免費提供 2GB 雲端空間讓大家使用，雖然只有 2GB 聽起來頗小的，不過用來儲存一些臨時性的簡報、檔案或照片還是足夠的，Internxt Drive 還主打隱私與安全性，提供大家除了 Google Drive 以外的選擇，有需要的朋友現在前往註冊，無須輸入任何信用卡資訊就可以取得 2GB 免費儲存空間，有需要的朋友趕快去註冊起來吧。如果你覺得 2GB 不夠的話，可以申請 Dubox，免費容量達 1TB 可使用。

Internxt Drive

進入 Internxt Drive 首頁，在欄位中輸入 Email 即可取得永久 2GB 儲存空間。

Google雲端硬碟替代

接著在 Internxt Drive 註冊一組會員帳號，只需輸入 Email、使用者名稱及密碼即可。

免費雲端ptt

輸入完畢後點擊 Continue 並前往 Email 驗證信箱，認證完畢後就完成囉，這時候回到 Internxt Drive 首頁。

免費雲端硬碟

進入 Internxt Drive 後就可以看到雲端硬碟的首頁啦，介面比 Google 雲端硬碟乾淨很多，不過也有可能是剛辦還沒有檔案的關係，直接將檔案拖到視窗裡就可以完成上傳囉。免費空間有 2GB 可以用，如果你想要付費升級也 OK，有 20GB - 0.89 歐元/月、200GB - 3.49 歐元/月，最大還有 2TB - 8.99 歐元/月。

Internxt Drive

你也可以建立資料，替資料夾自訂顏色、icon 等。不過有個缺點是檔案沒辦法透過網址分享給其它人，上傳的檔案只能自己下載使用。以上就是 Internxt Drive 免費雲端空間，連結放在下面，有需要的朋友趕快去領取吧。

Internxt Drive 免費雲端硬碟：https://internxt.com/

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