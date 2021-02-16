免費空間

Email 臨時想傳檔案，又不想占用自己的雲端空間，有沒有什麼好工具呢？最近小編發現 Ufile.io 線上免費空間，完全不需要登入、註冊就可輕鬆分享 5GB 以下的檔案，能夠突破 Email 附檔 20MB 的限制，上傳至 Ufile.io 就能夠用連結分享大型檔案給朋友，還能設定有效日期，這個工具非常適合分享臨時檔案時使用，有需要的朋友請收下它囉，既不會影響到自己雲端空間容量，又可以無負擔分享檔案！如果你需要無期限，能夠一直放著的免費空間分享檔案，我個人滿常使用的是 Gofile 免費空間推薦給你。

Ufile.io

進入 Ufile.io 首頁後，將要分享的檔案拖曳到虛線中就可以囉，單檔大小限制 5GB，最多可分享 10 個檔案，不論影片、音樂、文件通通都能傳。

免費雲端空間

上傳完成後就可以看到分享連結，將連結貼給朋友就可以下載囉。

Email大小限制

點擊「Edit File」可以編輯檔案名稱、顯示檔名及敘述。

免費空間

下方還可以設定分享期限：1 小時、1 天、7 天及 30 天，如果想要永久保存，那就是付費服務啦～免費最長為 30 天。

email附檔大型檔案

以上流程通通不需要註冊、登入就可以使用，不過若是註冊成為免費會員的話，還可以享有免費 2GB 的空間可以使用，就看大家想不想要這 2GB 囉～若只是單純分享檔案的話，我覺得 5GB 單檔上傳已經很夠用啦。

Email大小限制

上圖是朋友點開分享連結後的「下載畫面」，按下 Free Download 即可下載，免費會員只享有 1MB/s 的下載速度，想要更快的話也是付費功能～下方是 Ufile.io 連結，有需求的朋友趕快收藏起來用吧！

傳送門：Ufile.io

Ufile.io 免費空間突破 Email 附檔限制，免註冊 / 免登入分享檔案最大可傳 5GB 相關文章

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