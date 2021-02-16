Creative Type 超神準心理測驗網站，能測出你的真實個性與未來發展性！

世界上所有人的性格都大不相同，那你對自己得性格夠瞭解嗎？快上 Creative Type 超神準心理測驗網站測試一下吧！Creative Type 是一款有趣的心理測驗網站，網站會透過 15 個簡短的問題讓你做答，答案出來後，會用藝術家、思想家、冒險家、創作者、生產者、夢想家、創新者與遠見者 8 種不同個性類別來為你做分析，不過網站是全英語介面，若看不懂題目的話，小編已在下方幫所有問題都做了翻譯，就讓我們往下一起測驗看看吧！更多有趣測驗可參考這篇：人格特質小測驗！

Creative Type 使用介紹

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進到 Creative Type 網站後，直接點選「Start Test」開始測驗。

第一題

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幫你旅行時，你總會需要一個：「目的地」or 「方向」二選一。

第二題

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你的大腦總大部分的時間都處於：「最佳狀態」or「不專心」二選一。

第三題

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你是透過...鏡頭看人生的：「系統思想」or 「故事思想」二選一。

第四題

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你是：「統治者」or 「隨便的人」二選一。

第五題

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你寧願在：「繭裡」or 「蜂巢裡」二選一。

第六題

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下水前你會先用腳：「試探」or 直接「潛近水中」二選一。

第七題

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你的門總是：「敞開的」or 「經常關閉」二選一。

第八題

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檔案安裝更新後你會選擇：「重新啟動」or 「明天提醒我」二選一。

第九題

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我的第一個問題總是以...做發問：「為什麼」or 「如何」二選一。

第十題

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你的秘密武器是：「好奇心」or 「那久力」二選一。

第十一題

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你寧願和...對話：「我剛認識的人」說話 or「自己」二選一。

第十二題

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你覺得所有事物都會有關連嗎？「是」or「錯誤」二選一。

第十三題

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你是：「幸運餅乾」or 「生日蛋糕」二選一。

第十四題

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是...讓我的創造力更強大：「方法」or「瘋狂」二選一。

第十五題

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你做事總是：「要求太多」or「低調神秘」二選一。

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 以上 15 題都回答完之後，就可以看到 Creative Type 幫你做的分析結果囉！想不到小編竟然是個靠過程努力的執行者，好像真的頗準的！

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接著往下滑，你會看到你的優勢、未開發的潛力以及理想的合作者資料，若看不懂英文的話，我們可以直接在網頁上，點擊滑鼠右鍵點選「翻譯成中文」便可讓你更清楚瞭解內容囉！想知道自己的真實性格與未來發展性的朋友，快上 Creative Type 心理測驗網站測試一下吧！

Creative Type：https://mycreativetype.com/

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