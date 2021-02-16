世界上所有人的性格都大不相同，那你對自己得性格夠瞭解嗎？快上 Creative Type 超神準心理測驗網站測試一下吧！Creative Type 是一款有趣的心理測驗網站，網站會透過 15 個簡短的問題讓你做答，答案出來後，會用藝術家、思想家、冒險家、創作者、生產者、夢想家、創新者與遠見者 8 種不同個性類別來為你做分析，不過網站是全英語介面，若看不懂題目的話，小編已在下方幫所有問題都做了翻譯，就讓我們往下一起測驗看看吧！更多有趣測驗可參考這篇：人格特質小測驗！

Creative Type 使用介紹

進到 Creative Type 網站後，直接點選「Start Test」開始測驗。

第一題

幫你旅行時，你總會需要一個：「目的地」or 「方向」二選一。

第二題

你的大腦總大部分的時間都處於：「最佳狀態」or「不專心」二選一。

第三題

你是透過...鏡頭看人生的：「系統思想」or 「故事思想」二選一。

第四題

你是：「統治者」or 「隨便的人」二選一。

第五題

你寧願在：「繭裡」or 「蜂巢裡」二選一。

第六題

下水前你會先用腳：「試探」or 直接「潛近水中」二選一。

第七題

你的門總是：「敞開的」or 「經常關閉」二選一。

第八題

檔案安裝更新後你會選擇：「重新啟動」or 「明天提醒我」二選一。

第九題

我的第一個問題總是以...做發問：「為什麼」or 「如何」二選一。

第十題

你的秘密武器是：「好奇心」or 「那久力」二選一。

第十一題

你寧願和...對話：「我剛認識的人」說話 or「自己」二選一。

第十二題

你覺得所有事物都會有關連嗎？「是」or「錯誤」二選一。

第十三題

你是：「幸運餅乾」or 「生日蛋糕」二選一。

第十四題

是...讓我的創造力更強大：「方法」or「瘋狂」二選一。

第十五題

你做事總是：「要求太多」or「低調神秘」二選一。

以上 15 題都回答完之後，就可以看到 Creative Type 幫你做的分析結果囉！想不到小編竟然是個靠過程努力的執行者，好像真的頗準的！

接著往下滑，你會看到你的優勢、未開發的潛力以及理想的合作者資料，若看不懂英文的話，我們可以直接在網頁上，點擊滑鼠右鍵點選「翻譯成中文」便可讓你更清楚瞭解內容囉！想知道自己的真實性格與未來發展性的朋友，快上 Creative Type 心理測驗網站測試一下吧！

Creative Type：https://mycreativetype.com/

