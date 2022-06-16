Genie Timeline Home 10

電腦沒有定期備份，重要資料如同風中殘燭，說滅就滅、說消失就消失，今天小編來跟大家分享 Genie Timeline Home 10 備份工具，原價 39.95 美金，目前推出限時免費活動，現在領取序號就能終身免費使用，Genie Timeline Home 10 備份功能絕對能滿足日常家用資料備份需求，而且身為使用者的我們，只需 3 步驟就能輕鬆完成備份，工具都幫你找好了，沒有理由可以不備份了吧，首先趕快先把這次的終身序號領起來吧！如果你錯過限時免費，可以使用 EASEUS Todo Backup Free 備份軟體替電腦備份。

手機備份軟體

進入限時免費活動頁面後，輸入自己的名稱、Email 及國家後按下 SEND 送出。

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回到自己 Email 收信，就可以看到本次軟體限時免費序號啦，而且序號是終身授權版的，代表可以永遠免費使用。Email 中也附有備份軟體下載連結，各位也可以到文章後面，小編把下載連結放在文末。

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開啟 Genie Timeline Home 10 之後比較奇怪的是沒有可以啟用序號的地方，似乎已經是啟用完成的版本，如果有跳出需要啟用序號才能用的話，各位直接貼上 Email 內的序號就可以囉。

備份軟體下載

步驟也不會太複雜，跟著 Genie Timeline Home 10 三步驟就能完成，甚至還能夠選擇到要備份哪些文件，像是：Office 文件、音樂、影片、iPhone、書籤、桌麵、Email 等...，這樣就不用擔心備份到沒有的文件啦，檔案小編放下載，趕快去下載起來吧。

https://www.zoolz.com/genie9/home-users-1/genie-timeline-home-10-old/download-genie-timeline-home-10/

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