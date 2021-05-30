最近台灣因疫情爆發的關係，讓許多人被迫關在家中，那麼待在家裡除了追劇還能做什麼呢？不妨來玩玩這款連館長都讚不絕口的《小小夢魘（Little Nightmares）》恐怖解謎遊戲吧！《小小夢魘》原價為 690 元，現在 Steam 正開放限時免費活動，大家只要在 5 月 31 日上午 1:00 前登入 Steam 領取遊戲，就可讓你免費終身暢玩，對於喜歡玩恐怖類遊戲的朋友，千萬別錯過這次的 Steam 限免活動喔！

《小小夢魘》遊戲介紹

《小小夢魘》是一款由 Tarsier Studios 開發並由萬代南夢宮娛樂發行的解謎平台恐怖冒險遊戲，於 2017 年 4 月 28 日上市後就廣受好評，讓許多 Microsoft Windows、PlayStation 4 和 Xbox One 的玩家讚不絕口。

在遊戲中你是扮演一位名叫小六的小朋友，你會置身在自己夢中的黑暗風格世界中，面對屬於你的兒時夢魘！而夢裡的貪顎號是一艘巨大又神祕的船隻，盤踞其中的腐敗怪物正打算飽餐一頓，快幫助小六從中脫逃吧。

且玩家在遊戲中，會慢慢發覺，在這令人膽顫心驚的未知夢境中，不僅只要逃離的恐怖的追殺，還有許多讓你動腦解謎的難題，讓你在幫助小六逃離夢境的過程中，也能順便訓練自己的腦力喔！

遊戲領取步驟教學

《小小夢魘》領取位置：點我前往

首先先到 Steam 活動網站中，你會看到有關《小小夢魘》的相關資訊。

接著我們往下滑，在「取得 Little Nightmares」的地方點選「新增至帳戶」。

接著登入你的 Steam 帳號。

登入後，便可以看到 Little Nightmares 現已註冊到您的 Steam 帳戶中的訊息，接著只要打開你的 Steam 遊戲啟動器就可以開始遊玩囉！還沒安裝 Steam 遊戲啟動器的玩家們趕緊先安裝起來吧！