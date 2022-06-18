近期 Steam 推出了回憶殺《快打旋風 2》經典格鬥街機遊戲，從即日起至 2022 年 7 月 22 日早上 8 點前，只要登入 Steam 平台，就可立即領取極度好評的《快打旋風 2》打擊爽感爆表的又暴力的格鬥街機遊戲，讓你在遊戲中從來自不同國家的 8 個人選中，選擇一位來挑戰，當所有的角色被打敗後，你將會會逐一挑戰四魔王，而最終的頂點就是擊敗名為貝卡的大魔王！對於喜歡格鬥遊戲類的朋友，趕緊把握這次的 Steam 限免活動吧！

《快打旋風 2》遊戲介紹

《快打旋風 2》是日本卡普空公司的一套廣受歡迎的格鬥遊戲，於 1991 年 2 月 6 日推出。其遊戲中的人物以上集的隆（Ryu）和拳（Ken）為主角，而反派最終魔王則是貝卡（日版：Vega），遊戲中的角色來自不同國家，每個角色都有獨特的必殺技與完整防禦進攻系統。

《快打旋風 2》也是經常被列入遊戲史上最偉大的電子遊戲之一，它廣泛地被認為是格鬥遊戲的先驅，並仍然被很多純粹主義者認為是該類作品當中最優秀的例子，因它更注重操縱性及可玩性，而不依靠圖像和動畫。特別是遊戲的操縱系統，這也讓後面的格鬥遊戲常常模仿。

遊戲中玩家可在 8 個來自不同國家角色中，挑選其中一位來與分佈全球的所有角色逐一對戰，當所有的角色被打敗後，四個魔王將會逐一挑戰你，而最終你要擊倒的就是名為貝卡的終極大魔王，喜歡格鬥遊戲的你，趕緊開啟你的挑戰之旅吧！

遊戲領取步驟教學

《快打旋風 2》領取位置：點我前往

首先請到 Steam 活動網站中，登入你的帳號。

接著我們便可以往下滑，在「取得 Capcom Arcade Stadium, Capcom Arcade Stadium：Street Fighter II - The World Warrior -」的地方點選「新增至帳戶」。

接著你便可以看到 Street Fighter II - The World Warrior - 已註冊到您的 Steam 帳戶中的訊息，只要開啟你的 Steam 遊戲啟動器就能開始遊玩囉！還沒安裝 Steam 遊戲啟動器的玩家們趕緊先安裝起來吧！