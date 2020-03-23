最近疫情因境外移入的國人而暴增，大家還是避免人多得公共密閉空間，多多待在家裡比較安全，待在家裡可以做些什麼呢？今天小編帶來的好消息是 Steam 開放《古墓奇兵》、《古墓奇兵：歐西里斯神殿》限時免費下載，兩款遊戲原價加起來破千元，3/24 下午 3 點前下載，就可終身免費玩，這種好康不分享實在太對不起大家啦~



《古墓奇兵》限時免費下載

至 Steam 官方頁面，進入 Tomb Raider 即可看到原價為台幣 540 元的《古墓奇兵》，限時免費價 0 元，支援 Windows、Mac 系統，按下新增至帳戶就可免費下載。若你還沒有 Steam 帳戶的話，趕緊免費去下載一個吧。

接下來於電腦開啟 Steam 就可以安裝囉！只要在 3/24 下午 3:00 之前下載，就可以終身免費玩。還沒有體驗過《古墓奇兵》的玩家，已經觀望許久的話，這次是不錯的機會請把握啦。

《古墓奇兵》是一款動作冒險遊戲，遊戲主軸大概是女主角蘿拉到全世界尋找遺失的文物、古墓的過程，遊戲過程中充滿著冒險、解謎等體驗，後來還拍成電影、出了漫畫級小說，是一款非常經典的動作冒險遊戲！下面提供遊戲畫面，讓還沒下載的大家過過乾癮：











《古墓奇兵：歐西里斯神殿》限時免費下載

屬於《古墓奇兵》外傳的《古墓奇兵：歐西里斯神殿》也在 Steam 中開放限時免費下載，原價新台幣 540 元，按下新增至帳戶即可下載。

同樣需於電腦開啟 Steam 即可完成安裝。《古墓奇兵：歐西里斯神殿》於 2014 年發行，相較於主系列《古墓奇兵》是比較新的遊戲，是《蘿拉與光之守護者》的續作，下面提供幾張《古墓奇兵：歐西里斯神殿》遊戲畫面給大家參考：

















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《古墓奇兵》( Steam 限時免費下載 )

《古墓奇兵：歐西里斯神殿》( Steam 限時免費下載 )