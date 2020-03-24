悠遊卡公司全新推出「悠遊付」電子錢包，於 3/23 日正式上線，只要事先下載 Easy Wallet NFC 進行綁定悠遊卡、銀行帳號，就能夠輕鬆實現以手機嗶進捷運、公車等場景，未來搭大眾運輸交通工具，再也不用一邊滑手機，一邊慌忙的從口袋、錢包中掏出悠遊卡囉，不過目前僅限於 Android 手機搶先使用，iOS 的使用者們只能再等等啦。

悠遊付到底是什麼呢？大家可以想成是悠遊卡的延伸工具，它並沒有完全取代悠遊卡的功能，而是讓悠遊卡使用更加方便，怎麼說呢？請繼續看下去：

悠遊付可以看成是一個電子錢包，下載 Easy Wallet NFC 即可完成操作，下載後開啟 App 點擊下方「悠遊卡」來新增卡片 ~

將自己的悠遊卡新增到 App 中，好處是除了查詢餘額之外，還能夠讓手中的悠遊卡有「自動加值」功能，文章後方會再進行更詳細的說明，雖然說許多信用卡早就有悠遊聯名卡自動儲值功能，不過對於大學生、高中生甚至是更年輕一點的族群來說，擁有一張信用卡是何其不易，我想透過悠遊付來達成自動加值悠遊卡，對年輕族群來說是更方便的選擇。

不過並不是所有綁定 App 後的悠遊卡都支援自動加值的，普通卡、學生卡等都是可以支援的，像是悠遊聯名卡、電信悠遊卡就不支援自動加值功能。

綁定悠遊卡之後，就可以開始進行開通「悠遊付」功能囉，按下開通輸入基本資料後送出，就可以完成。

小編以 LINE Pay、街口支付來作為悠遊付的比喻，大家可能會比較了解，因為他們都屬於電子錢包，如果你有用過應該就會非常熟悉。悠遊付是一個錢包，可以將銀行的錢儲存在裡面，讓我們付款，像是支付超商、搭公車、吃飯等費用，若是悠遊付裡面的餘額不夠了，就需要再從銀行裡面儲存進去。

目前悠遊付支援的銀行有 8 家，分別是：第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行、中國信託。自 3 月 23 日起至 4 月 30 日活動期間，綁定銀行帳戶且自動儲值至悠遊付帳戶，首次自動儲值成功即可獲得悠遊付帳戶儲值金回饋，每人限回饋 1 次，限量回饋，先搶先贏。

活動銀行 回饋金 限量 第一銀行 一般帳戶 100 元

iLEO數位帳戶 200 元 活動期間不限名額 彰化銀行 一般帳戶或數位帳戶(舊戶) 100 元 一般帳戶或數位帳戶(舊戶)合計30,000名 數位帳戶(新戶) 200 元

註：新戶限 2020 年 1 月 1 日後首度開立數位存款帳戶者 數位帳戶(新戶) 10,000 名 台北富邦銀行 168 元 5,888 名 新光銀行 108 元 2,000名 好康加碼：使用嗶乘車扣款功能同時完成自動儲值，即可參加「888 元儲值金回饋抽獎活動」 50 名 永豐銀行 活存帳戶 66 元

註：活動期間 3 月 23 日起至 6 月 30 日止 活存帳戶 4,000 名 DAWHO 數位帳戶 77 元

註：活動期間 3 月 23 日起至 6 月 30 日止 DAWHO 數位帳戶 10,000名 台新銀行 66 元 3,000 名 中國信託銀行 100 元 10,000 名

綁定完銀行後，要搭車就可以打開 App，點擊下方「嗶乘車」就可以感應嗶卡囉，沒錯！你沒看錯，無法在螢幕暗掉的情況下瀟灑的刷上車，還要亮起螢幕打開 App 並且解密 ( 可輸入密碼或生物辨識 )，慶幸的是感應時間有 10 分鐘，也就代表著能夠上車錢是先開好上圖的感應畫面。

載具功能也整合到 App 中，事先設定好就可以將發票歸戶。

在小額支付方面，悠遊付首波將有頂好超市、萊爾富、春芳號等連鎖系統上線，夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市可以用手機掃碼 QR code 完成支付，想搭計程車？即將上線的台灣大車隊同樣也有悠遊付提供服務，可以使用悠遊付的微店數量也正陸續增加中。

除了手機嗶卡搭捷運、公車、UBike 外，另一個悠遊付的重點功能，就是能夠替你現在的實體悠遊卡，進行「自動儲值」功能，將實體悠遊卡連結到 App 中，當實體悠遊卡餘額不足時，就會進行自動儲值。

要完成自動儲值的最後一個動作，也是最重要的動作，就是到捷運站、全家的 FamilyPort 進行感應來啟動自動加值功能。不過自動加值僅限於普通悠遊卡，悠遊聯名卡、電信悠遊卡是無法進行自動加值的。最後一個功能，也就是所有電子錢包都有的功能：收、付款，這我想大家應該都很熟悉，可以透過掃碼方式，快速進行收付款的動作～

以上是關於悠遊付主要功能的分享，雖然目前支援悠遊付的商家、服務還不多，期望未來會越來越方便也越來越多支援的商家。另外，悠遊付也不像是大家所期望的，將悠遊卡直接搬進手機裡，小編個人推測可能與 Samsung Pay 簽了專屬合約的關係，沒辦法讓其它手機也這麼做。不過悠遊付的推出，也算是微解套的方式，讓其它手機對於悠遊卡的幻想向前進了一些 ~ 若你想要讓你手邊的悠遊卡也能夠自動儲值，或者用手機也能嗶上公車、租借 UBike 的話，不妨現在就開通起來吧！

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Easy Wallet NFC ( Google Play 下載 )