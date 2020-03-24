龐門正道體

你有多久沒下載新字體了？今天小編要跟大家分享一款免費字體「龐門正道粗書體」，是由大陸一位名為車港敏的同學出力、龐少棠出資，耗時 9 個月用毛筆一筆一劃製作而成，完全免費提供給大家下載使用，不論是商用、個人通通免費，此字體也被許多大型品牌商使用，大家趕快收藏下來吧。更多可以參考：造字工房 99 種特殊中文字型免費下載

龐門正道體

此字體在製作時，作者原先有考慮到是否要製作簡體字＋繁體字版本，不過由於繁體字筆畫用大楷書寫時，會有筆畫重疊的困難，因此最後作者決定只製作簡體版本。

書法字體下載

若不介意的話，可以使用 Google 翻譯，將繁體字轉換為簡體字，在使用龐門正道粗書體時，就不會有缺字的問題囉，以下提供龐門正道粗書體實際應用案例給大家參考：

龐門正道標題體

龐門正道粗書體

龐門正道體

龐門正道粗書體於 2018 年發布，其實它還有一個親兄弟「龐門正道標題體」發布於 2016 年，作者為龐少棠。下面載點兩個字體一起提供給大家：

龐門正道粗書體：
龐門正道粗書體 PanfMenZhengDao_Cu.rar（GOOGLE下載）
龐門正道粗書體 PanfMenZhengDao_Cu.rar（1DRV下載）
龐門正道粗書體 PanfMenZhengDao_Cu.rar（MEDIAFIRE下載）
龐門正道粗書體 PanfMenZhengDao_Cu.rar（RAPIDGATOR下載）
龐門正道粗書體 PanfMenZhengDao_Cu.rar（MEGA下載）
檔案大小：6.14 MB

龐門正道標題體：
龐門正道標題體 PangMenZhengDao_Biao.rar（GOOGLE下載）
龐門正道標題體 PangMenZhengDao_Biao.rar（1DRV下載）
龐門正道標題體 PangMenZhengDao_Biao.rar（MEDIAFIRE下載）
龐門正道標題體 PangMenZhengDao_Biao.rar（RAPIDGATOR下載）
龐門正道標題體 PangMenZhengDao_Biao.rar（MEGA下載）
檔案大小：1.28 MB

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