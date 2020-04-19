獅尾圓體 Swei Gothic

你電腦很久沒新增字型了嗎？今天小編要跟大家分享這款字體「獅尾圓體 Swei Gothic」，它是以思源黑體為基底加以改造的，支援簡體中文、繁體中文、韓文與日文，共有 7 種字重，獅尾圓體 Swei Gothic 可免費商業使用，不需額外付費，有需要的人可以先收下囉！你也可以參考：造字工房 99 種特殊中文字型免費下載

獅尾圓體 Swei Gothic

獅尾圓體 Swei Gothic 與思源黑體一樣，只要是將思源黑體的直角拔掉，並且加圓。獅尾圓體 Swei Gothic 一共有 7 種字重，目前並不是專業的字型檔案，因此會有 3% 的機會出現怪怪的文字。

免費可商用字體

「獅尾圓體」、「源泉圓體」、「jf open 粉圓」的比較：

  • 在「刂」的筆畫，粉圓和獅尾比較相似台灣教育部推薦字體筆順。
  • 在「肉」、「糸」、「女」、「辶」、「食」的筆畫，獅尾比較相似台灣教育部推薦字體筆順，適合教育用途。
  • 在「草」部的筆畫，獅尾是分開的二個部份。

獅尾圓體下載

獅尾圓體 Swei Gothic 載點幫大家準備在下面啦，大家趕快去下載起來吧。另外也幫大家準備了它的兄弟字體獅尾黑體，獅尾黑體同樣是由思源黑體改造而來，造型更加簡明現代，版面效果清新輕快，話不多說趕緊一起收下吧！

https://github.com/max32002/swei-gothic

獅尾圓體：
獅尾圓體 swei-gothic-master.zip（GOOGLE下載）
獅尾圓體 swei-gothic-master.zip（1DRV下載）
獅尾圓體 swei-gothic-master.zip（MEDIAFIRE下載）
獅尾圓體 swei-gothic-master.zip（RAPIDGATOR下載）
獅尾圓體 swei-gothic-master.zip（MEGA下載）
檔案大小：69.03 MB

獅尾黑體：
獅尾黑體 swei-sans-master.zip（GOOGLE下載）
獅尾黑體 swei-sans-master.zip（1DRV下載）
獅尾黑體 swei-sans-master.zip（MEDIAFIRE下載）
獅尾黑體 swei-sans-master.zip（RAPIDGATOR下載）
獅尾黑體 swei-sans-master.zip（MEGA下載）
檔案大小：45.36 MB

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