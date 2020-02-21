造字工房是一間專門設計中文字體的大陸公司，從原先只有 16 種免費下載的中文字型到現在已經開放 99 種免費字型（上次整理 81 款）共 136 款供大家免費使用，網站上的字型需使用在非商業用途，造字工房共有 4 個字型系列，包含有黑體系列、宋體系列、藝術字體與手繪字體，每一款中文字型的設計都很特殊，但因為是大陸公司設計的字型，有些繁中的字體是沒辦法支援的。歌手 2017 歌唱節目的字幕，就是使用其中的悅黑體唷！

▽ 網頁上可輸入文字直接看我們要的字體效果，艾倫的倫字在簡中是不一樣的寫法，若使用繁中就沒辦法顯示。

不輸入文字也可以從字體介紹的內容看到造字工房提供的字體效果。

△ 比對歌手 2017 的字幕，應該就是造字工房悅黑體無誤唷！

接這替大家整理一系列的字型直接預覽，看喜歡的話再自己去下載唷！安裝字型不佔據系統空間，可以參考：Windows 7/8/10 使用捷徑安裝字型，有效節省系統硬碟使用空間























































如何下載

艾倫一開始有提到造字工房免費的字體是不提供商業用途使用，但單純是個人要使用就可免費下載來用，免費下載的方式很簡單，從 WeChat 將 造字工房(ID: makefont) 加入好友，對話框輸入「支持正版」，就會告訴我們下載時需要輸入的認證碼了。

▽ 將認證碼輸入後，按下「開始下載」免費的字體就能下載到我們電腦中囉！

造字工房 網站：http://www.makefont.com/

造字工房個人（非商用）正版字體使用聲明：

造字工房所提供下載的個人（非商用）正版字體產品，是不應用於任何商業的

使用行為。當您在使用造字工房字體產品用於創作的過程中，您或您的客戶采

用造字工房的任一產品，請務必尊請您或您的客戶向造字工房提出購買字體產

品的商業正版字體授權。對於任何未經授權的使用行為，造字工房將永久保留

其版權追究責任。造字工房計算機字庫的作品著作權和經營權全部歸造字工房

所有。任何用戶欲使用商業正版字體需向造字工房購買獲取發佈授權。

備份檔：

makefont 99.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）

makefont 99.7z（GOOGLE下載）

makefont 99.7z（1DRV下載）

makefont 99.7z（MEDIAFIRE下載）

makefont 99.7z（RAPIDGATOR下載）

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