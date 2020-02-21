造字工房

造字工房是一間專門設計中文字體的大陸公司，從原先只有 16 種免費下載的中文字型到現在已經開放 99 種免費字型（上次整理 81 款）共 136 款供大家免費使用，網站上的字型需使用在非商業用途，造字工房共有 4 個字型系列，包含有黑體系列、宋體系列、藝術字體與手繪字體，每一款中文字型的設計都很特殊，但因為是大陸公司設計的字型，有些繁中的字體是沒辦法支援的。歌手 2017 歌唱節目的字幕，就是使用其中的悅黑體唷！

造字工房 網站：http://www.makefont.com/

makefont-1

▽ 網頁上可輸入文字直接看我們要的字體效果，艾倫的倫字在簡中是不一樣的寫法，若使用繁中就沒辦法顯示。

makefont-2

不輸入文字也可以從字體介紹的內容看到造字工房提供的字體效果。

造字工房

△ 比對歌手 2017 的字幕，應該就是造字工房悅黑體無誤唷！

造字工房

接這替大家整理一系列的字型直接預覽，看喜歡的話再自己去下載唷！安裝字型不佔據系統空間，可以參考：Windows 7/8/10 使用捷徑安裝字型，有效節省系統硬碟使用空間

造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表
造字工房字型列表造字工房字型列表造字工房字型列表

如何下載
艾倫一開始有提到造字工房免費的字體是不提供商業用途使用，但單純是個人要使用就可免費下載來用，免費下載的方式很簡單，從 WeChat 將 造字工房(ID: makefont) 加入好友，對話框輸入「支持正版」，就會告訴我們下載時需要輸入的認證碼了。

makefont-7

▽ 將認證碼輸入後，按下「開始下載」免費的字體就能下載到我們電腦中囉！

makefont-6

造字工房 網站：http://www.makefont.com/

造字工房個人（非商用）正版字體使用聲明：
造字工房所提供下載的個人（非商用）正版字體產品，是不應用於任何商業的
使用行為。當您在使用造字工房字體產品用於創作的過程中，您或您的客戶采
用造字工房的任一產品，請務必尊請您或您的客戶向造字工房提出購買字體產
品的商業正版字體授權。對於任何未經授權的使用行為，造字工房將永久保留
其版權追究責任。造字工房計算機字庫的作品著作權和經營權全部歸造字工房
所有。任何用戶欲使用商業正版字體需向造字工房購買獲取發佈授權。

備份檔：
makefont 99.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
makefont 99.7z（GOOGLE下載）
makefont 99.7z（1DRV下載）
makefont 99.7z（MEDIAFIRE下載）
makefont 99.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：184 MB

最新各種字型一覽：
造字工房字型列表

造字工房 99 種特殊中文字型免費下載 相關文章

訪客留言

造字工房 99 種特殊中文字型免費下載 參考資料

高h未删节txt全本小说_造字工房力黑_对魔忍阿莎姬种子下载
高h未删节txt全本小说_造字工房力黑_对魔忍阿莎姬种子下载 海爾家用中央空調4匹MXS側出風系列 超薄設計 輕易安裝； 睡眠設置； 能量自動分配； 環保冷媒R410A，對臭氧損耗值ODP為0 標配Wifi 適用範圍：住宅，賓館，商鋪，辦公樓等
全民造字運動 - 大人小孩的錯字學
「#綠圈圈－當我們童在一起」系列單元「全民造字運動」是一個不分 大人小孩都可以參與的創作活動，現場提供空白字卡供民眾 繪製，並設立活動網站提供線上造字平台，在家也可進行創 作並於展覽期間至現場張貼。鼓勵
免費中文字型下載– 【重灌狂人】
[免費中文字型] 思源宋體Noto Serif CJK 下載（支援繁簡日韓. ... 日前造字工房將旗下十多款字型免費釋出給一般使用者（非商業用途）免費下載、安裝與使用，包含從…
中文字型免費下載總整理 | 易普印 e知識百科
造字工房僅簡體版免費 (正體版要付費)。 中文字型動輒上萬至數萬個中文字，不像英文字型頂多 256 個字元而已，因此一套中文造字就是 50 ~200 倍於英文字型的字數量，是個費時費力的大工程，請大家珍惜 (心存感激) 這些免費的中文字型。更多關於字型 ...
【造字工房致黑字体下载】 - 字体之家
2016年1月20日 - 造字工房致黑字体，由A5字体下载站中文字体频道提供，本站为您提供最全的字体下载以及演示效果图. 2、造字工房致黑字体安装完成后无法使用该&nbsp;...
【字体】造字工房57 种特殊中文字型免费下载|次元橙3C空间
造字工房是一间专注于汉字新字体字形设计与开发的公司，从原先只有16 种免费下载的中文字型到现在已经开放57 种免费字型供大家免费使用，网站上的字型需使用&nbsp;...
繁體中文字體「文悅古體仿宋」免費下載！ - 免費資源網路社群
如果你還有印象，除了去年Adobe 與Google 合作共同開發一款開放原始碼的中文字型「思源黑體」，以及造字工房設計的中文字體可免費下載外，其實台灣使用者能&nbsp;...
造字工房 16 種中文字型永久免費下載！
網站名稱：造字工房 網站鏈結：http://www.makefont.com/fonts.html 這些字型皆為簡體中文字型，雖然有些繁體（正體）字無法顯示，但可以先透過 Google 翻譯把文字轉為簡體中文，即可正常使用造字工房所提供的字型，對於要使用於標題或設計方面其實 ...
[免費字型]造字工房質感中文字型 - Angus福利社
2014年6月26日 - 造字工房在這方面的服務就可以滿足大家了，造字工房將文字預覽服務搬上了 ... 將下載好的字體解壓縮拖曳至【控制台】→【字型】就可以安裝完成了。
CNS11643 中文全字庫-技術支援-造字解決方案
首頁 › 技術支援 › 造字解決方案 造字解決方案 目的 全字庫提供相關的程式工具，讓用戶可直接將全字庫網站所提供的中文字下載並轉入至自己電腦的造字區，之後，即可於電腦上利用舊注音、舊倉頡或內碼輸入該字，用以解決使用者電腦的缺字問題。