免費英文字型超級好用，多一點都不會嫌多，這次 The Huge Crafting Bundle 限時免費一共包含有 121 款英文字型，你可以使用這些字型來做個性化的卡片、邀請函、標題、書籍封面、品牌元素等等，總共價值為 2257 元美金，依照當下的台幣匯率來換算，超過 70000 元台幣的價格，你可以趁這次限時免費立刻收藏起來，而且還可以商業使用，不收藏對不起自己啦！

△ 開啟活動頁面之後點選綠色的 Download 按鈕。

△ 之後登入自己的帳號，如果沒有帳號就趕快註冊一組，取得英文字型超級划算。

△ 下載後為一個壓縮檔案，解壓縮之後就可以看到各款字型，教大家一個安裝的小秘訣，在檔案總管的搜尋框輸入 ttf 或是 otf，之後會列出所有的字型檔案，全選之後右鍵安裝即可，不用一個一個資料夾點進去唷！

△ 各款字型的預覽如上圖，這次限時免費的英文字型真的很好看，並且價值台幣 70000 元，手腳要快唷！

備份檔案：（開燈取用）

The Huge Crafting Bundle.zip（GOOGLE下載）

The Huge Crafting Bundle.zip（1DRV下載）

The Huge Crafting Bundle.zip（MEDIAFIRE下載）

The Huge Crafting Bundle.zip（RAPIDGATOR下載）

The Huge Crafting Bundle.zip（MEGA下載）

檔案大小：73.16 MB