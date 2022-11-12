The Huge Crafting Bundle 英文字型限時免費下載

免費英文字型超級好用，多一點都不會嫌多，這次 The Huge Crafting Bundle 限時免費一共包含有 121 款英文字型，你可以使用這些字型來做個性化的卡片、邀請函、標題、書籍封面、品牌元素等等，總共價值為 2257 元美金，依照當下的台幣匯率來換算，超過 70000 元台幣的價格，你可以趁這次限時免費立刻收藏起來，而且還可以商業使用，不收藏對不起自己啦！

限時免費：https://www.creativefabrica.com/product/the-huge-crafting-bundle/ref/2025266/

The Huge Crafting Bundle 英文字型限時免費下載

△ 開啟活動頁面之後點選綠色的 Download 按鈕。

The Huge Crafting Bundle 英文字型限時免費下載

△ 之後登入自己的帳號，如果沒有帳號就趕快註冊一組，取得英文字型超級划算。

The Huge Crafting Bundle 英文字型限時免費下載

△ 下載後為一個壓縮檔案，解壓縮之後就可以看到各款字型，教大家一個安裝的小秘訣，在檔案總管的搜尋框輸入 ttf 或是 otf，之後會列出所有的字型檔案，全選之後右鍵安裝即可，不用一個一個資料夾點進去唷！

The Huge Crafting Bundle 英文字型限時免費下載

△ 各款字型的預覽如上圖，這次限時免費的英文字型真的很好看，並且價值台幣 70000 元，手腳要快唷！

備份檔案：（開燈取用）
The Huge Crafting Bundle.zip（GOOGLE下載）
The Huge Crafting Bundle.zip（1DRV下載）
The Huge Crafting Bundle.zip（MEDIAFIRE下載）
The Huge Crafting Bundle.zip（RAPIDGATOR下載）
The Huge Crafting Bundle.zip（MEGA下載）
檔案大小：73.16 MB

限時免費 The Huge Crafting Bundle 英文字型下載，價值 70000 元台幣放入口袋 相關文章

訪客留言

限時免費 The Huge Crafting Bundle 英文字型下載，價值 70000 元台幣放入口袋 參考資料

上千種英文字型免費下載－1001 fonts
上千種英文字型免費下載－1001 fonts. 設計字型永遠不嫌多，雖然台灣網頁在內容上中文字佔大部分，但是適當地加上美觀的英文字，可以提高整體的質感唷！. 這次來介紹相當方便也算常見的英文字型下載網站－1001 fonts https://www.1001freefonts.com/. 上面的類別繁多、清楚明瞭，分類上也相當仔細，可以幫助你更快速地找到想要的字型。. 選好想要的風格類別後便會跳出該風格的 ...
446款免費英文字體下載，無版權可商業用途
446款免費英文字體下載，無版權可商業用途
【字型下載】免費下載中英文字體！9個實用字型網站推薦！ | 奇奇筆記
「1001FONT」英文字型的數量相當驚人，而且每一款都很有特色，下載的方式也很簡單明瞭，還有各種類型的字型可以選擇，如果是想找英文字型的朋友很推薦這個網站。 介面操作容易度： 字型豐富度： 網站連結：英文免費字體下載
Google Fonts 網站全新設計，免費下載八百種英文字型
最重要的是每個字元的呈現效果預覽，亦能輸入文字來測試不同字重和字型大小顯示情形。 New Google Fonts. 在字型頁面右上角點選「SELECT THIS FONT」後，再點選右下角就能 ...
【2022】免費可商用IG Reels 英文質感字型懶人包
2022年7月13日 — 你在尋找免費可商用英文質感字型嗎？本文阿璋統整許多常用的免費可商用IG Reels 英文質感字型懶人包，全部都附上官方來源，不要再下載不明的連結。
2022 有免費可商用英文字體可以下載嗎？價值台幣9 ... - Easylife
2022年10月24日 — 爽賺9 萬元台幣的英文字型打包下載，共200+ 款設計字體，免費英文字體,英文手寫字型,英文手寫字體,英文粗體,Ultimate Collection Font Bundle您在尋找 ...
15個最好用的英文字體下載網站推薦(2022更新)
最好用的英文字體下載網站 1. Google Fonts 2. Font Squirrel 3. FontSpace 4. DaFont 5. Abstract Fonts 6. Behance 7. FontStruct 8. 1001 Fonts 9. Urban Fonts 10. FontSpring 11. Befonts 12. Pixel Surplus 13. Graphic Design Freebies 14. Awwwards 15. Fontsly 結論 在所有設計作品類型中，排版
英語字型 - 新北市英語教學資源中心
no-description.
愛用推薦！45 個設計師必收藏的中文、英文免費字體資源下載
2022年2月8日 — 而使用Google Fonts 的好處就是下載速度快又完全不用額外付費，還包辦了多種語言的字型資源，深受眾多使用者喜愛。 版權用途： 個人、商用; 下載來源： ...