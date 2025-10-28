萬聖節到來！想樣製作文案與圖片，那字型準備好嗎？這次好康的 Halloween Lucky Font Bundle 限時免費活動，可以讓你把價值 413 美金的萬聖節字型打包帶走，相當於台幣 12000 元的超值好康，美編或是行銷人員不可以錯過的好康優惠，把這些好用好看好萬聖的字型一共 33 款一次帶走！
限時免費：https://www.creativefabrica.com/product/halloween-lucky-font-bundle/ref/1316111/
進入活動頁面之後點選 DOWNLOAD FOR FREE。
有帳號的話就登入帳號，沒有帳號就趕快註冊一組登入囉！
登入後點選 DOWNLOAD 就可以下載到這次萬聖節的活動字型，或是到文末下載備份檔案囉！
解壓縮後可以看到一個一個字型資料夾，接著教大家如何快速的安裝。
透過搜尋 *.otf 就可以列出所有的字型檔案，之後全選點選右鍵安裝即可，一共 36 款字型馬上加到自己的字型庫當中！
所有字型給大家快速預覽，喜歡的心動趕快出手唷！
備份下載：
Halloween-Lucky-Font-Bundle.7z（MEGA下載）
Halloween-Lucky-Font-Bundle.7z（RAPIDGATOR下載）
Halloween-Lucky-Font-Bundle.7z（1DRV下載）
Halloween-Lucky-Font-Bundle.7z（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：18.99 MB