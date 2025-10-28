整理檔案時總是會有許多不同的任務，整理過往資料可以從檔案中找出所有連結嗎？如果是一個一個檔案打開，那就是不可能的任務，不過如果使用 URL Extractor
就是小事一件！URL Extractor 就是一款可以快速掃描檔案或是資料夾的工具，然後將所有的連結彙整出來，有時候需要快速抓重點的話，也不妨試種可以嘗試的方法唷！這次活動免安裝版與序號都打包好了，可以直接到文末下載。
開啟軟體後會跳出輸入序號的視窗，點選 Enter License Key。
將活動所取得的序號貼上，點選 OK。
看到以上視窗代表順利註冊成功囉！
軟體的使用方式很簡單，選擇要處理的資料夾，之後點選 START 就會開始掃描所有檔案，然後就把所有任何的連結都顯示出來囉！如過曾有印象自己記錄了什麼連結好像放在哪裡，卻又一直找不到的話，不妨使用這個方式來尋找看看囉！不論你是網站管理員、行銷人員、研究分析師，或只是想快速整理舊資料夾裡的連結，URL Extractor 都能幫你節省大量時間，將原本繁瑣的手動搜尋化為自動化清單，一鍵完成。https://vovsoft.com/software/url-extractor/
免安裝版：URL Extractor 2.5.7z（1DRV下載）
URL Extractor 2.5.7z（MEDIAFIRE下載）
URL Extractor 2.5.7z（MEGA下載）
URL Extractor 2.5.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：3.58 MB