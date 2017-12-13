Font Map 新創 AI 字型網站，幫助設計師一眼找到目標字體

2017-12-13 10:58:32 9M87
Google Font 下載

Font Map 將字型像地圖一樣分佈排列，字型是設計師最常見也是最花時間的視覺選擇之一，我們大部分尋找字型的方式都是透過下拉式選單尋找，Font Map 使用了類神經網路（VGG16）及人工智慧技術，繪製了識別度更高的字型地圖，透過這樣的地圖設計師一眼就能找到最適合的字體，地圖裡超過 750 種字型，比較可惜的是目前只有英文字體，看起來確實比起傳統的下拉清單更容易辨識啦！小編覺得或許是因為一字排開跟其它字體一起比較的關係，畢竟沒有比較就沒有傷害，一比較就知道自己要的是什麼ＸＤ

Font Map：http://fontmap.ideo.com/

Font Map 字型地圖 教學 字體下載
△ 進入網站右側就看到世界地圖般的文字陸地，操作像 Google 地圖一樣，滾動滑鼠可以放大縮小、拖移。左側可以直接搜尋字型名稱。

Lorem Ipsum 字型 英文字型 英文字體下載

△ 看到感興趣的字體點擊回出現字體名稱

英文字體 英文字型 下載

△ 左側也可以看到字體資訊，字體名稱下方的 View on Google Fonts 點擊進入下載頁面。

Google Font 下載

△ SELECT THIS FONT 點擊加入下載清單

免費字體 免費字型 下載

△ 右上方的下載箭頭點擊後就直接下載到電腦囉！

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