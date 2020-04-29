免費可商用中文字體

你有多久沒安裝新字體了呢？不是不想安裝，而是沒看到好看的？今天小編要來跟大家分享兩款日文字體 : GN Kin iro SansSerif 及 Koharuiro Sunray ，雖然是日文字體，但由於日文有漢字部分，所有支援部分中文字，小編個人覺得相當好看，重點是能夠免費個人使用、商業使用，趕快先下載起來再說吧！你也可以參考：瀨戶字型下載，好看帶有一點可愛風格的免費字體

GN Kin iro SansSerif

GN Kin iro SansSerif 總共支援 3448 個漢字字符，由於是日文字體當染也支援片假名、平假名、數字，以及一些符號、英文字母。支援 Opentype 功能的軟體（例如 Adobe 旗下軟體），可以對字距調整、字符和某些字符的連字等。

GN Kin iro SansSerif

點擊下方下載連結後，直接安裝就可以使用啦。

GN Kin iro SansSerif

GN Kin iro SansSerif  只支援 3448 個漢字，使用上常會有缺字的問題，大家可以下載下來用用看自己要用的字體是否有缺字。

GN Koharuiro Sunray

GN Koharuiro Sunray 則是支援 3352 個漢字，與上一個字體來說相差不大，支援的中文字同樣有現，不過字體風格相較於前一個，更加大方一些，適合用來作為標題字、海報等需要吸引注意力的地方。下面是兩款字體的載點，提供給大家下載囉。

下載：
GN-Kin-iro_SansSerif.zip（GETSUREN下載）
GN-Kin-iro_SansSerif.zip（GOOGLE下載）
GN-Kin-iro_SansSerif.zip（1DRV下載）
GN-Kin-iro_SansSerif.zip（MEDIAFIRE下載）
GN-Kin-iro_SansSerif.zip（RAPIDGATOR下載）
GN-Kin-iro_SansSerif.zip（MEGA下載）
檔案大小：672 KB

GN Koharuiro Sunray：
GN-Koharu-iro_Sunray.zip（GETSUREN下載）
GN-Koharu-iro_Sunray.zip（GOOGLE下載）
GN-Koharu-iro_Sunray.zip（1DRV下載）
GN-Koharu-iro_Sunray.zip（MEDIAFIRE下載）
GN-Koharu-iro_Sunray.zip（RAPIDGATOR下載）
GN-Koharu-iro_Sunray.zip（MEGA下載）
檔案大小：831 KB

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