你有多久沒安裝新字體了呢？不是不想安裝，而是沒看到好看的？今天小編要來跟大家分享兩款日文字體 : GN Kin iro SansSerif 及 Koharuiro Sunray ，雖然是日文字體，但由於日文有漢字部分，所有支援部分中文字，小編個人覺得相當好看，重點是能夠免費個人使用、商業使用，趕快先下載起來再說吧！你也可以參考：瀨戶字型下載，好看帶有一點可愛風格的免費字體

GN Kin iro SansSerif 總共支援 3448 個漢字字符，由於是日文字體當染也支援片假名、平假名、數字，以及一些符號、英文字母。支援 Opentype 功能的軟體（例如 Adobe 旗下軟體），可以對字距調整、字符和某些字符的連字等。

點擊下方下載連結後，直接安裝就可以使用啦。

GN Kin iro SansSerif 只支援 3448 個漢字，使用上常會有缺字的問題，大家可以下載下來用用看自己要用的字體是否有缺字。

GN Koharuiro Sunray 則是支援 3352 個漢字，與上一個字體來說相差不大，支援的中文字同樣有現，不過字體風格相較於前一個，更加大方一些，適合用來作為標題字、海報等需要吸引注意力的地方。下面是兩款字體的載點，提供給大家下載囉。

下載：

GN-Kin-iro_SansSerif.zip（GETSUREN下載）

GN-Kin-iro_SansSerif.zip（GOOGLE下載）

GN-Kin-iro_SansSerif.zip（1DRV下載）

GN-Kin-iro_SansSerif.zip（MEDIAFIRE下載）

GN-Kin-iro_SansSerif.zip（RAPIDGATOR下載）

GN-Kin-iro_SansSerif.zip（MEGA下載）

檔案大小：672 KB

GN Koharuiro Sunray：

GN-Koharu-iro_Sunray.zip（GETSUREN下載）

GN-Koharu-iro_Sunray.zip（GOOGLE下載）

GN-Koharu-iro_Sunray.zip（1DRV下載）

GN-Koharu-iro_Sunray.zip（MEDIAFIRE下載）

GN-Koharu-iro_Sunray.zip（RAPIDGATOR下載）

GN-Koharu-iro_Sunray.zip（MEGA下載）

檔案大小：831 KB