沙發不僅僅是一個座位，IKEA 把沙發變成一種字體啦！這個字體的由來是原本 IKEA 在網路上提供一款工具，讓大家可以在挑選沙發排列時，不用花大錢就能自己規劃沙發、任意排列，後來被網友拿來做創意的排列組合，到最後 IKEA 直接順著這波潮流，推出沙發這款字體。根據官方表示 SOFFA SANS 是世界上最舒適的字體，到底舒不舒服，大家趕快下載下來就知道 XD，更多字體你可以參考：造字工房 81 種特殊中文字型免費下載

△ 本來 Design your own sofa 這款工具，是可以讓消費者設計出自己最理想的沙發排列方式，因為可以任意排列的特性，讓 IKEA 與數位代理商合作創造出這款 SOFFA SANS 字體。

△ 下載字體後，裡面文件附有說明，像是顏色、上市日期、可乘坐人數等，把產品與字體結合，真的是太有創意啦，只有 IKEA 能超越 IKEA～

△ 每個字母下方都有特定編號，可以在沙發規劃工具中輸入，來瀏覽、訂購沙發。根據官方文件表示，這是目前最舒適的字體 ( 真的嗎？) 不信下載下來看看 XD

△ 不只 Windows，Mac 使用者也可以安裝喔！如果你缺少創意、有特色的字體，趕快將這款有趣的字體收下來吧，雖然說英文字體使用機率相對低，但如果是沙發字體的話，光用想的就很舒服（誤），有需要的人趕快下載下來吧！

字型下載：

IKEA-SOFFA-VALLENTUNA-Sans.zip（GOOGLE下載）

IKEA-SOFFA-VALLENTUNA-Sans.zip（1DRV下載）

IKEA-SOFFA-VALLENTUNA-Sans.zip（BANKUPLOAD下載）

IKEA-SOFFA-VALLENTUNA-Sans.zip（MEDIAFIRE下載）

IKEA-SOFFA-VALLENTUNA-Sans.zip（本站下載）

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