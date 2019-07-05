Word 如何插入標籤與超連結？快速捷徑連結是必備的！

2019-07-05 08:59:50 麵爸

Word 如何插入標籤與超連結

一份頁數很多的 Word 檔，像是論文或是大型活動的企劃書，對於閱讀者是很不方便的，常常需要一直滾動滑鼠，也可能會有找不到想看的段落的時候，設定目錄是一種方式，本篇將教你另一種更快速的方式，在 Word 中建立標籤及快速連結至特定位置中，這樣閱讀者就可以很快速地找到需要的內容，閱讀文件也有更大的方便性。文未有提供範例可自行下載，修正標題即可使用。

Word 如何插入標籤與超連結

△ 將欲設定標籤的地方反白，工具列【插入】中【插入標籤】。

Word 如何插入標籤與超連結

△ 輸入書籤名稱，按下新增（名稱可與內文不同，以好辨別為原則）。

Word 如何插入標籤與超連結

△ 也可以一次把書籤都設定完成。

Word 如何插入標籤與超連結

△ 建立一個目錄頁，輸入標題，反白後右鍵點選【超連結】。

Word 如何插入標籤與超連結

△ 【這份文件中的位置中】，就可以發現剛剛設定的全部書籤，點選對應的書籤。

Word 如何插入標籤與超連結

△ 標題變成藍字底線，表示超連結設定完成，按住 CTRL 鍵再按一下滑鼠即可連結到指定的位置。

Word 如何插入標籤與超連結

△ 接著把所有想連結的地方設定完成，無論後面頁數或是位置如何調整，點選後就可以立即連結到。

範例下載：
Word 中建立標籤及快速連結特定標籤 範例.docx（GOOGLE下載）
Word 中建立標籤及快速連結特定標籤 範例.docx（1DRV下載）
Word 中建立標籤及快速連結特定標籤 範例.docx（BANKUPLOAD下載）
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