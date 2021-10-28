從來不知道 Office 也有這樣的功能！通常大家整合資料以 Excel 為主，譬如說最簡單的表單有姓名、電話與地址，不過當你真正需要寄信的時候，只能使用手抄的方式嗎？能不能有一個列印的範本？然後就套用格式印出來呢？感覺這好像需要工程師才會的事情，事實上在 Office 上就可以輕鬆完成，今天讓你會這招，感覺文書功力又上一層啦！（Office 2016、Office 365 適用）

Word 合併列印教學與範例

工作時難免要一次寄一堆資料給客戶，還在親筆寫信封嗎？太沒工作效率了，只要會用WORD標籤跟合併列印，10分鐘內搞定。 本文將會教你如何使用WORD合併列印，當然也附上方便的範例下載，讓大家可以快速上手。

▽ 用EXCEL建立一個資料庫，key上所有的資料。

Word 合併列印教學與範例

溫馨提醒：可以使用原有的通訊錄，在插入合併欄位時挑選需要出現在標籤上的資訊即可。

▽ 在網路下載標籤格式（此篇以3*8，24格滿版為例）文末可下載 工具列【郵件】→啟動合併列印→標籤

Word 合併列印教學與範例

Word 合併列印教學與範例

如果你是用標籤廠商提供的檔案，按下取消就可以，否則會無法更新標籤喔！當然也可以新增標籤自訂格式出來，市面上販售的標籤紙外裝上都會有詳細的尺寸設定。

▽ 工具列【郵件】→選取收件者→使用現有清單→選擇STEP 1建立的EXCEL檔

Word 合併列印教學與範例

▽ 點選工具列上【插入合併欄位】

Word 合併列印教學與範例

▽ 分別點選欲出現在標籤上的資料

Word 合併列印教學與範例

【溫馨小提醒】
1.    字體格式（字型、大小、位置等）在此調整
2.    固定的字，如啟、親啟、收等，或是印刷品、限時等在此輸入

▽ 按下【更新標籤】，可以看到每一個格子都出現資料

Word 合併列印教學與範例

▽ 可以再按一下預覽結果

Word 合併列印教學與範例

▽ 按下【完成與合併】

Word 合併列印教學與範例

▽ 可以直接列印文件，但建議選【編輯個別文件】，按下確認後就會出現一個新的文件，有需要調整的地方就可以再自行修改

Word 合併列印教學與範例

範例下載：
Word 合併列印範例.rar（MediaFire下載）
Word 合併列印範例.rar（Rapidgator下載）
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