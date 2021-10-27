小米 11T Pro

小米台灣於 10/27 推出小米 11T 及 小米 11T Pro 兩款旗艦手機，主打電影億級像素、超快充電速度、旗艦級螢幕，小米 11T Pro 搭載高通 S888 處理器，螢幕為 6.67 吋 AMOLED（2400 x 1080）具備 120Hz 螢幕更新率、最高 480Hz 觸控採樣率、顯示超過 10 億種色彩、P3 寬廣色域、峰值亮度 1000 nits，大家最在意的拍照部分，小米 11T Pro 採用 108MP+8MP+5MP 三鏡頭相機、1600 萬像素自拍鏡頭，內建 5000mAh 大電池容量，有線快充最高可達 120W，只需 17 分鐘可充電至 100%。儲存空間配置為 12GB+256GB，小米 11T Pro 售價新台幣 $17,999 元。

小米 11T Pro 顏色

Xiaomi 11T Pro 5G 在台灣共上市三種顏色分別是：月光白、流星灰、太空藍。

小米 11T Pro 螢幕

Xiaomi 11T Pro 正面為 6.67 吋 AMOLED 打孔螢幕，擁有超過 10 億種色彩，120Hz 螢幕更新頻率及最高 480Hz 觸控取樣率，具備 Dolby Vision 技術，獲得 DisplayMate A+ 評比，表面採用康寧黑猩猩玻璃覆蓋。

小米 11T Pro 相機

機背採用防炫光處理，具抗指紋功能，表面霧面質感不易讓指紋沾黏。

小米 11T Pro 充電

底部採用 USD-C 連接埠，最高可支援 120W 極速充電，且 120W 充電器很有誠意的隨盒附贈。

小米 11T Pro 外觀

上下雙喇叭設計，經國際音響大廠 Harman/Kardon 調教。

小米 11T Pro 外觀

側邊則為音量鍵，相機模組雖然還是有微微突起，相較其它手機較為收斂。

小米 11T Pro 外觀

小米 11T Pro 和小米 11T 兩支手機在外關上幾乎沒有不同，唯一可以辨識的地方就是小米 11T Pro 的手機頂部印有 Harman/kardon 字樣。

CINEMAGIC 億級像素旗艦鏡頭

小米 11T Pro 鏡頭

Xiaomi 11T Pro 5G 及 Xiaomi 11T 5G 搭載億級像素三鏡頭；1 億 800 萬像素廣角鏡頭配備超大型影像感光元件、2.1μm 的 9 合 1 超像素及雙原生 ISO，讓用戶以媲美專業相機的絕佳規格，將所有細節完美重現。

800 萬像素 120° FOV 超廣角鏡頭可捕捉生活中精彩遼闊的大景；500 萬像素長焦微距鏡頭則以另一個視角呈現震撼的微觀世界。前鏡頭搭載 1600 萬像素自拍相機，並支援自拍夜景模式，無論白天夜晚都能拍出零死角美照。

小米 11T Pro 外觀

在業界最頂級的三鏡頭配置之下，Xiaomi 11T Pro 5G 支援 8K 錄影模式、Xiaomi 11T 5G 則支援 4K錄影模式，並同樣提供專業的 HDR 10+ 攝影功能、一鍵式 AI 電影濾鏡，讓用戶一鍵就能拍出電影運鏡的質感大片。其中，音源變焦功能搭配三重麥克風陣列，讓用戶在錄製影片時，可同時聚焦畫面並拉近音訊距離，讓影片主角被真實紀錄著。

Xiaomi 11T 系列將影像與創意發揮極致，讓追求自我生活與工作表現都完美呈現的新生代電影男神 林柏宏，跳脫電影演繹與專業器材，也能將生活風景保持電影等級的品質，不用刻意剪輯或絞盡腦汁思考創意，就能創作出擁有巧思兼具質感的生活大片。

沒電到 100% 滿電只需 17 分鐘

Xiaomi 11T Pro 5G 搭載 120W Xiaomi HyperCharge 劃時代的超速充電體驗

小米 11T Pro 快充

Xiaomi 11T Pro 5G 是台灣市場首款支援超過 100W 充電功能的手機，支援最高 120W Xiaomi HyperCharge 極速快充、配備 5000mAh (typ) 電池，在短短的 17 分鐘、搭乘一輪大直美麗華摩天輪的時間，就能完成 2%~100% 充電，滿足創作者即時滿電創作的需求。

Xiaomi 11T Pro 5G 更集結多項創新技術，透過雙電荷泵可強化電流汲取並減少過熱情況，更採用小米獨家Mi-FC 技術，延長高電流使用時間、減少涓滴充電時間；另外，運用 MTW 技術讓手機配備更多充電接片，減少內部電阻，並採用導電性更佳的石墨烯雙芯電池，讓 Xiaomi 11T Pro 5G 快充技術得以實現，充電短短 10 分鐘即可支援長達數小時的操作。此外，通過 TÜV Rheinland 安全快充系統認證、34 項安全特性、支援高達 800 次充電循環，高效充電同時也確保充電安全性。

Xiaomi 11T 5G 以 67W 快充實現半小時極速滿電

Xiaomi 11T 5G 支援最高 67W 極速快充，以雙電荷泵搭配 MTW 多片繞組技術，以強化電流汲取並減少過熱情況，同時採用第二代奈米氧化矽氧陽極材質電池，提供 5000mAh (typ) 大電量，讓 Xiaomi 11T 5G 充電最快 36 分鐘即可滿電，為創作者提供充足的手機能量，盡情享受不被中斷的攝錄影創作過程。

CINEMAGIC 旗艦級視聽功能

Xiaomi 11T 系列螢幕搭載支援超過 10 億種色彩顯示的 6.67 吋 AMOLED 平面螢幕，峰值亮度最高可達 1000nits、支援 5,000,000:1 對比度，螢幕經 TrueColor 技術精準調教，同時支援 HDR10+ 動態顯示及 DCI-P3 寬廣色域，可細緻、流暢地展現亮暗部細節及鮮明色彩，完美呈現精彩畫面。

其中，Xiaomi 11T Pro 5G 的螢幕更獲得全球專業螢幕評估機構 DisplayMate的A+ 評等，支援 Dolby Vision® 且具備 MEMC 動態補償技術，即使觀看複雜、快速的畫面，也能流暢精緻呈現。同時，Xiaomi 11T 系列支援 120Hz 螢幕更新率、480Hz 觸控取樣率，即使在複雜的遊戲畫面操作下，也能快速、流暢反應。

而在精緻的畫面下，Xiaomi 11T 系列支援 Dolby Atmos®，以專屬的雙喇叭輸出高品質的 360° 環繞音效，一機就能打造震撼的影院級視聽體驗；其中，Xiaomi 11T Pro 5G 更擁有 Harman Kardon 專業調音，以豪華房車等級音響，提供更細膩的聲學體驗。

旗艦級 5G 處理器

Xiaomi 11T Pro 5G 採用旗艦級 Qualcomm Snapdragon 888 5G 行動平台，搭載第 6 代 Qualcomm AI 引擎以及 Qualcomm Spectra 580 ISP，在 CPU 及 GPU 都有大幅提升，讓用戶可充分應用所配備的 AI 應用程式、且每秒可處理高達 27 億像素的複雜畫面，為 Xiaomi 11T Pro 5G 帶來突破性的效能，進一步改善及提升相機效能，同時提高用電效率。

Xiaomi 11T 5G 採用 MediaTek 天璣 1200-Ultra 5G 行動平台，搭載 MediaTek 5G 晶片組、雙 5G SIM 卡及整合式 5G 數據機，並擁有 3.0GHz 高頻超大核心，以全面升級的處理速度進一步提升手機效能，確保手機在複雜的多工處理下也能運行順暢、同時提高用電效率。

Xiaomi 11T 系列上市資訊

Xiaomi 11T Pro 5G 上市資訊

Xiaomi 11T Pro 5G 提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，提供 12GB+256GB，售價新台幣 $17,999 元，購機即享總價值超過新台幣 3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修。

於 11 月 10 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤 3C 線上購物）全面開賣。

Xiaomi 11T Pro 5G 同步於 11 月 10 日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信熱鬧開賣，搭配指定 5G 資費，Xiaomi 11T Pro 5G 只要 0 元起，購機同享總價值超過新台幣 3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修。

  • 搶先預購禮：於 10 月 27 日起至 11 月 9 日止，陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤 3C 線上購物）開放搶先預購 Xiaomi 11T Pro 5G，完成預購即享預購禮 – Redmi Buds 3 Pro （價值新台幣 $1,595 元）。
  • 開賣限定早鳥禮：於 11 月 10 日起至 11 月 11 日止，於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤3C線上購物）購買 Xiaomi 11T Pro 5G，即贈早鳥禮小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）。
  • 電信購機登錄送：於 11 月 10 日起至 11 月 30 日止，於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信搭配指定 5G 方案，Xiaomi 11T Pro 5G 只要 0 元起，並於 12 月 15 日前至小米官網 mi.com 登錄再贈早鳥禮小米手環 6 （價值新台幣 $1,095 元）。

Xiaomi 11T 5G 上市資訊

Xiaomi 11T 5G 提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，提供 8GB+256GB，售價新台幣 $13,999元，購機即享總價值超過新台幣 3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修；於 11 月 10 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣。

Xiaomi 11T 5G同步於11月10日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信熱鬧開賣，搭配指定5G資費，Xiaomi 11T 5G只要0元起，購機同享總價值超過新台幣3,500元的免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修。

  • 搶先預購禮：於10月27日起至11月9日止於，陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開放搶先預購Xiaomi 11T 5G，完成預購即享預購禮 – 小米智慧氣炸鍋3.5L（價值新台幣$1,995元）。
  • 開賣限定早鳥禮：於11月10日起至11月11日止，於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）購買Xiaomi 11T 5G，即贈早鳥禮小米手環6（價值新台幣$1,095元）。
  • 電信購機登錄送：於11月10日起至11月30日止，於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信搭配指定5G方案，Xiaomi 11T 5G只要0元起，並於12月15日前至小米官網mi.com登錄再贈早鳥禮小米手環6 （價值新台幣$1,095元）。

Xiaomi 11T Pro 規格

顏色

太空藍、月光白、流星灰

儲存空間與記憶體

12GB+256GB

LPDDR5 RAM + UFS 3.1 儲存介面

處理器

Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888

5nm 工藝製程

Kryo 680 CPU，最高 2.84GHz，搭載 ARM Cortex-X1 技術

GPU：Qualcomm® Adreno™ 660 GPU

AI：第 6 代 AI 引擎

Snapdragon X60 5G 基頻模組

顯示器

6.67 AMOLED 打孔螢幕

2400 x 1080

長寬比：20:9

Dolby Vision® 技術

螢幕更新頻率：120Hz

觸控取樣率：最高 480Hz

支援 MEMC (將影片從 24fps 轉換至 48fps、25fps 轉換至 50fps、30fps 轉換至 60fps)

超過 10 億種色彩

支援 P3 寬廣色域

對比率：5,000,000 : 1

亮度：HBM 800 nits (typ)，1000 nits 峰值亮度 (typ)

HDR10+

Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™

閱讀模式 3.0

陽光模式 3.0

DisplayMate A+

後置相機

1 800 萬像素+800萬像素+500萬像素 三鏡頭相機

1 800 萬像素廣角相機

0.7μm 像素尺寸，2.1μm 9 合 1 Super Pixel

f/1.75

800 萬像素超廣角相機

120° FOV

f/2.2

500 萬像素長焦微距鏡頭相機

f/2.4

AF (3cm-7cm)

 

後置相機拍照功能

夜景模式

AI 夜景模式

AI 魔法消除 2.0

長曝光模式有六種效果，包括穿梭人群、霓光夜幕、行雲流水、創意光繪、璀璨星空、浪漫星軌

魔法分身

108MP 模式

文件模式 2.0

Google 智慧鏡頭

 

後置相機錄影功能

音源變焦

8K 影片錄製

一鍵式 AI 電影鏡頭

電影濾鏡

HDR10+ 拍攝

影片專業模式

支援以 120fps、240fps、960fps 拍攝 1080p 慢動作錄影

 

後置相機影片拍攝

8K 7680x4320，30fps

4K 3840x2160，60fps

4K 3840x2160，30fps

1080p 1920x1080，60fps

1080p 1920x1080，30fps

720p 1280x720，30fps

前置相機

1600 萬像素自拍相機

f/2.45

 

前置相機拍照功能

自拍夜景模式

 

前置相機影片拍攝

1080p 1920x1080，60fps

1080p 1920x1080，30fps

720p 1280x720，30fps

電池與充電

5000mAh (typ) 電池

120W Xiaomi HyperCharge*

隨附 120W 有線充電器

 

*典型值相當於 5000mAh 電池。電池由兩個 2500mAh 電池組成。

*在小米內部實驗室測試的充電數據建基於由 2% 充至 100%；實際結果可能會有所分別。

*最高支援120W快充，數據均為小米實驗室測試結果，實際使用狀況謹依供電電壓等環境因素而異

冷卻系統

LiquidCool 技術

安全性與驗證

弧狀機側指紋解鎖

支援NFC

網路與連線

雙 SIM 卡 *

網路頻段

支援 5G* / 4G / 3G / 2G

5G：支援 NSA + SA*

5G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

4G：LTE FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

4G：LTE TDD：B38/40/41/42

3G：WCDMA：B1/2/4/5/6/8/19

2G：GSM： B2/3/5/8

*雙 SIM 卡的供應狀況可能會因市場而異。

*5G 連線能力可能會因區域可用性及當地電信業者支援而異。

*SA功能後續會透過OTA更新支援

 

無線網路

Wi-Fi 6

震動馬達

X 軸線性振動馬達

8x9mm

導航與定位

GPS：L1+L5

Galileo：E1+E5a | GLONASS：G1 | 北斗

音訊

Harman Kardon

專業調音專用雙喇叭

Dolby Atmos® 技術支援

高解析度音訊認證

感應器

距離感應器 | 環境光線感應器 | 加速度感應器 | 陀螺儀 | 電子指南針 | 線性馬達 | 紅外線發射器 | 氣壓計 | 色溫感應器

作業系統

基於Android 11的 MIUI 12.5

外型尺寸

高度：164.1mm

寬度：76.9mm

厚度：8.8mm

重量：204g

包裝內容

Xiaomi 11T Pro/變壓器/USB Type-C/SIM 卡針/保護殼/快速使用指南/保固卡

Xiaomi 11T 規格

顏色

太空藍、月光白、流星灰

儲存空間與記憶體

12GB+256GB

LPDDR5 RAM + UFS 3.1 儲存介面

處理器

Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888

5nm 工藝製程

Kryo 680 CPU，最高 2.84GHz，搭載 ARM Cortex-X1 技術

GPU：Qualcomm® Adreno™ 660 GPU

AI：第 6 代 AI 引擎

Snapdragon X60 5G 基頻模組

顯示器

6.67 AMOLED 打孔螢幕

2400 x 1080

長寬比：20:9

Dolby Vision® 技術

螢幕更新頻率：120Hz

觸控取樣率：最高 480Hz

支援 MEMC (將影片從 24fps 轉換至 48fps、25fps 轉換至 50fps、30fps 轉換至 60fps)

超過 10 億種色彩

支援 P3 寬廣色域

對比率：5,000,000 : 1

亮度：HBM 800 nits (typ)，1000 nits 峰值亮度 (typ)

HDR10+

Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™

閱讀模式 3.0

陽光模式 3.0

DisplayMate A+

後置相機

1 800 萬像素+800萬像素+500萬像素 三鏡頭相機

1 800 萬像素廣角相機

0.7μm 像素尺寸，2.1μm 9 合 1 Super Pixel

f/1.75

800 萬像素超廣角相機

120° FOV

f/2.2

500 萬像素長焦微距鏡頭相機

f/2.4

AF (3cm-7cm)

 

後置相機拍照功能

夜景模式

AI 夜景模式

AI 魔法消除 2.0

長曝光模式有六種效果，包括穿梭人群、霓光夜幕、行雲流水、創意光繪、璀璨星空、浪漫星軌

魔法分身

108MP 模式

文件模式 2.0

Google 智慧鏡頭

 

後置相機錄影功能

音源變焦

8K 影片錄製

一鍵式 AI 電影鏡頭

電影濾鏡

HDR10+ 拍攝

影片專業模式

支援以 120fps、240fps、960fps 拍攝 1080p 慢動作錄影

 

後置相機影片拍攝

8K 7680x4320，30fps

4K 3840x2160，60fps

4K 3840x2160，30fps

1080p 1920x1080，60fps

1080p 1920x1080，30fps

720p 1280x720，30fps

前置相機

1600 萬像素自拍相機

f/2.45

 

前置相機拍照功能

自拍夜景模式

 

前置相機影片拍攝

1080p 1920x1080，60fps

1080p 1920x1080，30fps

720p 1280x720，30fps

電池與充電

5000mAh (typ) 電池

120W Xiaomi HyperCharge*

隨附 120W 有線充電器

 

*典型值相當於 5000mAh 電池。電池由兩個 2500mAh 電池組成。

*在小米內部實驗室測試的充電數據建基於由 2% 充至 100%；實際結果可能會有所分別。

*最高支援120W快充，數據均為小米實驗室測試結果，實際使用狀況謹依供電電壓等環境因素而異

冷卻系統

LiquidCool 技術

安全性與驗證

弧狀機側指紋解鎖

支援NFC

網路與連線

雙 SIM 卡 *

網路頻段

支援 5G* / 4G / 3G / 2G

5G：支援 NSA + SA*

5G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

4G：LTE FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

4G：LTE TDD：B38/40/41/42

3G：WCDMA：B1/2/4/5/6/8/19

2G：GSM： B2/3/5/8

*雙 SIM 卡的供應狀況可能會因市場而異。

*5G 連線能力可能會因區域可用性及當地電信業者支援而異。

*SA功能後續會透過OTA更新支援

 

無線網路

Wi-Fi 6

震動馬達

X 軸線性振動馬達

8x9mm

導航與定位

GPS：L1+L5

Galileo：E1+E5a | GLONASS：G1 | 北斗

音訊

Harman Kardon

專業調音專用雙喇叭

Dolby Atmos® 技術支援

高解析度音訊認證

感應器

距離感應器 | 環境光線感應器 | 加速度感應器 | 陀螺儀 | 電子指南針 | 線性馬達 | 紅外線發射器 | 氣壓計 | 色溫感應器

作業系統

基於Android 11的 MIUI 12.5

外型尺寸

高度：164.1mm

寬度：76.9mm

厚度：8.8mm

重量：204g

包裝內容

Xiaomi 11T Pro/變壓器/USB Type-C/SIM 卡針/保護殼/快速使用指南/保固卡

https://www.mi.com/tw/xiaomi-11t-pro/

小米 11T 及 11T Pro 正式在台推出，120W 極速充電摩天輪繞行一圈手機從沒電充滿 100%，售價新台幣 17,999 元 相關文章

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2021/9/15 · 小米今（15）日發布 Xiaomi 11 系列增添三款新成員，分別是為內容創作者為生的 Xiaomi 11T、Xiaomi 11T Pro 與 Xiaomi 11 Lite 5G NE。 Document 小米台灣正著手進行 Xiaomi 11T 系列上市前置作業，目前規劃於 2021 年 10 月底前在台灣市場發表，Xiaomi 11 Lite 5G ...
小米 11T Pro 電量實測：表現尚可的續航力 - MobileMagazine
2021/10/26 · 小米 11T Pro 續航力表現尚可，這全賴它搭載 5000 mAh 大容量電池，令該機就算在120Hz 屏幕刷新率的情況下，續航力表現都達高階機應有的水平，而整個測試總耗電量為 95%，估計可開屏連續使用達5個小時。
新一代小米手機 Xiaomi 11T與11T Pro台灣10月底發表- SOGI手機王
2021/10/14 · 如同先前規劃，小米預計將於 10 月 27 日下午 1 點在台灣舉行「Xiaomi 11T 系列暨雙 11 新品發布會」，預計推出 Xiaomi 11T 與 Xiaomi 11T Pro 等 5G 手機，以及雙 11 新品。不過目前還不清楚 Xiaomi 11T 系列將在台灣推出哪些顏色款式與規格版 ...