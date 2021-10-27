小米台灣於 10/27 推出小米 11T 及 小米 11T Pro 兩款旗艦手機，主打電影億級像素、超快充電速度、旗艦級螢幕，小米 11T Pro 搭載高通 S888 處理器，螢幕為 6.67 吋 AMOLED（2400 x 1080）具備 120Hz 螢幕更新率、最高 480Hz 觸控採樣率、顯示超過 10 億種色彩、P3 寬廣色域、峰值亮度 1000 nits，大家最在意的拍照部分，小米 11T Pro 採用 108MP+8MP+5MP 三鏡頭相機、1600 萬像素自拍鏡頭，內建 5000mAh 大電池容量，有線快充最高可達 120W，只需 17 分鐘可充電至 100%。儲存空間配置為 12GB+256GB，小米 11T Pro 售價新台幣 $17,999 元。

Xiaomi 11T Pro 5G 在台灣共上市三種顏色分別是：月光白、流星灰、太空藍。

Xiaomi 11T Pro 正面為 6.67 吋 AMOLED 打孔螢幕，擁有超過 10 億種色彩，120Hz 螢幕更新頻率及最高 480Hz 觸控取樣率，具備 Dolby Vision 技術，獲得 DisplayMate A+ 評比，表面採用康寧黑猩猩玻璃覆蓋。

機背採用防炫光處理，具抗指紋功能，表面霧面質感不易讓指紋沾黏。

底部採用 USD-C 連接埠，最高可支援 120W 極速充電，且 120W 充電器很有誠意的隨盒附贈。

上下雙喇叭設計，經國際音響大廠 Harman/Kardon 調教。

側邊則為音量鍵，相機模組雖然還是有微微突起，相較其它手機較為收斂。

小米 11T Pro 和小米 11T 兩支手機在外關上幾乎沒有不同，唯一可以辨識的地方就是小米 11T Pro 的手機頂部印有 Harman/kardon 字樣。

CINEMAGIC 億級像素旗艦鏡頭

Xiaomi 11T Pro 5G 及 Xiaomi 11T 5G 搭載億級像素三鏡頭；1 億 800 萬像素廣角鏡頭配備超大型影像感光元件、2.1μm 的 9 合 1 超像素及雙原生 ISO，讓用戶以媲美專業相機的絕佳規格，將所有細節完美重現。

800 萬像素 120° FOV 超廣角鏡頭可捕捉生活中精彩遼闊的大景；500 萬像素長焦微距鏡頭則以另一個視角呈現震撼的微觀世界。前鏡頭搭載 1600 萬像素自拍相機，並支援自拍夜景模式，無論白天夜晚都能拍出零死角美照。

在業界最頂級的三鏡頭配置之下，Xiaomi 11T Pro 5G 支援 8K 錄影模式、Xiaomi 11T 5G 則支援 4K錄影模式，並同樣提供專業的 HDR 10+ 攝影功能、一鍵式 AI 電影濾鏡，讓用戶一鍵就能拍出電影運鏡的質感大片。其中，音源變焦功能搭配三重麥克風陣列，讓用戶在錄製影片時，可同時聚焦畫面並拉近音訊距離，讓影片主角被真實紀錄著。

Xiaomi 11T 系列將影像與創意發揮極致，讓追求自我生活與工作表現都完美呈現的新生代電影男神 林柏宏，跳脫電影演繹與專業器材，也能將生活風景保持電影等級的品質，不用刻意剪輯或絞盡腦汁思考創意，就能創作出擁有巧思兼具質感的生活大片。

沒電到 100% 滿電只需 17 分鐘

Xiaomi 11T Pro 5G 搭載 120W Xiaomi HyperCharge 劃時代的超速充電體驗

Xiaomi 11T Pro 5G 是台灣市場首款支援超過 100W 充電功能的手機，支援最高 120W Xiaomi HyperCharge 極速快充、配備 5000mAh (typ) 電池，在短短的 17 分鐘、搭乘一輪大直美麗華摩天輪的時間，就能完成 2%~100% 充電，滿足創作者即時滿電創作的需求。

Xiaomi 11T Pro 5G 更集結多項創新技術，透過雙電荷泵可強化電流汲取並減少過熱情況，更採用小米獨家Mi-FC 技術，延長高電流使用時間、減少涓滴充電時間；另外，運用 MTW 技術讓手機配備更多充電接片，減少內部電阻，並採用導電性更佳的石墨烯雙芯電池，讓 Xiaomi 11T Pro 5G 快充技術得以實現，充電短短 10 分鐘即可支援長達數小時的操作。此外，通過 TÜV Rheinland 安全快充系統認證、34 項安全特性、支援高達 800 次充電循環，高效充電同時也確保充電安全性。

Xiaomi 11T 5G 以 67W 快充實現半小時極速滿電

Xiaomi 11T 5G 支援最高 67W 極速快充，以雙電荷泵搭配 MTW 多片繞組技術，以強化電流汲取並減少過熱情況，同時採用第二代奈米氧化矽氧陽極材質電池，提供 5000mAh (typ) 大電量，讓 Xiaomi 11T 5G 充電最快 36 分鐘即可滿電，為創作者提供充足的手機能量，盡情享受不被中斷的攝錄影創作過程。

CINEMAGIC 旗艦級視聽功能

Xiaomi 11T 系列螢幕搭載支援超過 10 億種色彩顯示的 6.67 吋 AMOLED 平面螢幕，峰值亮度最高可達 1000nits、支援 5,000,000:1 對比度，螢幕經 TrueColor 技術精準調教，同時支援 HDR10+ 動態顯示及 DCI-P3 寬廣色域，可細緻、流暢地展現亮暗部細節及鮮明色彩，完美呈現精彩畫面。

其中，Xiaomi 11T Pro 5G 的螢幕更獲得全球專業螢幕評估機構 DisplayMate的A+ 評等，支援 Dolby Vision® 且具備 MEMC 動態補償技術，即使觀看複雜、快速的畫面，也能流暢精緻呈現。同時，Xiaomi 11T 系列支援 120Hz 螢幕更新率、480Hz 觸控取樣率，即使在複雜的遊戲畫面操作下，也能快速、流暢反應。

而在精緻的畫面下，Xiaomi 11T 系列支援 Dolby Atmos®，以專屬的雙喇叭輸出高品質的 360° 環繞音效，一機就能打造震撼的影院級視聽體驗；其中，Xiaomi 11T Pro 5G 更擁有 Harman Kardon 專業調音，以豪華房車等級音響，提供更細膩的聲學體驗。

旗艦級 5G 處理器

Xiaomi 11T Pro 5G 採用旗艦級 Qualcomm Snapdragon 888 5G 行動平台，搭載第 6 代 Qualcomm AI 引擎以及 Qualcomm Spectra 580 ISP，在 CPU 及 GPU 都有大幅提升，讓用戶可充分應用所配備的 AI 應用程式、且每秒可處理高達 27 億像素的複雜畫面，為 Xiaomi 11T Pro 5G 帶來突破性的效能，進一步改善及提升相機效能，同時提高用電效率。

Xiaomi 11T 5G 採用 MediaTek 天璣 1200-Ultra 5G 行動平台，搭載 MediaTek 5G 晶片組、雙 5G SIM 卡及整合式 5G 數據機，並擁有 3.0GHz 高頻超大核心，以全面升級的處理速度進一步提升手機效能，確保手機在複雜的多工處理下也能運行順暢、同時提高用電效率。

Xiaomi 11T 系列上市資訊

Xiaomi 11T Pro 5G 上市資訊

Xiaomi 11T Pro 5G 提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，提供 12GB+256GB，售價新台幣 $17,999 元，購機即享總價值超過新台幣 3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修。

於 11 月 10 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤 3C 線上購物）全面開賣。

Xiaomi 11T Pro 5G 同步於 11 月 10 日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信熱鬧開賣，搭配指定 5G 資費，Xiaomi 11T Pro 5G 只要 0 元起，購機同享總價值超過新台幣 3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修。

搶先預購禮：於 10 月 27 日起至 11 月 9 日止，陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤 3C 線上購物）開放搶先預購 Xiaomi 11T Pro 5G，完成預購即享預購禮 – Redmi Buds 3 Pro （價值新台幣 $1,595 元）。

開賣限定早鳥禮：於 11 月 10 日起至 11 月 11 日止，於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤3C線上購物）購買 Xiaomi 11T Pro 5G，即贈早鳥禮小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）。

電信購機登錄送：於 11 月 10 日起至 11 月 30 日止，於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信搭配指定 5G 方案，Xiaomi 11T Pro 5G 只要 0 元起，並於 12 月 15 日前至小米官網 mi.com 登錄再贈早鳥禮小米手環 6 （價值新台幣 $1,095 元）。

Xiaomi 11T 5G 上市資訊

Xiaomi 11T 5G 提供太空藍、月光白、流星灰三種顏色，提供 8GB+256GB，售價新台幣 $13,999元，購機即享總價值超過新台幣 3,500 元的免登錄 2 年超長保固與 6 個月內 1 次免費螢幕維修；於 11 月 10 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣。

Xiaomi 11T 5G同步於11月10日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信熱鬧開賣，搭配指定5G資費，Xiaomi 11T 5G只要0元起，購機同享總價值超過新台幣3,500元的免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修。

搶先預購禮：於10月27日起至11月9日止於，陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開放搶先預購Xiaomi 11T 5G，完成預購即享預購禮 – 小米智慧氣炸鍋3.5L（價值新台幣$1,995元）。

開賣限定早鳥禮：於11月10日起至11月11日止，於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）購買Xiaomi 11T 5G，即贈早鳥禮小米手環6（價值新台幣$1,095元）。

電信購機登錄送：於11月10日起至11月30日止，於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信搭配指定5G方案，Xiaomi 11T 5G只要0元起，並於12月15日前至小米官網mi.com登錄再贈早鳥禮小米手環6 （價值新台幣$1,095元）。

Xiaomi 11T Pro 規格

顏色 太空藍、月光白、流星灰 儲存空間與記憶體 12GB+256GB LPDDR5 RAM + UFS 3.1 儲存介面 處理器 Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888 5nm 工藝製程 Kryo 680 CPU，最高 2.84GHz，搭載 ARM Cortex-X1 技術 GPU：Qualcomm® Adreno™ 660 GPU AI：第 6 代 AI 引擎 Snapdragon X60 5G 基頻模組 顯示器 6.67 吋 AMOLED 打孔螢幕 2400 x 1080 長寬比：20:9 Dolby Vision® 技術 螢幕更新頻率：120Hz 觸控取樣率：最高 480Hz 支援 MEMC (將影片從 24fps 轉換至 48fps、25fps 轉換至 50fps、30fps 轉換至 60fps) 超過 10 億種色彩 支援 P3 寬廣色域 對比率：5,000,000 : 1 亮度：HBM 800 nits (typ)，1000 nits 峰值亮度 (typ) HDR10+ Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™ 閱讀模式 3.0 陽光模式 3.0 DisplayMate A+ 後置相機 1 億 800 萬像素+800萬像素+500萬像素 三鏡頭相機 1 億 800 萬像素廣角相機 0.7μm 像素尺寸，2.1μm 9 合 1 Super Pixel f/1.75 800 萬像素超廣角相機 120° FOV f/2.2 500 萬像素長焦微距鏡頭相機 f/2.4 AF (3cm-7cm) 後置相機拍照功能 夜景模式 AI 夜景模式 AI 魔法消除 2.0 長曝光模式有六種效果，包括穿梭人群、霓光夜幕、行雲流水、創意光繪、璀璨星空、浪漫星軌 魔法分身 108MP 模式 文件模式 2.0 Google 智慧鏡頭 後置相機錄影功能 音源變焦 8K 影片錄製 一鍵式 AI 電影鏡頭 電影濾鏡 HDR10+ 拍攝 影片專業模式 支援以 120fps、240fps、960fps 拍攝 1080p 慢動作錄影 後置相機影片拍攝 8K 7680x4320，30fps 4K 3840x2160，60fps 4K 3840x2160，30fps 1080p 1920x1080，60fps 1080p 1920x1080，30fps 720p 1280x720，30fps 前置相機 1600 萬像素自拍相機 f/2.45 前置相機拍照功能 自拍夜景模式 前置相機影片拍攝 1080p 1920x1080，60fps 1080p 1920x1080，30fps 720p 1280x720，30fps 電池與充電 5000mAh (typ) 電池 120W Xiaomi HyperCharge* 隨附 120W 有線充電器 *典型值相當於 5000mAh 電池。電池由兩個 2500mAh 電池組成。 *在小米內部實驗室測試的充電數據建基於由 2% 充至 100%；實際結果可能會有所分別。 *最高支援120W快充，數據均為小米實驗室測試結果，實際使用狀況謹依供電電壓等環境因素而異 冷卻系統 LiquidCool 技術 安全性與驗證 弧狀機側指紋解鎖 支援NFC 網路與連線 雙 SIM 卡 * 網路頻段 支援 5G* / 4G / 3G / 2G 5G：支援 NSA + SA* 5G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G：LTE FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G：LTE TDD：B38/40/41/42 3G：WCDMA：B1/2/4/5/6/8/19 2G：GSM： B2/3/5/8 *雙 SIM 卡的供應狀況可能會因市場而異。 *5G 連線能力可能會因區域可用性及當地電信業者支援而異。 *SA功能後續會透過OTA更新支援 無線網路 Wi-Fi 6 震動馬達 X 軸線性振動馬達 8x9mm 導航與定位 GPS：L1+L5 Galileo：E1+E5a | GLONASS：G1 | 北斗 音訊 Harman Kardon 專業調音專用雙喇叭 Dolby Atmos® 技術支援 高解析度音訊認證 感應器 距離感應器 | 環境光線感應器 | 加速度感應器 | 陀螺儀 | 電子指南針 | 線性馬達 | 紅外線發射器 | 氣壓計 | 色溫感應器 作業系統 基於Android 11的 MIUI 12.5 外型尺寸 高度：164.1mm 寬度：76.9mm 厚度：8.8mm 重量：204g 包裝內容 Xiaomi 11T Pro/變壓器/USB Type-C/SIM 卡針/保護殼/快速使用指南/保固卡

Xiaomi 11T 規格

顏色 太空藍、月光白、流星灰 儲存空間與記憶體 12GB+256GB LPDDR5 RAM + UFS 3.1 儲存介面 處理器 Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888 5nm 工藝製程 Kryo 680 CPU，最高 2.84GHz，搭載 ARM Cortex-X1 技術 GPU：Qualcomm® Adreno™ 660 GPU AI：第 6 代 AI 引擎 Snapdragon X60 5G 基頻模組 顯示器 6.67 吋 AMOLED 打孔螢幕 2400 x 1080 長寬比：20:9 Dolby Vision® 技術 螢幕更新頻率：120Hz 觸控取樣率：最高 480Hz 支援 MEMC (將影片從 24fps 轉換至 48fps、25fps 轉換至 50fps、30fps 轉換至 60fps) 超過 10 億種色彩 支援 P3 寬廣色域 對比率：5,000,000 : 1 亮度：HBM 800 nits (typ)，1000 nits 峰值亮度 (typ) HDR10+ Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™ 閱讀模式 3.0 陽光模式 3.0 DisplayMate A+ 後置相機 1 億 800 萬像素+800萬像素+500萬像素 三鏡頭相機 1 億 800 萬像素廣角相機 0.7μm 像素尺寸，2.1μm 9 合 1 Super Pixel f/1.75 800 萬像素超廣角相機 120° FOV f/2.2 500 萬像素長焦微距鏡頭相機 f/2.4 AF (3cm-7cm) 後置相機拍照功能 夜景模式 AI 夜景模式 AI 魔法消除 2.0 長曝光模式有六種效果，包括穿梭人群、霓光夜幕、行雲流水、創意光繪、璀璨星空、浪漫星軌 魔法分身 108MP 模式 文件模式 2.0 Google 智慧鏡頭 後置相機錄影功能 音源變焦 8K 影片錄製 一鍵式 AI 電影鏡頭 電影濾鏡 HDR10+ 拍攝 影片專業模式 支援以 120fps、240fps、960fps 拍攝 1080p 慢動作錄影 後置相機影片拍攝 8K 7680x4320，30fps 4K 3840x2160，60fps 4K 3840x2160，30fps 1080p 1920x1080，60fps 1080p 1920x1080，30fps 720p 1280x720，30fps 前置相機 1600 萬像素自拍相機 f/2.45 前置相機拍照功能 自拍夜景模式 前置相機影片拍攝 1080p 1920x1080，60fps 1080p 1920x1080，30fps 720p 1280x720，30fps 電池與充電 5000mAh (typ) 電池 120W Xiaomi HyperCharge* 隨附 120W 有線充電器 *典型值相當於 5000mAh 電池。電池由兩個 2500mAh 電池組成。 *在小米內部實驗室測試的充電數據建基於由 2% 充至 100%；實際結果可能會有所分別。 *最高支援120W快充，數據均為小米實驗室測試結果，實際使用狀況謹依供電電壓等環境因素而異 冷卻系統 LiquidCool 技術 安全性與驗證 弧狀機側指紋解鎖 支援NFC 網路與連線 雙 SIM 卡 * 網路頻段 支援 5G* / 4G / 3G / 2G 5G：支援 NSA + SA* 5G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G：LTE FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G：LTE TDD：B38/40/41/42 3G：WCDMA：B1/2/4/5/6/8/19 2G：GSM： B2/3/5/8 *雙 SIM 卡的供應狀況可能會因市場而異。 *5G 連線能力可能會因區域可用性及當地電信業者支援而異。 *SA功能後續會透過OTA更新支援 無線網路 Wi-Fi 6 震動馬達 X 軸線性振動馬達 8x9mm 導航與定位 GPS：L1+L5 Galileo：E1+E5a | GLONASS：G1 | 北斗 音訊 Harman Kardon 專業調音專用雙喇叭 Dolby Atmos® 技術支援 高解析度音訊認證 感應器 距離感應器 | 環境光線感應器 | 加速度感應器 | 陀螺儀 | 電子指南針 | 線性馬達 | 紅外線發射器 | 氣壓計 | 色溫感應器 作業系統 基於Android 11的 MIUI 12.5 外型尺寸 高度：164.1mm 寬度：76.9mm 厚度：8.8mm 重量：204g 包裝內容 Xiaomi 11T Pro/變壓器/USB Type-C/SIM 卡針/保護殼/快速使用指南/保固卡

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