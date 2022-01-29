今年過年與家人有什麼活動嗎？由於疫情的關係，我想待在家是最安全的，如果你也待在家的話，剛好台灣小米有推出「小米過春節」活動，從初一開始到初七，每日狂灑發財金紅包，還有多款產品直降、滿額贈等多項優惠活動，像是：多款 Xiaomi 與 Redmi 熱門智慧型手機、追劇必備的顯示器等，總之過年有空在家，可以一起在線上搶現金券唷！



「小米過春節」活動時程整理

活動期間 活動 活動內容 2/1 00:00 ｜ 2/7 23:59 頁面領券 88折折扣券（手機、平板、新品不可用）

NT$150元現金券

NT$300元現金券（滿NT$2,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$600元現金券（滿NT$5,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$888元現金券

NT$1,300元現金券（滿NT$10,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$2,000元現金券（滿NT$18,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$300元手機現金券（平板不可用）

NT$500元手機現金券（滿NT$8,000元使用，平板不可用）

新品包含：Xiaomi 無線吸塵器 G11、Xiaomi TV Stick 4K、Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C 版、Xiaomi行動電源 20000 50W、Redmi 手錶 2 Lite、Redmi Buds 3 Lite 2/1 00:00 ｜ 2/7 23:59 活動期間 天天享優惠 智慧型手機 直降優惠 手機專享優惠 ✔ 頁面領取NT$300元折價券（平板不可用） ✔ 頁面領取NT$500元手機現金券（滿NT$8,000元使用，平板不可用） 直降活動 ✔ Xiaomi 11T Pro 5G直降NT$500元，優惠價只要NT$17,499元，領券最高再折NT$500元，再贈小米手環6（價值NT$1,095元） ✔ Xiaomi 11T 5G直降NT$1,000元，優惠價只要NT$12,999元，領券最高再折NT$500元，再贈小米手環6（價值NT$1,095元） ✔ Xiaomi 11 Lite 5G NE直降NT$1,000元，8GB +256GB版本優惠價只要NT$10,999元，領券最高再折NT$500元；8GB+1286GB版本優惠價只要NT$9,999元，領券最高再折NT$500元，購買皆贈小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版（價值NT$545元） ✔ Redmi Note 10S直降NT$1,000元，優惠價只要NT$5,999元，領券最高再折NT$300元，於指定通路購買再贈米家魔方延長線（價值NT$295元） ✔ Redmi 10 （4+128GB）直降NT$500元，優惠價只要NT$4,999元，領券最高再折NT$300元，於指定通路購買再贈米家魔方延長線（價值NT$295元） 螢幕、顯示器產品 直降優惠 小米智慧顯示器 P1 50型直降NT$2,500元，優惠價只要NT$13,499元，領券再享88折，最低入手價只要NT$11,880元

小米智慧顯示器 P1 55型直降NT$2,000元，優惠價只要NT$15,999元，領券再享88折，最低入手價只要NT$14,080元

小米智慧顯示器 65型直降NT$1,000元，優惠價只要NT$19,999元，領券再享88折，最低入手價只要NT$17,600元

小米34型曲面螢幕直降NT$800元，優惠價只要NT$12,195元，領券再享88折，最低入手價只要NT$10,732元

小米 27 型電腦螢幕直降NT$300元，優惠價只要NT$4,995元，領券再享88折，最低入手價只要NT$4,396元

小米23.8型電腦螢幕1C直降新台幣$300元，優惠價只要新台幣$3,995元，領券再享88折，最低入手價只要NT$3,516元

新年換新機 紅包還不輕 Xiaomi、Redmi 手機祭出直降、買贈等多項優惠

誰說新年換新機，紅包就會縮水？小米自2月1日至2月7日「小米過春節」活動期間，精選 Xiaomi 11T 5G 系列、Xiaomi 11 Lite 5G NE、Redmi 手機等多款熱門智慧型手機推出售價直降、折現金券、買即贈等三重疊加優惠好康，讓你把省下的壓歲錢，幫自己換上新衣與新鞋，全套煥新過虎年！

尋虎走春 用 Xiaomi 11T 5G 系列 隨手拍出質感大片

Xiaomi 11T 5G系列—Xiaomi 11T Pro 5G與Xiaomi 11T 5G搭載1億800萬像素電影級相機，年節走春用專業的拍攝功能即可隨手拍出電影級大片；高速快充功能最快17分鐘內就能快速滿電，同時配備影院級視聽體驗及強大的硬體規格，無論是看影片、打手遊、多工處理都能有優秀的使用體驗。Xiaomi 11T Pro 5G直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$17,499元，領券後最低入手價只要新台幣$16,999元，再贈小米手環6（價值新台幣$1,095元）；Xiaomi 11T 5G直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$12,999元，領券*後最低入手價只要新台幣$12,499元，再贈小米手環6（價值新台幣$1,095元）。

輕潮時尚Xiaomi 11 Lite 5G NE 出遊街拍超有型



Xiaomi 11 Lite 5G NE以繽紛、高顏值外型輕鬆融入用戶的時尚穿搭，158克超羽量及6.81mm的纖薄機身提供極致輕薄的手感，同時兼具優秀的規格配置，配備6.55 吋FHD+ AMOLED 螢幕、6400萬畫素三鏡頭相機、Qualcomm® Snapdragon™ 778G處理器，兼具大螢幕影音、高效能處理、高畫質相機，滿足用戶的日常使用需求。Xiaomi 11 Lite 5G NE （8GB RAM版本）直降新台幣$1,000元，8GB +256GB版本優惠價只要新台幣$10,999元，領券後最低入手價只要新台幣$10,499元；8GB+1286GB版本優惠價只要新台幣$9,999元，領券後最低入手價只要新台幣$9,499元，購買皆贈小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版（價值新台幣$545元）。

CP值全民機首選Redmi 無痛入手孝親機、小孩機

高CP值代表的Redmi品牌以超越同級產品的性能及價格廣受米粉們歡迎，折扣活動回饋米粉不手軟，超優惠的價格不論拿來當作孝親機、小孩機，都能無痛直接入手！

購買Redmi Note 10S直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$5,999元，領券後最低入手價只要新台幣$5,699元。

購買Redmi 10（4+128GB）直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,999元，領券後最低入手價只要新台幣$4,699元。

年節瘋追劇 高品質大螢幕觀看超過癮

過年期間就要和家人、朋友一起觀看年節賀歲片、打遊戲，盡情享受放鬆的團聚時光！小米精選多款必入手的智慧顯示器、電腦螢幕產品，自2月1日至2月7日「小米過春節」活動期間，推出最高千元的直降優惠，領券還可再享有88折的優惠價格，用高品質大螢幕伴用戶暢享娛樂時光。

購買小米智慧顯示器 P1 50型直降新台幣$2,500元，優惠價只要新台幣$13,499元，領券再享88折，最低入手價只要新台幣$11,880元。

購買小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣$2,000元，優惠價只要新台幣$15,999元，領券再享88折，最低入手價只要新台幣$14,080元。

購買小米智慧顯示器 65型直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$19,999元，領券再享88折，最低入手價只要新台幣$17,600元。

購買小米34型曲面螢幕直降新台幣$800元，優惠價只要新台幣$12,195元，領券再享88折，最低入手價只要新台幣$10,732元。

年節好禮享不完 消費滿額再贈熱門穿戴裝置

除了精選多款熱門商品祭出超殺直降活動，讓用戶以優惠價格輕鬆入手各種好物，小米自2月1日至2月28日止再加碼推出滿額贈活動，凡單筆消費滿額再贈小米手錶 超值版、小米手環6、小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版等多項好禮；贈品數量有限，送完為止。另外，於2月1日起至2月7日止，於小米之家專賣店、小米之家授權店、全國電子與燦坤3C購買任一款手機，即使未滿新台幣$8,000元也享超值滿額禮 – 米家魔方延長線（價值新台幣$295元），虎年走春讓你滿載而歸！