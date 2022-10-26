年底了有什麼家電要添購的嗎？2022 年小米台灣雙 11 活動將於 11/1 展開，一直到 11/11 連續 11 天，小米 1111 活動優惠包含：限時搶 1111 現金券、新品直降、滿額贈、預付訂金優惠、直播限定優惠、秒殺券，下方為大家整理本次小米 1111 商品優惠及下殺活動懶人包，要買家電、手機的朋友，把握好年底最盛大的優惠啦！

Xiaomi 12T Series 於 10 月 12 日至 21 日預購期間預購量大幅超過預期，其中又以 Xiaomi 12T Pro 佔系列大多數，相較去年的 Xiaomi 11T Pro 日均預購量更是高出近三成，展現消費者對小米高階旗艦機在影像創新與極致體驗的信心與肯定。

小米雙 11 購機狂歡盛典

Xiaomi 12T Series 領券現折 $1111 元 購機再享 2 年超長保固

小米於 10 月 12 日重磅推出下半年度影像旗艦 Xiaomi 12T Series，其中，Xiaomi 12T Pro 更以領先市場的 2 億像素 OIS 超影像系統，搭配 2 億超高像素主鏡頭、OIS 光學防手震、8P 鏡片與 1/1.22 吋超大感光元件等超高規格攝影零組件，提供用戶前所未有的清晰成像；同時，搭載台積電 4nm 工藝製程的 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器，為日常使用注入巔峰效能。Xiaomi 12T 則擁有 1 億像素 OIS 影像系統，同樣以 OIS 光學防手震，確保每個精采回憶都被完整紀錄；配備 MediaTek Dimensity 8100-Ultra 處理器與 120W HyperCharge 極速充電，不論追劇、手遊或是漫遊社群世界，都帶給用戶穩定且長續航的使用體驗。

Xiaomi 12T Pro 售價新台幣 $19,999 元，於「小米雙 11」期間購買即贈 Xiaomi 行動電源 10000 33W 口袋版 Pro（價值新台幣 $995 元），再搶限量秒殺券最低入手價只要新台幣 $18,888 元；Xiaomi 12T 售價新台幣 $16,999 元，於「小米雙 11」期間購買即贈小米延長線（價值新台幣 $395 元），再搶限量秒殺券最低入手價只要新台幣 $15,888 元。凡於小米商城 mi.com 與小米之家全台 34 間門市購買 Xiaomi 12T Series，即享 2 年超長保固與最長 6+6 個月內 1 次免費螢幕維修服務（價值新台幣 $3,000 元）、YouTube Premium 三個月免費試用（價值新台幣 $537 元，詳見註二）與 LiTV 電視頻道餐 30 天會員服務（價值新台幣 $250 元），於小米之家門市購買再送知名酒吧 Babylon 聯名瓶裝特調一罐（價值新台幣 $220 元）。

Xiaomi 12 Series 一手掌握高顏值、高性能旗艦機款

精品旗艦 Xiaomi 12 Series 集結小米 AI 演算法、旗艦晶片處理效能等技術於一身，為用戶提供頂級的攝影、性能、影音全方位體驗，以 Xiaomi ProFocus 運動追焦、超級夜景拍攝等頂級攝影功能，捕捉每個躍動的精采時刻，給用戶最全面的頂級手機使用體驗。精品旗艦機皇 Xiaomi 12 Pro 直降新台幣 $4,000 元，優惠價只要新台幣 $22,999 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $21,888 元；小螢幕真旗艦 Xiaomi 12 直降新台幣 $7,000 元，優惠價只要新台幣 $16,999 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $15,888 元；輕旗艦 Xiaomi 12X 直降新台幣 $5,000 元，優惠價只要新台幣 $11,999 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $10,888 元。

Redmi 系列手機直降千元

Redmi Note 11 系列以無畏挑戰的精神，持續以超高性價比成為用戶心中首選。追求性價比的同時更同步推出下殺千元折扣優惠，以親民價格持續擄獲用戶的心。Redmi Note 11 Pro+ 5G 及 Redmi Note 11 Pro 5G 搭載 1 億 800 萬像素三鏡頭，完美捕捉畫面的各種細節，並以 6.67 吋 FHD+ AMOLED 螢幕，搭配 120Hz 高螢幕更新率帶來流暢的畫面表現。Redmi Note 11 Pro+ 5G 直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $9,999 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $8,888 元；Redmi Note 11 Pro 5G 的 8GB+128GB 直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $7,999 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $6,888 元、6GB+128GB 直降新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $7,499 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $6,388 元。

Redmi Note 11S 配備高效的 MediaTek Helio G96 處理器與 6.43 吋 AMOLED 流暢螢幕，提供 5000mAh 大電量與 33W Pro 快速充電等目前 4G 手機少見的規格，「小米雙 11」期間直降新台幣 $1,500 元，Redmi Note 11S 優惠價只要新台幣 $5,499 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $4,388 元。Redmi 10A 提供 6.53 吋大螢幕與 5000mAh 大電量電池，超越同級配備 1300 萬像素主鏡頭，在入門機種間大受歡迎。Redmi 10A 直降新台幣 $700 元，優惠價只要新台幣 $2,799 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $1,688 元。

年度超狂價格 一次入手智慧顯示器、清掃家電、空氣清淨系列商品

多款智慧家庭產品搭領券優惠

為拓展智慧家庭版圖，小米致力於市場推出多項提升生活品質的智慧產品，於 10 月 12 日發佈多款生態鏈系列新品，包含小米在台首款量子點顯示技術的 Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型、全自動清洗拖布、集塵、烘乾不求人的 Xiaomi 掃拖機器人 X10+、透過 75 度高溫清水瓦解頑強汙垢的 Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra、搭配百種運動模式的 Xiaomi 手環 7 Pro 等超熱門產品，一推出即吸引大批用戶前往門市試用，以多元的產品線滿足廣大消費者的智慧生活需求。而這一系列甫上市新品在「小米雙 11」購機狂歡盛典也享超殺優惠，最高大降 $2,500 元，為輕奢智慧科技宅添購全新成員，輕鬆享不動手也舒適的智慧生活！

Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型售價新台幣 $35,999 元，領優惠券後最低只要新台幣 $34,888 元

Xiaomi 掃拖機器人 X10 + 售價新台幣 $26,995 元，於「小米雙 11」期間直降新台幣 $2,500 元，優惠價只要新台幣 $24,495 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $23,384 元，再加贈小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）。

Xiaomi 掃拖機器人 S10 售價新台幣 $7,995 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $6,884 元。

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 售價新台幣 $20,995 元，於「小米雙 11」期間直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $18,995 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $17,884 元，再加贈小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）。

Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro 售價新台幣 $15,995 元，於「小米雙 11」期間直降新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $14,495 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $13,384 元，再加贈小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）。

Redmi Pad 售價新台幣 $7,999 元，搶限量秒殺券最低只要新台幣 $6,888 元。

預付訂金再享倍數優惠

搶手商品不等人，搶先預付訂金卡位年末超強購物檔期！「小米雙 11」購機狂歡盛典推出預付訂金即享最高 10 倍數膨脹優惠活動，精選小米智慧顯示器系列、掃拖機器人系列、空氣淨化器系列等熱銷商品，即日起至 10 月 30 日止，預先支付新台幣 $500 元訂金訂購指定品項，並於 10 月 31 日完成尾款支付，即可讓米粉以檔期最優惠價格帶走明星家電商品！

購買小米智慧顯示器P1 55型，預付訂金即享新台幣$5,000元優惠，入手僅需新台幣$12,999元。

購買小米智慧顯示器 65型，預付訂金即享新台幣$4,000元優惠，入手僅需新台幣$16,999元。

購買Xiaomi 空氣循環淨化器，預付訂金即享新台幣$4,000元優惠，入手僅需新台幣$7,995元，再加贈Xiaomi空氣循環淨化器 專屬濾芯一個（價值新台幣$1,595元）。

購買Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro，預付訂金即享新台幣$1,700元優惠，入手僅需新台幣$5,295元。

購買Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，預付訂金即享新台幣$3,000元優惠，入手僅需新台幣$11,995元。

購買小米掃拖機器人 2，預付即享新台幣$2,600元優惠，入手僅需新台幣$4,895元。

購買米家無線吸塵器 G10，預付訂金即享新台幣$2,200元優惠，入手僅需新台幣$5,295元。

滿額贈好禮、深夜福利樣樣都有 11 月 7 日小米雙 11 官方直播再抽豪禮

「小米雙 11」購機狂歡盛典期間經典活動一點不漏，於 10 月 25 日起即可在活動頁面領取現金券，最高面額達新台幣 6,666 元。於 11 月 1 日活動開跑後，訂單滿特定金額將獲好禮直贈，如單筆訂單超過新台幣 $14,000 元，將享 Xiaomi 智慧彩光燈帶（價值新台幣 $1,495 元）或 Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機（價值新台幣 $1,595 元）好禮二選一，如單筆訂單超過新台幣 $20,000 元，將享 Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2（價值新台幣 $1,995 元）或小米智慧家用電鑽（價值新台幣 $2,695 元）好禮二選一，另外於 11 月 1 日至 11 日每日 22:00-23:59 享宵夜福利，單筆訂單（不含手機、平板與新品）滿新台幣 $3,000 元立折 $300 元，九折直接下殺給夜貓族。

同時，11 月 7 日中午 12:30 小米商城 mi.com 將舉辦「小米雙 11 超狂優惠 Live 直播」，直播期間狂撒超過新台幣百萬的直播限定發放優惠券，更推出新台幣 $11 元、$111 元或 $1,111 元限時秒殺產品，觀看直播同時回答問題即可參與豪禮抽獎，將有機會抽中 Xiaomi 智慧顯示器 A2 43 型（價值新台幣 $15,999 元）或 Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro（價值新台幣 $15,995 元），鎖定「小米雙 11」超狂優惠線上直播拿大獎！

「小米雙11」購機狂歡盛典 最強購買攻略

除了官方的直降優惠活動，小米同步攜手 PChome 24h 購物、momo 購物與蝦皮商城，邀請米粉一同歡慶雙十一購物狂歡節，將於 11 月 1 日至 11 月 11 日「小米雙 11」購機狂歡盛典期間，加碼推出通路獨家優惠，多款熱門商品折扣千元以上優惠，讓米粉們一次掃空購物車！

PChome 24h 購物小米旗艦館

11 月 1 日至 11 月 11 日「小米雙 11」購機狂歡盛典期間，於 PChome 24h 購物小米旗艦館購買 POCO F4 5G 8G/256G 享全通路獨家優惠，最低只要新台幣 9,499 元即可入手超高性價比 5G 遊戲手機。另外，指定智慧家庭產品享小米合作通路獨家優惠，包含 Xiaomi 27 型 2K 電競螢幕最低只要新台幣 $8,495 元、Xiaomi 智慧顯示器 A2 55 型最低只要新台幣 $16,999 元、Xiaomi 智慧顯示器 A2 43 型最低只要新台幣 $13,999 元、Xiaomi 超輕量無線吸塵器最低只要新台幣 $7,495 元，使用 Pi 拍錢包綁玉山 Pi 卡最高再享 5% 回饋，詳情請見 https://mi.pchomeec.tw/cdn/sites/mi

momo 購物網小米官方旗艦館

11 月 1 日至 11 月 11 日「小米雙 11」購機狂歡盛典期間，於 momo 購物網小米官方旗艦館購買 POCO F4 GT 享全通路獨家優惠，最低只要新台幣 14,999 元即可入手擁有「制霸奇鍵」的電競手機。同時，小米小家電掃拖機器人 2 Pro 享獨家最低價，只要新台幣 $7,295 元、Xiaomi 空氣淨化器 4 最低只要新台幣 $3,995 元、Xiaomi 無線吸塵器 G11 超殺特惠只要新台幣 $7,995 元，momo 好康最高享 28% mo 幣回饋，還可下單抽萬元好禮，詳情請見 https://xiaomi.momoshop.com.tw/main。

蝦皮商城小米官方旗艦店

米官方旗艦店。另外，購買小米掃拖機器人 2享合作通路獨家優惠，最低只要新台幣$5,295元；雙11期間，全站優惠券大放送，還有更多優惠活動，詳情請見https://shopee.tw/xiaomi.tw。

11 月 1 日至 11 月 11 日「小米雙 11」購機狂歡盛典期間，於蝦皮商城小米官方旗艦店購買精品旗艦系列 Xiaomi 12X，入手價只要新台幣 $9,499 元，雙 11 當天還可以限量再搶蝦皮優惠券，近 5 折超狂折扣優惠，只在蝦皮商城小米官方旗艦店。另外，購買小米掃拖機器人 2 享合作通路獨家優惠，最低只要新台幣 $5,295 元；雙 11 期間，全站優惠券大放送，還有更多優惠活動，詳情請見 https://shopee.tw/xiaomi.tw。