新的一年，準備好要幫家裡添購什麼新家電了嗎？小米於 1/17~1/24 連續 8 天推出「小米年貨節」活動，各式家電、螢幕、手機，祭出有感直降、買贈特惠、領券折扣、預付訂金等一連串超殺折扣，滿 5000 元還贈價值 5000 元優惠禮包，本篇幫大家整理所有優惠活動時程表，計畫要購入小米產品的朋友可以看一下喔。



小米年貨節優惠活動懶人包

活動期間 活動 活動內容 1/13 10:00 ｜ 1/24 23:59 頁面領券 NT$100元現金券（滿NT$1,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$200元現金券（滿NT$2,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$600元現金券（滿NT$5,500元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$1,000元券（滿NT$9,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$1,300元現金券（滿NT$12,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$2,000元現金券（滿NT$18,000元使用、手機、平板、新品不可用）

NT$300元手機現金券（平板不可用）

新品包含： Xiaomi 無線吸塵器 G11、Xiaomi 空氣循環淨化器、Xiaomi 空氣淨化器4系列、Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K、Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版、Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C版、Xiaomi 行動電源 20000 50W、Redmi 手環 Pro、Redmi Buds 3 Lite 1/17 00:00 ｜ 1/24 23:59 活動期間 天天享優惠 預付訂金 折扣優惠 購買小米智慧顯示器 65型，支付訂金NT$1,000元即享售價再折NT$2,000元，領券再省NT$1,300元，優惠價只要NT$17,699元

購買小米智慧顯示器 P1 50型，支付訂金NT$1,000元即享售價再折NT$2,500元，領券再省NT$1,300元，優惠價只要NT$12,199元

購買小米智慧投影機 2 ，支付訂金NT$1,000元即享售價再折NT$1,500元，領券再省NT$1,300元，優惠價只要NT$12,195元

購買 Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，支付訂金NT$1,500元即享售價再折NT$1,500元，優惠價只要NT$13,495元

購買小米掃拖機器人 2 Pro，支付訂金NT$500元即享售價再折NT$500元，領券再省NT$600元，優惠價只要NT$8,395元

購買小米掃拖機器人 2，支付訂金NT$500元即享售價再折NT$500元，領券再省NT$600元，優惠價只要NT$6,395元

購買 Xiaomi 空氣循環淨化器，支付訂金NT$1,000元即享售價再折NT$1,000元，優惠價只要NT$10,995元

購買Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro，支付訂金NT$500元即享售價再折NT$500元，優惠價只要NT$6,495元

更多優惠請見小米商城mi.com 智慧型手機 直降優惠 手機專享優惠 頁面領取NT$300元折價券（平板不可用） 使用指定信用卡享受三期或六期分期免息 購買任一手機加NT$900元，即可加購小米手錶 超值版（價值NT$1,595元）；加NT$1,295元，可加購Redmi Buds 3 Pro（價值NT$1,595元），兩商品可同時加購 購買Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S、Redmi Note 9 Pro與Redmi 10，即贈蜘蛛人周邊禮品（指環支架、金屬徽章、氣囊支架）一個（數量有限，送完為止）。

直降活動 Xiaomi 11T Pro 5G 直降NT$500元，優惠價只要NT$17,499元，領券最高再折NT$300元 購買 Xiaomi 11T 5G 即贈 Xiaomi 智慧氣炸鍋3.5L（價值NT$1,995元），領券後最低入手價只要NT$13,699元，指定通路登錄再贈小米手環6（價值NT$1,095元），優惠至1月31日止。 購買 Xiaomi 11 Lite 5G NE（8+256GB、8+128GB），8+256GB 售價NT$11,699元，8+128GB 售價NT$10,699元，購買即贈米家恆溫電水壺（價值NT$1,195元），於指定通路登錄再贈 Redmi Buds 3（價值NT$945元），優惠至1月31日止；購買 Xiaomi 11 Lite 5G NE（6+128GB）薄荷綠直降NT$1,000元，優惠價只要NT$8,999元，領券後最低入手價只要NT$8,699元。 Redmi Note 10 Pro直降NT$800元，優惠價只要NT$7,699元，領券最高再折NT$300元 Redmi Note 10S直降NT$1,000元，優惠價只要NT$5,999元，領券最高再折NT$300元 Redmi Note 9 Pro直降NT$1,000元，優惠價只要NT$4,999元，領券最高再折NT$300元 Redmi 10（4+128GB）直降NT$500元，優惠價只要NT$4,999元，領券最高再折NT$300元 購買Redmi Note 10 5G直降NT$300元，優惠價只要NT$6,699元，領券最高再折NT$300元 更多優惠請見小米商城mi.com

智慧家庭產品 直降優惠 購買小米智慧顯示器 50型直降NT$2,500元，優惠價只要NT$13,499元，領券最高再折NT$1,300元

購買小米智慧顯示器 P1 55型直降NT$2,000元，優惠價只要NT$15,999元，領券最高再折NT$1,300元

購買小米智慧顯示器 65型直降NT$1,000元，優惠價只要NT$19,999元，領券最高再折NT$2,000元

購買小米智慧投影機 2直降NT$1,000元，優惠價只要NT$13,995元，領券最高再折NT$1,300元

購買小米34型曲面螢幕直降NT$800元，優惠價只要NT$12,195元，領券最高再折NT$1,300元

購買米家掃拖機器人直降NT$3,000元，優惠價只要NT$6,495元，領券最高再折NT$600元

購買米家無線吸塵器 G10直降NT$800元，優惠價只要NT$6,695元，領券最高再折NT$600元

購買米家無線吸塵器 G9直降NT$1,000元，優惠價只要NT$4,495元，領券最高再折NT$200元

多項智慧家庭商品有感降價，詳情請見小米商城mi.com 組合套裝 購買兩個小米手錶 運動版直降NT$1,000元，活動組合價只要NT$5,590元

購買米家空氣淨化器濾芯 抗菌版及米家空氣淨化器濾芯 除甲醛增強版 S1直降NT$240元，活動組合價只要NT$1,350元

購買小米體重計2及小米手環6直降NT$250元，活動組合價只要NT$1,240元

購買三個米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版直降NT$240元，活動組合價只要NT$945元

購買米家電動刮鬍刀S500及米家電動刮鬍刀 S500刀頭直降NT$235元，活動組合價只要NT$955元

更多組合優惠請見小米商城mi.com

Xiaomi 無線吸塵器 G11 開賣

新一代居家大掃除神器「Xiaomi 無線吸塵器 G11」提供最高 185AW 的強大吸力，全新升級的電動防纏繞地刷更內建三段式鈍刀片，可自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的毛髮、避免毛髮纏繞，讓繁瑣的清掃作業更加輕鬆省力。

Xiaomi 無線吸塵器 G11 售價新台幣 $8,995 元，自 1 月 17 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣，於 1 月 24 日前購買即贈米家無線吸塵器 mini（價值新台幣 $1,095 元）。

Xiaomi、Redmi 熱銷手機祭出有感直降等多重優惠

過年佳節除了換新衣，拜年、走春時更該幫自己或幫長輩們換支新手機紀錄團圓好時光！小米於 1 月 17 日至 1 月 24 日「小米年貨節」活動期間，精選多款 Xiaomi 與 Redmi 熱門手機，有感直降、買即贈、領券折扣等多項優惠一次到位！此外，推出後即大受粉絲歡迎的 Redmi 與 Marvel 漫威英雄《蜘蛛人》合作系列周邊也將進入最後倒數，於 1 月 31 日前購買 Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S、Redmi Note 9 Pro 與 Redmi 10，即可隨機獲得《蜘蛛人》官方授權周邊商品，包含指環支架、金屬徽章或氣囊支架等限量好禮，讓用戶在新的一年換上新手機、新配件，迎接新年新氣象！

擁有影院級視聽與120W HyperCharge極速快充的Xiaomi 11T Pro 5G直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$17,499元，領券後最低入手價只要新台幣$17,199元。

於指定通路〔註三〕購買擁有120Hz AdaptiveSync AMOLED螢幕與67W超級快充的Xiaomi 11T 5G即贈Xiaomi 智慧氣炸鍋3.5L（價值新台幣1,995元），領券後最低入手價只要新台幣$13,699元；另外，於1月31日前於電信通路購買Xiaomi 11T 5G，登錄贈小米手環6（價值新台幣1,095元）。

於指定通路〔註三〕購買〝輕薄有型、潮妹指定款〞的Xiaomi 11 Lite 5G NE（8 GB +256GB）領券後只要新台幣$11,699元，再加贈米家恆溫電水壺（價值新台幣1,195元）；另外，於1月31日前於電信通路購買Xiaomi 11 Lite 5G NE（8 GB +256GB），登錄即贈Redmi Buds 3（價值新台幣945元）。

購買 Redmi Note 10 Pro 直降新台幣$800元，優惠價只要新台幣$7,699元，領券後最低入手價只要新台幣$7,399元。

購買 Redmi Note 10S 直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$5,999元，領券後最低入手價只要新台幣$5,699元。

購買 Redmi Note 10 5G 直降新台幣$300元，優惠價只要新台幣$6,699元，領券後最低入手價只要新台幣$6,399元。

購買 Redmi 10 （4+128GB）直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,999元，領券後最低入手價只要新台幣$4,699元。

年節掃除、闔家追劇各種年節必備好物一站購足

不論是打造溫馨的圍爐時光、還是年前繁瑣又費力的居家大掃除，就由小米的智慧好物為全家帶來更美好的團聚時刻！小米於1月17日至1月24日「小米年貨節」活動期間精選闔家追劇必備的智慧顯示器、居家掃除省時省力的清潔家電等，讓用戶一站即可輕鬆包辦各項優質家居產品，歡喜迎接新年到！

年節掃霉運、省時不費力！Xiaomi 無線吸塵器 G11 輕鬆對抗居家清潔各種死角

Xiaomi 無線吸塵器 G11 配備高效無刷直流馬達及最高 185AW 的強大吸力，搭載的雙重智慧吸力調整功能，可偵測灰塵的多寡、較難清潔的表面，並智慧調整吸力及運轉速度，實現更高效率、省電的清潔作業。機身搭配全新升級的電動防纏繞地刷，內建三段式鈍刀片，可自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的毛髮，避免毛髮纏繞；同時附有電動除蟎刷、毛刷吸頭及隙縫吸頭三款刷頭，滿足用戶的不同清潔需求。

Xiaomi 無線吸塵器 G11 擁有可將塵氣分離的雙層多錐旋風分離系統，可吸入看不見的微小灰塵，並透過多重過濾裝置過濾高達 99.5％ 的 0.3µm 微粒，去除各種過敏原；此外，無須持續按壓機身，一鍵即可維持清潔運作，並提供高達 60 分鐘的超長續航，讓用戶年節打掃更輕鬆省力，徹底清潔家中各個角落。

Xiaomi 無線吸塵器 G11 售價新台幣 $8,995 元 ，自 1 月 17 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣，於 1 月 24 日前購買即贈米家無線吸塵器 mini（價值新台幣 $1,095 元）。

煥新迎虎年必備清掃類智慧家電 省時省力清潔一次到位



米家掃拖機器人直降新台幣$3,000元，優惠價只要新台幣$6,495元，領券後最低入手價只要新台幣$5,895元。

米家無線吸塵器G10直降新台幣$800元，優惠價只要新台幣$6,695元，領券後最低入手價只要新台幣$6,095元。

米家無線吸塵器 G9直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$4,495元，領券後最低入手價只要新台幣$4,295元。

過年闔家觀賞賀歲片、熬夜追劇必備高品質大螢幕

小米智慧顯示器 P1 50型直降新台幣$2,500元，優惠價只要新台幣$13,499元，領券後最低入手價只要新台幣$12,199元。

小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣$2,000元，優惠價只要新台幣$15,999元，領券後最低入手價只要新台幣$14,699元。

小米智慧顯示器 65型直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$19,999元，領券後最低入手價只要新台幣$17,999元。

小米智慧投影機2 直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$13,995元，領券後最低入手價只要新台幣$12,695元。

小米34型曲面螢幕直降新台幣$800元，優惠價只要新台幣$12,195元，領券後最低入手價只要新台幣$10,895元。

新年搶頭香、早買早享受 預付訂金再享倍數膨脹折扣 搶先抱走熱門家電

掃貨也要搶頭香！小米精選智慧顯示器、掃拖機器人、Xiaomi 空氣淨化器等熱門商品，推出預付訂金即享倍數膨脹的優惠活動，自即日起至 1 月 15 日止，只要針對指定品項預先支付訂金，並於 1 月 16 日付清尾款，不僅能搶先入手熱門家電，還能享有超殺優惠價格！