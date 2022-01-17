新的一年，準備好要幫家裡添購什麼新家電了嗎？小米於 1/17~1/24 連續 8 天推出「小米年貨節」活動，各式家電、螢幕、手機，祭出有感直降、買贈特惠、領券折扣、預付訂金等一連串超殺折扣，滿 5000 元還贈價值 5000 元優惠禮包，本篇幫大家整理所有優惠活動時程表，計畫要購入小米產品的朋友可以看一下喔。
小米年貨節優惠活動懶人包
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活動期間
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活動
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活動內容
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1/13 10:00
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1/24 23:59
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頁面領券
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1/17 00:00
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1/24 23:59
活動期間
天天享優惠
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預付訂金
折扣優惠
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智慧型手機
直降優惠
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智慧家庭產品
直降優惠
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組合套裝
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Xiaomi 無線吸塵器 G11 開賣
新一代居家大掃除神器「Xiaomi 無線吸塵器 G11」提供最高 185AW 的強大吸力，全新升級的電動防纏繞地刷更內建三段式鈍刀片，可自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的毛髮、避免毛髮纏繞，讓繁瑣的清掃作業更加輕鬆省力。
Xiaomi 無線吸塵器 G11 售價新台幣 $8,995 元，自 1 月 17 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣，於 1 月 24 日前購買即贈米家無線吸塵器 mini（價值新台幣 $1,095 元）。
Xiaomi、Redmi 熱銷手機祭出有感直降等多重優惠
過年佳節除了換新衣，拜年、走春時更該幫自己或幫長輩們換支新手機紀錄團圓好時光！小米於 1 月 17 日至 1 月 24 日「小米年貨節」活動期間，精選多款 Xiaomi 與 Redmi 熱門手機，有感直降、買即贈、領券折扣等多項優惠一次到位！此外，推出後即大受粉絲歡迎的 Redmi 與 Marvel 漫威英雄《蜘蛛人》合作系列周邊也將進入最後倒數，於 1 月 31 日前購買 Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S、Redmi Note 9 Pro 與 Redmi 10，即可隨機獲得《蜘蛛人》官方授權周邊商品，包含指環支架、金屬徽章或氣囊支架等限量好禮，讓用戶在新的一年換上新手機、新配件，迎接新年新氣象！
- 擁有影院級視聽與120W HyperCharge極速快充的Xiaomi 11T Pro 5G直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$17,499元，領券後最低入手價只要新台幣$17,199元。
- 於指定通路〔註三〕購買擁有120Hz AdaptiveSync AMOLED螢幕與67W超級快充的Xiaomi 11T 5G即贈Xiaomi 智慧氣炸鍋3.5L（價值新台幣1,995元），領券後最低入手價只要新台幣$13,699元；另外，於1月31日前於電信通路購買Xiaomi 11T 5G，登錄贈小米手環6（價值新台幣1,095元）。
- 於指定通路〔註三〕購買〝輕薄有型、潮妹指定款〞的Xiaomi 11 Lite 5G NE（8 GB +256GB）領券後只要新台幣$11,699元，再加贈米家恆溫電水壺（價值新台幣1,195元）；另外，於1月31日前於電信通路購買Xiaomi 11 Lite 5G NE（8 GB +256GB），登錄即贈Redmi Buds 3（價值新台幣945元）。
- 購買 Redmi Note 10 Pro 直降新台幣$800元，優惠價只要新台幣$7,699元，領券後最低入手價只要新台幣$7,399元。
- 購買 Redmi Note 10S 直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$5,999元，領券後最低入手價只要新台幣$5,699元。
- 購買 Redmi Note 10 5G 直降新台幣$300元，優惠價只要新台幣$6,699元，領券後最低入手價只要新台幣$6,399元。
- 購買 Redmi 10 （4+128GB）直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,999元，領券後最低入手價只要新台幣$4,699元。
年節掃除、闔家追劇各種年節必備好物一站購足
不論是打造溫馨的圍爐時光、還是年前繁瑣又費力的居家大掃除，就由小米的智慧好物為全家帶來更美好的團聚時刻！小米於1月17日至1月24日「小米年貨節」活動期間精選闔家追劇必備的智慧顯示器、居家掃除省時省力的清潔家電等，讓用戶一站即可輕鬆包辦各項優質家居產品，歡喜迎接新年到！
年節掃霉運、省時不費力！Xiaomi 無線吸塵器 G11 輕鬆對抗居家清潔各種死角
Xiaomi 無線吸塵器 G11 配備高效無刷直流馬達及最高 185AW 的強大吸力，搭載的雙重智慧吸力調整功能，可偵測灰塵的多寡、較難清潔的表面，並智慧調整吸力及運轉速度，實現更高效率、省電的清潔作業。機身搭配全新升級的電動防纏繞地刷，內建三段式鈍刀片，可自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的毛髮，避免毛髮纏繞；同時附有電動除蟎刷、毛刷吸頭及隙縫吸頭三款刷頭，滿足用戶的不同清潔需求。
Xiaomi 無線吸塵器 G11 擁有可將塵氣分離的雙層多錐旋風分離系統，可吸入看不見的微小灰塵，並透過多重過濾裝置過濾高達 99.5％ 的 0.3µm 微粒，去除各種過敏原；此外，無須持續按壓機身，一鍵即可維持清潔運作，並提供高達 60 分鐘的超長續航，讓用戶年節打掃更輕鬆省力，徹底清潔家中各個角落。
Xiaomi 無線吸塵器 G11 售價新台幣 $8,995 元，自 1 月 17 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣，於 1 月 24 日前購買即贈米家無線吸塵器 mini（價值新台幣 $1,095 元）。
煥新迎虎年必備清掃類智慧家電 省時省力清潔一次到位
- 米家掃拖機器人直降新台幣$3,000元，優惠價只要新台幣$6,495元，領券後最低入手價只要新台幣$5,895元。
- 米家無線吸塵器G10直降新台幣$800元，優惠價只要新台幣$6,695元，領券後最低入手價只要新台幣$6,095元。
- 米家無線吸塵器 G9直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$4,495元，領券後最低入手價只要新台幣$4,295元。
過年闔家觀賞賀歲片、熬夜追劇必備高品質大螢幕
- 小米智慧顯示器 P1 50型直降新台幣$2,500元，優惠價只要新台幣$13,499元，領券後最低入手價只要新台幣$12,199元。
- 小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣$2,000元，優惠價只要新台幣$15,999元，領券後最低入手價只要新台幣$14,699元。
- 小米智慧顯示器 65型直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$19,999元，領券後最低入手價只要新台幣$17,999元。
- 小米智慧投影機2 直降新台幣$1,000元，優惠價只要新台幣$13,995元，領券後最低入手價只要新台幣$12,695元。
- 小米34型曲面螢幕直降新台幣$800元，優惠價只要新台幣$12,195元，領券後最低入手價只要新台幣$10,895元。
新年搶頭香、早買早享受 預付訂金再享倍數膨脹折扣 搶先抱走熱門家電
掃貨也要搶頭香！小米精選智慧顯示器、掃拖機器人、Xiaomi 空氣淨化器等熱門商品，推出預付訂金即享倍數膨脹的優惠活動，自即日起至 1 月 15 日止，只要針對指定品項預先支付訂金，並於 1 月 16 日付清尾款，不僅能搶先入手熱門家電，還能享有超殺優惠價格！
- 購買小米智慧顯示器 65 型支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $18,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $17,699 元。
- 購買小米智慧顯示器 P1 50 型支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $2,500 元，優惠價只要新台幣 $13,499 元，領券後最低入手價只要新台幣 $12,199 元。
- 購買小米智慧投影機 2 支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $13,495 元，領券後最低入手價只要新台幣 $12,195 元。
- 購買 Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版支付訂金新台幣 $1,500 元，即享售價再折新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $13,495 元。
- 購買 Xiaomi 空氣循環淨化器支付訂金新台幣 $1,000 元，即享售價再折新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $10,995 元。
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