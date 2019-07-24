這邊有米粉嗎？小米有喜事囉！美國《財富》雜誌 2019 年所公布的世界 500 強企業中，小米排名第 468 名，為了與米粉同慶，並感謝所有米粉支持，即日起至 7/26 日止，小米每日早上 10 點準時發放 200 元現金券，無消費門檻限制，全系列商品適用，要說有沒有限制的話，僅限於用小米商城 App 下單購買， 另外就是免運須消費達 800 元以上（含），每日現金券數量有限，發完為止，大家每天早上 10 點記得準時開搶！

活動規則

△ NT$200 現金券活動期間每個小米帳號有機會領取到 1 張，領取後將在 1 小時內發放至小米帳戶，

僅限小米商城 APP 使用，線下門市不適用。

使用時間：7 月 23 日 10:00 - 7 月 26 日 23:59，每張現金券僅限使用一次，每張訂單只能使用一張現金券，用戶可以前往小米台灣官網進入「個人中心」>「我的優惠券」進行查询。

△ 進入活動頁面，點擊 NT$200 現金券即可領取，大家記得禮拜五前，每天準時開搶啦！

△ 若在非活動時間點擊，會出現一個「即將開始」的提示，代表尚未開始領取，大家別想偷跑嘿~

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傳送門：小米 200 元現金券活動頁面