LINE 成為假訊息溫床？官方終於有動作啦！LINE 推出「LINE 數位當責計劃」對抗假訊息與謠言，內容包括設立「LINE 訊息查證」官方網站與官方帳號、並在 LINE TODAY 中強化「謠言破解」專區，並與「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4 家查核機構合作，只要加入官方 LINE 官方「訊息查證」好友，並將有疑慮的訊息複製貼上傳送，就可以驗證資訊的真假，趕快來看看如何使用？你也可以參考：MyGoPen 麥擱騙，終結 LINE 假新聞 假訊息 假資訊

△ 在 LINE 搜尋好友處，搜尋「LINE 訊息查證」，加入「LINE 訊息查證」官方帳號好友，要認明旁邊有個綠色盾牌的才是正版喔！

△ 「LINE 訊息查證」官方帳號與 4 家查核機構合作，包括：「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」等。此外，LINE 也將連結行政院即時新聞澄清平台的內容，在謠言查證的官方網站上，由政府相關部門第一時間澄清所有國安、民生、災防等重大訊息，避免有心人士利用重大災害散布假訊息造成恐慌。

△ 加入 LINE 訊息查證好友後，點擊「即時議題看板」，來允許存取傳送訊息至聊天室的許可。

△ 接下來就可以開始貼上要查證的訊息囉，轉傳訊息給朋友前，可以試著把訊息傳上來查證，多一個步驟能夠讓自己降低擴散假訊息的機會！

△ 在這個官方帳號裡面，也可以看到已查核的訊息，不管是真、是假都可以在上面看到，雖然實際使用上，目前還有很多訊息有待證實，可能與服務剛上線有關係，但是 LINE 官方對於假訊息已有相關動作，代表已有相當的重視，不敢說完全杜絕假訊息，但看到更少的假訊息，就代表著又更前進一步啦！

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