MyGoPen 麥擱騙，終結 LINE 假新聞 假訊息 假資訊

2019-06-19 07:39:47 9M87

MyGoPen

LINE、臉書、網站等假消息這麼多，要如何辨識？今天小編要跟大家分享一個網站 「MyGoPen」 麥擱騙，MyGoPen 是一個為澄清謠言所設立的網頁，一開始由工程師自組查證，面對假新聞、假消息、假圖片、假影片可以快速知道消息的正確性，MyGoPen 堅持真人闢謠，一天會收到千則訊息，人人都可以透過 LINE 傳送訊息交給他們來求證，所以如果你的 LINE 群又被長輩的假消息轟炸，到 MyGoPen 查證或許是個不錯的選擇！

MyGoPen

△ 到 MyGoPen 首頁，就可以看到許多大大小小的闢謠資訊啦，包含：謠言澄清、詐騙破解、真實資訊、實用教學等，有點像公視以前一個很有名的節目「流言追追追」的感覺 XD 可以在這裡看到許多經過求證的謠言和迷失。

假新聞求證

△ MyGoPen 上面除了揭露「LINE 假消息」之外，還會給出事情的真相來闢謠，對於許多不求證就先傳出訊息的長輩們來說，是一個不錯的管道，雖然對於假消息還是很多，但是總算有個可以讓我們求證的網站啦！

假新聞如何求證

△ 除了 LINE 以外，臉書上假消息也不少，假消息也都可以在 MyGoPen 上面求證～

假LINE消息求證網站

△ 不只是謠言會出現在 MyGoPen 上面，真實的訊息，如果看起來像是謠言，也可以到 MyGoPen 來查詢，像上圖這則，就是真實訊息，而且還附上了原始來源供求證～

假資訊求證

MyGoPen

△ 前面提到 MyGoPen 的流言通通都是人工審核，如果你在 LINE 收到疑似假消息，就可以通報給 MyGoPen，MyGoPen 的 LINE 帳號為「@mygopen」，這樣除了幫助自己釐清之外，其它人收到假訊息的時候，也可以到 MyGoPen 官網求證，可以算是助人又助己啦～

MyGoPen 麥擱騙，終結 LINE 假新聞 假訊息 假資訊 相關文章

訪客留言

MyGoPen 麥擱騙，終結 LINE 假新聞 假訊息 假資訊 參考資料

假新聞「麥擱騙」！台灣工程師創網站「MyGoPen」，打擊網路謠言與詐騙 ...
隨著行動裝置普及，網路謠言和線上詐騙事件層出不窮。為了防止假消息流竄，民間網站「MyGoPen」2015 年成立，Charles 透過簡易的網路搜索，或&nbsp;...
中醫 整復師&amp;推拿師} - 人力銀行-新浪部落 - 新浪部落
年輕外功、臂力較強,年長則反之) 2.每個人的運氣不同(有沒有發覺主角都有曠世機緣,不是吃到東西增強功力,便是遇到曠世奇人) ... 一、買空賣空型：先用假資料申請拍賣帳號，再至其他大牌的網站 中下載圖檔，貼在網頁上叫賣，並找他人充當競標者，以 ...
Mygopen - Facebook
Mygopen. 8.7K likes. 「這是假消息」提醒大家隨時要用謹慎懷疑的態度來面對網路上的消息，打擊完全沒有任何科學根據的消息，提供大家驗證。
MyGoPen網站的新里程碑(shiny)取得LINE 認證帳號了！ - Facebook
MyGoPen網站的新里程碑(shiny)取得LINE 認證帳號了！ 謝謝LINE@官方相挺也謝謝大家的支持！ 在LINE群組發送不確定的訊息前，可以到網站做查詢（目前&nbsp;...
冠彰磁釉汽車科技有限公司
麥擱騙啦！自稱說什麼鍍膜？封釉？反正使用機械工具就是... 美容秘笈 磨漆大法 ... 後再表演給大人看看！ 有沒有 如跟當初表演時一樣？ 如果表面已不滑無原來潑水效果時；牠所謂的鍍膜已經消失完蛋，露剩下來只是你被磨薄的漆面 ...
聯絡我們｜一起檢舉假資訊 - MyGoPen
詐騙與謠言頻傳的年代，長輩們也因為行動裝置的普及，變成謠言與假消息的最大溫床。「MyGoPen｜這是假消息」希望藉由大家的力量，提醒網路使用者隨時要用謹慎&nbsp;...
啥是雙修？＠圖博館｜PChome 個人新聞台
師父要我坐好，先幫我像發功一樣，一會就開始在胃那裡按摩起來，他說你有沒有感覺到熱?我很奇怪 ... 給我不少指引幫助的她極其嚴肅的跟我說了很多很多關於蜜宗的一些東西，並且提供了這個網站給我讓我一定好好看 看，到最後他說我可以求證 ...
台灣少年權益與福利促進聯盟 - 親愛的媽媽，今天母親節，您就放一天假吧！將來我在職場上會努力有成就 ...
立刻加「MyGoPen麥擱騙」賴好友→ http: ⋯⋯ //bit.ly/2BGqG2M 取得最新事實查證消息，不再被那些似是而非的資訊弄得團團轉 ... 【譴責貧窮的營養午餐？美國小學「羞辱三明治」問題】 ＃ 外國的月亮有沒有 ...
就在全台灣以為民進黨因輿論撻伐⋯⋯ | Cofacts 真的假的
為了防止假消息流竄，民間網站「MyGoPen」二O一五年成立，Charles透過簡易的網路搜索，或詢問相關領域專家查核網路消息，避免更多民眾上當。竹科工程師 下班化身闢謠英雄MyGoPen，來自台語「麥擱騙 5 ...
麥擱騙《MyGoPen》 打擊網路謠言 – 生命力新聞
Charles分享經營MyGoPen的甘苦談。 攝影／李舒寧 單槍匹馬 咬牙苦撐 Charles坦言，MyGoPen遇到許多困難與阻礙，曾經停擺了一個多月，他想要重新策劃網站的走向。以前到現在都是單打獨鬥的狀態，隨著民眾對網路假新聞的疑問需求量增加，人手與經費都成了 ...