LINE、臉書、網站等假消息這麼多，要如何辨識？今天小編要跟大家分享一個網站 「MyGoPen」 麥擱騙，MyGoPen 是一個為澄清謠言所設立的網頁，一開始由工程師自組查證，面對假新聞、假消息、假圖片、假影片可以快速知道消息的正確性，MyGoPen 堅持真人闢謠，一天會收到千則訊息，人人都可以透過 LINE 傳送訊息交給他們來求證，所以如果你的 LINE 群又被長輩的假消息轟炸，到 MyGoPen 查證或許是個不錯的選擇！

△ 到 MyGoPen 首頁，就可以看到許多大大小小的闢謠資訊啦，包含：謠言澄清、詐騙破解、真實資訊、實用教學等，有點像公視以前一個很有名的節目「流言追追追」的感覺 XD 可以在這裡看到許多經過求證的謠言和迷失。

△ MyGoPen 上面除了揭露「LINE 假消息」之外，還會給出事情的真相來闢謠，對於許多不求證就先傳出訊息的長輩們來說，是一個不錯的管道，雖然對於假消息還是很多，但是總算有個可以讓我們求證的網站啦！

△ 除了 LINE 以外，臉書上假消息也不少，假消息也都可以在 MyGoPen 上面求證～

△ 不只是謠言會出現在 MyGoPen 上面，真實的訊息，如果看起來像是謠言，也可以到 MyGoPen 來查詢，像上圖這則，就是真實訊息，而且還附上了原始來源供求證～

△ 前面提到 MyGoPen 的流言通通都是人工審核，如果你在 LINE 收到疑似假消息，就可以通報給 MyGoPen，MyGoPen 的 LINE 帳號為「@mygopen」，這樣除了幫助自己釐清之外，其它人收到假訊息的時候，也可以到 MyGoPen 官網求證，可以算是助人又助己啦～