韓國頂級家電品牌「DAEWOO 煒伲雅大宇」於今日（7/23）正式登台，由沃福仕作為台灣總代理，大家可能對這個品牌有些陌生，其產品從重工業到輕工業都有，只要記得「DAEWOO 煒伲雅大宇」家電產品有三好：好設計、好品質、好價值，宣布正式進軍台灣，推出世界首創 mini 壁掛式洗衣機、冷暖變頻分離式空調、新復古風格廚電、滾筒洗衣機等商品，不僅僅是家電，擺在家中更是有型的藝品！跟著小編來看看這幾個產品有哪些特色？

mini 壁掛式洗衣機 - 不用彎腰輕鬆拿取

△ 大宇 mini 壁掛式洗衣機是世界首創可壁掛式的滾筒洗衣機，在亞洲電商平台上銷售爆款，容量為 3 公斤，就算小坪數的家中，也可以不受空間限制，陽台、客廳、浴廁、室內空間、露營車、遊艇等空間，使用者可自行配置，極大化利用室內空間，馬達具有 12 年保固（業界最高），8 月初在台上市，售價 22,900 元。

高溫輕柔煮洗

△ 大宇 mini 壁掛式洗衣機具備 60 度高溫煮洗功能，衣物上的頑垢、污漬、細塵等，甚至是殘留的洗衣精都能去除，對於小朋友、兒童的衣服來說，具有安全、乾淨的洗淨效果。

6 大洗衣行程

△ 大宇 mini 壁掛式洗衣機具備六種洗衣行程，消費者可依需求自行選擇洗衣時間，1 公斤以下的少量衣物，更是可以在 15 分鐘之內完成洗衣，打個球、健身完可快速把充滿汗味的衣服清洗乾淨。

變頻設計、噴淋水流

大宇 mini 壁掛式洗衣機搭載變頻馬達，洗衣更乾淨、更節能、更安靜，噴淋水流與星狀筒槽設計，能夠徹底洗淨殘留洗劑、角落污垢，保持筒槽和玻璃清潔，同時具備自動槽洗淨功能，防止內筒黴菌滋生，避免洗衣時產生二次污染。

冷暖變頻分離式空調 - 冷暖除濕、一級能效

△ 大宇「冷暖變頻分離式空調」表層以靜電粉體塗裝，身處台灣多雨氣候，可增加使用年限，以多層「防火隔音」材質打造，並加上防震腳做設計，運轉時更安靜，內部具備高效能空氣淨化濾網、冷暖除濕功能，採用高效率熱交換鋁片，內機中配有螺紋鋼管和親水性鋁片，打造出 CSPF 達一級效能標準空調，吹冷氣更環保、更涼爽。

滾筒洗衣機 - 智慧洗劑投放

△ 大宇 「Pisa 傾斜式滾筒洗衣機」，為什麼是 Pisa 呢？因為像比薩斜塔一樣，將洗衣機滾筒位置上移，以仰角 10 度傾斜設計，結合 55.6 公分超大鏡門，拿取衣服更加方便，內建三個氣泡升降器，透過 3D 洗滌流、氣泡升降器，在洗衣機運轉過程中，創造出高密度 4D 泡泡水震波洗淨衣服。此外還具備 Dr. Dispenser 智慧洗劑投放功能，不用每次都倒入洗衣機，一個月倒一次，每次洗衣時都會根據洗衣數量自動投放。高校減震系統、機櫃設計，讓洗衣機具備獨特噪音振動控制技術，大幅度降低運作時的音量、震動。

歐風唯美復古廚電系列

△ 微波爐則是採用一體成型圓弧設計，擁有 20 公升超大容量，外觀特別復古時尚，具備七種強大功能，包含：解凍、烹飪、定時、360 度立體加熱等，另外也有 5 段火力選擇。120、150 公升復古冰箱，以圓形旋轉門鎖定外加金屬鑲邊的懷舊質感，內部具有多功能附加區域、超大冷凍抽屜，冰箱頂部具有高強度承重設計。

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