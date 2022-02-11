小米台灣於 2/11~2/14 連續 4 天推出「小米情人節活動」，活動除了包含小米 11 Lite 5G NE、Redmi Note 10S 手機優惠外，還包含 1+1 成對好禮、情人節告白大賞帶走 520 元購物金活動。此外還推出 Xiaomi 路由器 AC1200、Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 等新品，這次活動期限比較短只有 4 天，想要入手小米手機、新品的朋友要把握好優惠時間啦。

Xiaomi 路由器 AC1200 高網速、大範圍連接超流暢

光纖級全 Gigabit X 高增益 4 天線 實現穩定高速連接

Xiaomi 路由器 AC1200 配備光纖級全 Gigabit，提供一個 Gigabit WAN 連接埠和兩個 Gigabit LAN 連接埠，可輕鬆滿足 100M 及以上的光纖頻寬存取需求；內建的雙核心四執行緒 CPU，單核心主頻率高達 880MHz，以強大性能輕鬆支援 Gigabit 網路連接埠及 Gigabit 雙頻 Wi-Fi 資料傳輸。同時，搭載 4 個全向性高增益天線，以適當的內部結構和配置，讓路由器即使在複雜環境中也能充分提升傳輸效能。

Xiaomi 路由器 AC1200 提供 2.4GHz 和 5GHz 兩種頻段，不僅能雙頻合一互不干擾、並行無線連接速率可高達 1167Mbps，且將雙頻段合併為單一 Wi-Fi 名稱，可避免連線時混淆，並由雙頻終端裝置自行選擇較好的頻段連接；2.4GHz 無線晶片整合了功率放大器，提供更遠、更廣的涵蓋範圍，且穿透性更佳；5GHz 頻段採用 802.11ac 技術、支援低密度同位檢查碼錯誤修正演算法，並整合低雜訊放大器，可增強資料傳輸的抗干擾能力，並大幅增加訊號涵蓋範圍，不論是觀賞 HD 影片、或者遊玩大型網路遊戲，都能享有不卡頓的流暢體驗。

大容量記憶體、支援高達 128 個終端裝置連接 化身智慧家庭連接中樞

Xiaomi 路由器 AC1200 與多家國際權威的測試儀器廠商合作，歷經嚴格測試，確保路由器在各種條件下都能穩定運作，所提供的 128MB 大容量記憶體，可穩定連線 128 個終端裝置，滿足用戶智慧家庭生活中各個裝置的網路需求，並確保資料傳輸的穩定性，以及每個裝置的連線穩定度；同時，支援 IPv6，以更大的位址空間，實現物聯網功能。

Xiaomi 路由器 AC1200的網路設定方便且快捷，年長者也能輕鬆完成，透過米家APP智慧連接，用戶還可隨時從遠端控制路由器，以及存取更多便捷功能；包含IPTV、管理裝置的上網時間及可存取網站、根據用戶需求分配不同裝置的頻寬、定時關閉Wi-Fi、自動偵測軟體更新等等。此外，Xiaomi 路由器 AC1200除了維持小米智慧產品一貫的簡約、質感外型，主機及包裝更採用可回收的環保材質製成，在為用戶實現智慧生活的同時，也守護綠色環境。

Xiaomi 路由器 AC1200 上市資訊

Xiaomi 路由器 AC1200 售價新台幣 795 元，自 2 月 11 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤 3C 線上購物）上市。

Xiaomi 路由器 AC1200 詳細規格

外觀尺寸 201mm x 122mm x 174mm 硬體規格 產品顏色：白色 處理器：雙核心880MHz ROM：16MB 產品記憶體：128MB DDR3 2.4G Wi-Fi：2x2（支援IEEE 802.11n通訊協定，最高速率可達300Mbps） 5G Wi-Fi：2x2（支援IEEE 802.11ac通訊協定，最高速率可達867Mbps） 產品天線：4個外部全向性高增益天線 產品散熱：自然散熱 整機連接埠：2個10/100/1000M自適應LAN連接埠（自動MDI/MDIX） 1個10/100/1000M自適應WAN連接埠（自動MDI/MDIX） LED指示燈：2個 系統重設按鍵：1個 電源輸入連接埠：1個 通訊協定標準：IEEE 802.11a/b/g/n/ac、IEEE 802.3/3u/3ab 無線參數 雙頻：2.4GHz和5GHz

調變方式： 11b：DSSS：DBPSK（1Mbps）、DQPSK（2Mbps）、CCK（5.5/11Mbps） 11a/g：OFDM：BPSK（6/9 Mbps）、QPSK（12/18Mbps）、16QAM（24/36Mbps）

64QAM（48/54Mbps） 11n：MIMO-OFDM：BPSK、QPSK、16QAM、64QAM 速率組：MCS0-MCS1511ac：MIMO-OFDM：BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 速率組：MCS0~MCS9（支援2個資料流） 軟體參數 作業系統：MiWiFi ROM（根據OpenWRT深度自訂的智慧路由器操作系統） 無線安全性：WPA-PSK/WPA-PSK2加密、無線存取控制（黑名單和白名單）、SSID隱藏、智慧型防止網路盜連 管理應用：支援Web、Android、iOS 運作環境 運作環境溫度：0 ~ 40°C 運作濕度：10% ~ 90%相對溼度（非冷凝） 儲存溫度：-40 ~ 70°C 儲存濕度：5% ~ 90%相對溼度（非冷凝） 包裝清單 主機 | 說明書（含保證書） | 產品電源線（12V/1A）

智慧護齒專家 Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 全方位呵護口腔健康

DuPont™ 凸型尼龍超濃密柔軟刷毛X磁浮聲波無刷馬達 高效清潔口腔死角

Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 專為敏感牙齒所設計，將刷毛、刷頭與刷柄全面升級，提供相較上一代小米聲波電動牙刷 T500 兩倍以上的 DuPont™凸型尼龍超濃密柔軟刷毛，並提供 4mm 超薄刷頭，可深入牙齦隙縫，徹底清潔各種軟質牙垢並減少牙齦刺激，協助用戶輕鬆清潔口腔盲區。搭載磁浮聲波無刷馬達，以每分鐘高達 39,600 次的高頻振動提供強勁且穩定的清潔力，可精確控制潔牙速度並有效清除牙菌斑、牙結石及各種軟質牙垢，更搭載吸震設計，於高效清潔的同時大幅減輕手部不適，安全呵護口腔健康。

自動感應、智慧控制 貼心守護口腔健康

Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 提供無段式動力調節，輕觸刷柄按鈕即可調節刷牙力道，並可主動感應用戶的刷牙力度，於過壓時發出提醒並自動降低震動，避免因過度失施力損害牙齒健康。透過米家 APP 智慧連動，除了可設定專屬的刷牙模式，因應不同口腔狀況調整刷牙速度、時長，還可提供分析報告，協助用戶培養良好的刷牙習慣。此外，Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 搭載 LED 智慧螢幕，無論是刷牙模式、刷牙分數、速度指示器或剩餘電量皆可清楚辨識，更支援自訂螢幕、設定暱稱、週年紀念提醒等個人化功能，為生活增添儀式感的同時也可有效避免與家人混用牙刷。

Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 搭載 1,050mAh 大容量鋰電池，充電一次即可提供高達 24 天的超長續航，並具備 360 度的彈性無線充電功能，只要放上充電座即可迅速充電，全機身更搭載 IPX7 防水設計，不論渡假、出差皆是必備的貼心伴侶。

Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 上市資訊

Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 售價為新台幣 $1,995 元，於 2 月 11 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子 Digital City 台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤 3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開賣，於 2 月 11 日至 2 月 14 日「小米情人節」活動期間，購買兩件立減新台幣 $214 元，兩入一組只要新台幣 $3,776 元。

Xiaomi 聲波電動牙刷 T700 詳細規格

充電時間 約6小時 額定輸入 5V/1A 顏色 深藍色 額定功率 4.2W 產品尺寸 27mm×255mm 防水等級 IPX7 刷毛材質 DuPont尼龍刷毛 充電方式 無線充電 包裝內含 牙刷手柄、充電底座、刷頭*2、說明書

年後甩肉助手 Redmi 手錶 2 Lite 正式上市

在年節享盡美食後，年後就需要 Redmi 手錶 2 Lite 化身甩肉助手，打造完美身形！Redmi 手錶 2 Lite 配備 1.55 吋方形大螢幕，內建高精準度GPS 晶片及 PPG 感應器，支援 SpO2 血氧飽和度偵測、心率偵測等功能，提供戶外跑步、健走、健行、跳繩、高強度間歇訓練、瑜伽及游泳等 17 種專業模式，以及多達上百種的延伸訓練模式，可主動偵測三種運動模式並記錄運動持續時間、燃燒卡路里和心率等資訊，幫助用戶的新年瘦身計畫輕鬆達陣！

Redmi 手錶 2 Lite 售價為新台幣 $1,595 元，提供典雅黑、深空藍與象牙白三種顏色供選擇，Redmi 手錶 2 Lite 專屬錶帶售價為新台幣 $175 元，提供櫻花粉、松針綠與咖啡棕三種顏色供選配；Redmi 手錶 2 Lite 將於 2 月 14 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開賣，於2月20日前購買即贈Redmi 手錶 2 Lite專屬錶帶一條；數量有限，送完為止。

用小米的熱門新機紀錄每一個甜蜜時刻

專屬情人的節日即將到來，還沒想好該如何表達心意嗎？那就為喜愛拍照的她換上最新攝影旗艦 Xiaomi 11T 5G 系列，搭載 1 億 800 萬超高畫素三鏡頭相機，以 Cinemagic 影院級專業拍攝功能紀錄與另一半的甜蜜時光！或是為喜愛穿搭的她換上輕潮時尚首選的 Xiaomi 11 Lite 5G NE，以繽紛時尚的外型和羽量級手感化身最佳穿搭配件！以小米於 2 月 11 日至 2 月 14 日「小米情人節」活動期間，精選多款熱門手機祭出有感直降，小資族最愛的 Redmi Note 10S 更特別下殺新台幣 $1,500 元，讓用戶無痛送禮，一起記錄下浪漫約會的每一個甜蜜瞬間！

擁有影院級視聽與 120W HyperCharge 極速快充的 Xiaomi 11T Pro 5G 直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $17,499 元，領券後最低入手價只要新台幣 $17,199 元，再贈小米手環 6（價值新台幣 $1,095 元）。

擁有 120Hz AdaptiveSync AMOLED 螢幕與 67W 超級快充的 Xiaomi 11T 5G 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $12,999 元，領券後最低入手價只要新台幣 $12,699 元，再贈小米手環 6（價值新台幣$1,095元）。

輕潮時尚的 Xiaomi 11 Lite 5G NE（8GB +256GB、8GB+128GB）直降新台幣 $1,000 元，8GB +256GB 版本優惠價只要新台幣 $10,999元，領券後最低入手價只要新台幣 $10,699 元；8GB+128GB版本優惠價只要新台幣$9,999元，領券後最低入手價只要新台幣 $9,699 元，再贈小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版（價值新台幣 $545 元）。

一億像素的中階旗艦 Redmi Note 10 Pro 直降新台幣 $800 元，優惠價只要新台幣 $7,699 元，領券後最低入手價只要新台幣 $7,399 元。

小資族必入手 – Redmi Note 10S 直降新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $5,499 元，領券後最低入手價只要新台幣 $5,199 元。

最高CP值的5G手機 – Redmi Note 10 5G直降新台幣$300元，優惠價只要新台幣$6,699元，領券後最低入手價只要新台幣$6,399元。

Redmi 10（4+128GB）直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,999元，領券後最低入手價只要新台幣$4,699元。

成雙成對秀恩愛 專屬情人的認證甜蜜好禮

情人節甜蜜放閃首選成對禮物！小米於 2 月 11 日至 2 月 14 日「小米情人節」活動期間，推出組合優惠專區，同款商品任兩件即享優惠價格，精選智慧穿戴裝置、電動牙刷等產品，讓情侶們輕鬆換上成對好禮放閃去！

熱騰騰新品 – Redmi 手錶 2 Lite 兩入一組直降新台幣 $366 元，組合價只要新台幣 $2,824 元（兩入一組原價為新台幣 $3,190 元，不得與其他優惠活動合併）

小米手環 6 搭配專屬錶帶為一組，購買兩組直降新台幣 $690 元，組合價只要新台幣 $1,690 元（兩入一組原價為新台幣 $2,380 元）

小米手錶 運動版兩入一組直降新台幣 $1,000 元，組合價只要新台幣 $5,590 元（兩入一組原價為新台幣 $6,590 元）。

Redmi Bud 3 Pror 降噪藍牙耳機兩入一組直降新台幣 $200 元，組合價只要新台幣 $2,990 元（兩入一組原價為新台幣 $3,190 元）。

情人節告白大賞帶走 520 元購物金

在特別的日子裡，不論是要向親朋好友表達感謝或是單身想即刻脫魯，都由小米給大家滿滿的大平台！小米台灣 Facebook 粉絲專頁自即日起至 2 月 14 日止舉辦「情人節告白大賞」，凡於活動貼文下方留言分享對情人、家人或好友的告白，並且得到對方的回覆，就有機會讓兩人都能把新台幣 $520 元的購物金帶回家！相關活動詳情請參考活動頁面：https://lihi1.com/xWgbv。

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