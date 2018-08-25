萬眾矚目的小米手環 3 終於在今日 (8/24) 於台灣發佈啦，此外還有新品 「AMAZFIT 智慧運動手錶2」、「AMAZFIT 米動手錶青春版 – 特色錶帶」及大螢幕大電量的「小米 Max 3」，全新推出小米手環 3 全方位升級，擁有 OLED 觸控式大螢幕和超長續航力，集結訊息內容即時通知顯示、50 公尺游泳防水與運動小視窗等全新功能於一身，售價新台幣 865 元，將於 8 月 28 日正式開賣。AMAZFIT 智慧運動手錶 2 具備 50 公尺防水功能，支援鐵人三項等 15 種運動模式，內含豐富的專業運動生理指標數據，運算出個人化的運動量數據，有效提升運動能力和功效，售價新台幣 4,995 元。小米Max 3，搭載 6.9 吋巨無霸級全面屏及 5500mAh 行動電源級超大電量，支持反向快速充電功能，首波提供曜石黑與夢幻金兩款經典色，後續將推出深海藍，售價新台幣 7,999元。
△ 小米手環 3 擁有一體成形 OLED 觸控式大螢幕，觸控螢幕採用 0.78 吋 OLED 顯示螢幕，128×80 解析度，像素密度高達 193ppi，一屏最多可顯示 24 個高解析度中文字，易於閱讀、識別度更高，觸摸即可快速切換顯示內容；進化功能包括通訊軟體（包括Line, Whatsapp, Messenger等）訊息即時顯示、運動小視窗等，同時延續 2 代的熱門功能：顯示當前時間、心率、熱量、記錄每日運動步數及夜間睡眠時間，每日正常的資訊顯示下，依然能保持約 20 日超長續航力，性能強大。
在通訊、社交聯絡如此頻繁的時代，小米手環 3新增預覽訊息、事件提醒、電話通知的功能，通過手環的資訊顯示消息，不僅可以減少使用者頻繁查看手機的次數，甚至手機放在包包裡或靜音狀態下，也不會漏掉資訊。同時，在不方便接聽電話或遇到騷擾電話的時候，小米手環 3 更可一鍵短按靜音，長按拒接功能。5ATM 防水等級，游泳、衝浪均可佩戴，擴展了更多應用場景。此外，小米手環 3新增「運動小視窗」功能，在小米運動 App 的運動模式下，打開戶外跑、室內跑、戶外騎車和健走任一模式，用戶可在運動中抬腕即時顯示運動資料，讓運動者可以專注於當下的運動，避免不斷停下拿出手機查看；用戶更可依據運動資訊隨時調整節奏，以達到最佳運動效果，如運動過程若心率超過設定值，小米手環 3 即會震動提醒，是健康及安全把關的得力小助手。
△ 全新AMAZFIT 智慧運動手錶2，外觀設計由華米科技首席工業設計師澎濤親自操刀，材質選用 2.5D 弧面玻璃鏡面，在陽光下也能清晰顯示。防水等級達 5ATM（相當於水下 50 公尺深），且支持游泳模式，不僅可以戴著游泳，還可記錄游泳時各種狀態等專業數據，支援開放水域和泳池兩種模式。此外，AMAZFIT 智慧運動手錶2 支持高達 15 種運動模式，除跑步、騎車、健行等日常生活常見的運動項目外，更支援如登山、越野跑步、鐵人三項等高強度專業運動。運動中，顯示核心數據；運動後，AMAZFIT 智慧運動手錶2 會根據運動量，結合歐洲權威體育運動研究機構 Firstbeat 運動算法，提供豐富的運動生理指標數據，包含最大含氧量（VO₂ max）、運動效果（TE）、運動負荷（TD）及所需恢復時間等，讓用戶更科學的運動、滿足各種不同強度的運動需求，有助於進一步提升運動能力和成績。
AMAZFIT 智慧運動手錶2 採用 SONY 28 奈米低功耗 GPS 晶片，日常使用能達到約 5 天續航，而在全程開啟 GPS 模式下，續航更能達到驚人的 35 小時，輕鬆支援 100 公里越野賽事，續航能力卓越。而除專業的運動模式外，可透過＂AMAZFIT 手錶＂App 同步查看運動紀錄，並支援來電提醒、訊息通知、鬧鐘震動、藍牙聽歌等各種便利的功能，更能根據個人喜好更換錶盤等客製化設定，打造出「一面商務、一面運動」，兼具設計與實力的智慧運動手錶。
△ 小米Max 3，使用 6.9吋 FHD+ 18:9 全面屏，螢幕佔比較上一代高出 6.5%，不僅地圖導航顯示街區更多、追劇視覺更震撼，還能在手機上編輯文件表格，行動辦公更便捷。小米Max 3 機身為全金屬一體成形，延續主流“小蠻腰”收腰設計，收弧嵌合掌形，讓整體手感纖薄，螢幕更大卻可單手掌握。電池容量配備行動電源級的 5500mAh 大電池，支援反向快速充電，提供便利性。配備後置 1,200萬+500 萬像素旗艦級 AI 雙攝；支援 AI 人臉解鎖，一眼就能瞬間解鎖手機；更搭載 Snapdragon™ 636 八核處理器，大螢幕遊戲體驗操作更流暢，還能化身追劇神器；大螢幕，看甚麼都震撼！
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